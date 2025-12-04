মানসিক চাপে ক্লান্ত পড়ুয়ারা, স্বস্তি দিতে Recharge Zone চালু IIT খড়গপুরে

মানসিক চাপে ক্লান্ত পড়ুয়ারা, স্বস্তি দিতে Recharge Zone চালু IIT খড়গপুরে
Published : December 4, 2025 at 10:49 AM IST
খড়গপুর : অত্যধিক পড়াশুনোর চাপ ৷ আর তার জেরেই মানসিক যন্ত্রণার শুরু ৷ সেই যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে অতীতে একাধিক আত্মহননের ঘটনার সাক্ষী থেকেছে এই রাজ্যের অন্যতম সেরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান IIT খড়গপুর ৷ এবার সেই ঘটনার যাতে পুনরাবৃত্তি না হয় তার জন্য উদ্যোগী হল কলেজ কর্তৃপক্ষ ৷ তৈরি করা হয়েছে রিচার্জ জোন ৷ যেখানে পড়ুয়ারা মানসিক চাপ কমাতে পারবেন ৷
IIT কর্তৃপক্ষের তরফে যে জোন তৈরি করা হয়েছে তার নাম দেওয়া হয়েছে রিচার্জ জোন ৷ যেখানে মূলত পড়ুয়ারা বিশ্রাম করতে পারবেন ৷ পাশাপাশি এমন কিছু কাজকর্ম করতে পারবেন যার মাধ্যমে মানসিক চাপ কমবে ৷ তারমধ্যে বেশ কিছু গেম রয়েছে, পড়াশোনার উপাদান রয়েছে এবং গানও শোনা যাবে ৷
খড়গপুর IIT-র ডিরেক্টর সুমন চক্রবর্তী জানিয়েছেন, সারাদিন রাত ওই রিচার্জ জোন খোলা থাকবে ৷ পড়ুয়ারা যখন ইচ্ছা সেখানে গিয়ে মানসিক চাপ কমাতে পারবেন ৷
কেন মানসিক চাপ তৈরি হচ্ছে পড়ুয়াদের?
মূলত পড়াশোনা ৷ এর পাশাপাশি প্লেসমেন্টের সময়ে পড়ুয়াদের অতিরিক্ত চাপ তৈরি হয় ৷ কারণ খড়গপুর IIT তে বিশ্বের নামী দামী সংস্থাগুলির তরফে অন ক্যাম্পাস প্লেসমেন্টের ব্যবস্থা করা হয় ৷ ফলে একের পর এক ইন্টারভিউ দেওয়ার ফলেও মানসিক চাপ তৈরি হয় ৷ এখানেই শেষ নয়, বেশ কিছু পড়ুয়ার ক্ষেত্রে আশানুরূপ চাকরি না পাওয়ার ফলে তাঁরা হতাশাগ্রস্থ হন ৷ সেই পরিস্থিতি থেকে কাটিয়ে উঠতেই রিচার্জ জোন তৈরি করা হয়েছে ৷
কী কী রয়েছে সেখানে ?
কলেজ কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে মানসিক চাপ মুক্তির জন্য একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে ৷ তার মধ্যে রয়েছে মেডিটেশন সেন্টার এবং দেশ বিদেশের বিভিন্ন জার্নাল পড়ার সুযোগ ৷ পাশাপাশি সফট মিউজিক কর্নার, স্ট্রেস রিলিফ গেমস এবং ফিটনেস টুল এরিয়া রাখা হয়েছে ৷
শুধু মানসিক শান্তি নয়, শরীর সুস্থ রাখতেও একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে ৷
ডিরেক্টর সুমন চক্রবর্তী জানিয়েছেন, কোনও পড়ুয়া যদি কয়েক মিনিট রিচার্জ জোনে কাটায় তাহলেই তাঁরা অনেকটাই চাপমুক্ত হতে পারবেন ৷ তবে খড়গপুর IIT তে শুধুমাত্র এখনই এরকম ব্যবস্থা করা হচ্ছে এমনটা কিন্তু নয় ৷ এর আগেও একাধিক ক্যাম্প ও কাউন্সেলিং প্রক্রিয়ার আয়োজন করা হয়েছিল ৷
কলেজের এই পদক্ষেপ স্বাগত জানিয়েছেন পড়ুয়ারা ৷ তাঁদের দাবি, এই প্রতিযোগিতামূলক সময়ে কিছুটা চাপমুক্ত হতে সাহায্য করবে রিচার্জ জোন ৷