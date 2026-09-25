IIT Delhi-র নতুন আবিষ্কার; চিপ কেনার ক্ষেত্রে ভিন দেশের উপর নির্ভরশীলতা কমবে ভারতের ?
এই প্রজেক্টটির নেতৃত্বে রয়েছেন M.Tech এর পড়ুয়া Nammi Akash এবং M Ravi Teja । তাঁদের গাইড করেছেন প্রফেসর জয়দেব এবং কৌশিক সাহা ।
Published : September 25, 2026 at 4:59 PM IST
হায়দরাবাদ : ভারতের প্রথম কার্যকরী ক্ষমতা যুক্ত ডেমোনেস্ট্রেবল ইন্ডিজেনাস মাইক্রো গ্রাফিক্স প্রসেসিং ইউনিট তৈরি করল ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ টেকনোলজি (IIT)-র দিল্লির ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের গবেষকরা । এর ফলে বিশ্বব্যাপী যে GPU-র চাহিদা তৈরি হয়েছে সেখানে কিছুটা হলেও অন্য দেশের উপর ভারতের নির্ভরশীলতা কমবে ।
বর্তমানে বিশ্বব্যাপী যে সব ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী তৈরি হচ্ছে সেখানে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে GPU । এছাড়াও AI এবং মেশিন লার্নিং সিস্টেমের উন্নতির জন্যও প্রয়োজন হয় এই চিপ । কিন্তু সমস্যার বিষয়, ভারত এখনও পর্যন্ত সমস্ত ধরনের চিপ বিভিন্ন দেশ থেকে আমদানি করে ।
গবেষকরা জানিয়েছেন, এটা সর্বপ্রথম একটি মাইক্রো GPU, যা ভারতীয় কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে তৈরি করা হয়েছে । যে আর্কিটেকচারে এটি তৈরি করা হয়েছে তা বিভিন্ন বিভিন্ন গ্রাফিক্স, ডিসপ্লে প্রসেসিং এবং একাধিক Application তৈরিতে ব্যবহার করা সম্ভব ।
এই প্রজেক্টে কারা জড়িত ছিলেন ?
এই প্রজেক্টটির নেতৃত্বে রয়েছেন M.Tech এর পড়ুয়া Nammi Akash এবং M Ravi Teja । তাঁদের গাইড করেছেন প্রফেসর জয়দেব এবং কৌশিক সাহা । তাঁরা প্রত্যেকেই দিল্লির IIT-র ইলেকট্রিক্যাল বিভাগের অধ্যাপক ।
ওই দলের সদস্যরা সম্পূর্ণভাবে রেজিস্টার ট্রান্সফার ল্যাঙ্গুয়েজ (RTL)-এ উপর তৈরি করা এবং একটি Spartan-7 ফিল্ড প্রোগ্রামেবল গেট অ্যারে (FPGA) প্ল্যাটফর্মে ম্যাপ করা কাস্টম ফ্লোটিং-পয়েন্ট GPU ইঞ্জিন ব্যবহার করে প্রোগ্রামেবল গ্রাফিক্স রেন্ডারিং-এর ক্ষেত্রে সফলতা পেয়েছে ।
যেভাবে হার্ডওয়ার ডিজাইন করা হয়েছে তাতে এই চিপটি বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশনে ব্যবহার করা সম্ভব । এরসঙ্গে ইন্ডাস্ট্রিয়াল কন্ট্রোল ডিসপ্লে তৈরি করার ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা যাবে । এছাড়াও লো কস্ট হিউম্যান মেশিন ইন্টারফেস, ই-রিক্সার ড্যাশবোর্ড নেভিগেশন সিস্টেম, ছোটো মাছ ধরার বোটের ক্ষেত্রে এই চিপ ব্যবহার করা সম্ভব । অন্যদিকে E-Book রিডারদের ক্ষেত্রেও এই চিপ ব্যবহার করে বিভিন্ন ডিভাইস তৈরি করা সম্ভব ।
আকাশ ও তেজা একটি যৌথ বিবৃতিতে জানিয়েছেন, তাঁদের লক্ষ্য ছিল একটি কমপ্যাক্ট প্রগ্রামেবল গ্রাফিক্স প্রসেসিং সিস্টেম তৈরি করা । যা FPGA প্রয়োগ করতে পারে । তাঁদের আশা নতুন এই চিপ-টি বিভিন্ন ডিজিট্যাল ডিভাইসে ব্যবহার করা সম্ভব । পাশাপাশি এই প্রজেক্টে সহায়তা করার জন্য IIT দিল্লিকে ধন্য়বাদ জানিয়েছেন তাঁরা ।
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