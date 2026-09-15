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GST কমাতে অনুরোধ কেন্দ্রীয় সরকারকে, ভারতে দাম কমতে পারে স্মার্টফোনের

সংগঠনের তরফে সরকারের কাছে আবেদন করা হয়েছে স্মার্টফোনকে লাক্সারি বা বিলাসবহুল সামগ্রী হিসেবে যেন না গণ্য করা হয় ৷

ICEA Urges Government To Cut GST
প্রতীকী ছবি (ছবি - Getty Images)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 15, 2026 at 8:47 PM IST

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হায়দরাবাদ : স্মার্টফোনের দাম প্রতিনিয়ত বাড়ছে ৷ দেশের কোনও ব্র্যান্ড হোক বা বিদেশি ব্র্যান্ড- প্রতিটি সংস্থাই হাজার হাজার টাকা দাম বাড়িয়েছে ৷ কিছু কিছু স্মার্টফোন মডেলের দাম নিম্ন ও মধ্যবিত্তর নাগালের বাইরে পৌঁছে গিয়েছে ৷ মূলত মেমোরি চিপের মূল্যবৃদ্ধির জেরেই এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে ৷ এই অবস্থায় স্মার্টফোনের দাম যাতে মধ্যবিত্তের নাগালের মধ্যে থাকে সেই কারণে সরকারের কাছে কর ছাড়ের আবেদন করল India Cellular and Electronics Association (ICEA) ৷

ওই সংগঠনের তরফে সরকারের কাছে আবেদন করা হয়েছে স্মার্টফোনকে লাক্সারি বা বিলাসবহুল সামগ্রী হিসেবে যেন না গণ্য করা হয় ৷ পরিবর্তে অত্যাবশ্যকীয় পণ্য হিসেবে গণ্য করার আবেদন জানানো হয়েছে ৷ সেক্ষেত্রে স্মার্টফোনের উপর যে 18 শতাংশ কর চাপানো রয়েছে তা কমিয়ে 5 শতাংশ করার আবেদন করেছে India Cellular and Electronics Association (ICEA) ৷

স্মার্টফোনের এই সংগঠনটি Apple, Xiaomi, Oppo, Vivo, Lava-এবং অন্য বিভিন্ন ভারতীয় সংস্থাকে নিয়ে এটি একটি সংগঠন ৷ তাদের দাবি, ভারতে বর্তমান কর অত্যন্ত বেশি ৷ কিন্তু স্মার্টফোন প্রত্যেকের জীবনে অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় ৷ আর সেইকারণে স্মার্টফোনের জন্য যে কর লাগু করা হয়েছে তা কমানোর অনুরোধ করা হয়েছে ৷ তাদের দাবি, বর্তমানে 900 মিলিয়নেরও বেশি ভারতীয় স্মার্টফোনের উপর নির্ভর করে ৷

এই বিষয়ে ICEA-র চেয়ারম্যান পঙ্কজ মহিন্দ্রা জানিয়েছেন, স্মার্টফোন বর্তমানে লাক্সারি বা উপভোগ্য বিষয়ের মধ্যে রাখা যাবে না ৷ কারণ ডিজিট্যাল ইনফ্রাস্ট্রাকচারের ক্ষেত্রে স্মার্টফোন অতি গুরুত্বপূর্ণ ৷ আর সেই কারণে করের ক্ষেত্রেও এই বিষয়টি বিবেচনা করা দরকার ৷ তাঁর দাবি, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি 500 বিলিয়ন মার্কিন ডলার ইলেকট্রনিক্স ম্যানুফ্যাকচার সেক্টর গঠনের লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছেন ৷

তিনি এই বিষয়ে আরও বলেছেন, যে ডিভাইসটির মাধ্যমে ডিজিটাল ইন্ডিয়া কার্যক্রমে অংশ নেওয়া প্রয়োজন, সেটিই যদি দেশের বিশাল অংশের মানুষের কাছে অত্যন্ত ব্যয়বহুল থেকে যায়, তবে ভারত কখনোই সঠিকভাবে 'ডিজিটাল ইন্ডিয়া' গড়ে তুলতে পারবে না। তাঁর কথায়, 5 শতাংশ GST হার করা হলে ফোনগুলো আরও সাশ্রয়ী হবে, চাহিদা বাড়বে এবং সর্বজনীন ডিজিটাল অ্যাক্সেসের দিকে ভারতের অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করবে।

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ICEA
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