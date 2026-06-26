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নখের থেকেও ছোট! Sub 1 ন্যানোমিটার সেমিকন্ডাক্টার প্রকাশ্যে আনল IBM, AI ও ভবিষ্যতের কম্পিউটিংয়ে খুলতে পারে নতুন দিগন্ত

Sub-1nm চিপটি একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের নখের আয়তনের থেকেও ছোট ৷ যেখানে 100 বিলিয়ন ট্রানজিসটর রয়েছে ৷ এর আগে 2021 সালে IBM লঞ্চ করেছিল 2nm চিপ৷

IBM Unveils World s First Sub 1 Nanometre Chip Technology
Sub 1 ন্যানোমিটার সেমিকন্ডাক্টার (ছবি- IBM)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 26, 2026 at 5:20 PM IST

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হায়দরাবাদ : সেমিকন্ডাক্টর প্রযুক্তিতে নতুন সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিল বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম তথ্যপ্রযুক্তি ও বিজনেস ইন্টেলিজেন্স সংস্থা IBM (International Business Machine) । সংস্থাটি আবিষ্কার করেছে একটি Sub 1 Nanometer চিপ ৷ তাদের দাবি এই Sub-1nm চিপটি ভবিষ্যতে আরও শক্তিশালী, দ্রুত এবং শক্তি-সাশ্রয়ী কম্পিউটিং ব্যবস্থা তৈরি করতে সাহায্য করতে পারে। বিশেষ করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI), উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কম্পিউটিং এবং উন্নত ডিজিটাল পরিকাঠামো তৈরির ক্ষেত্রে এই প্রযুক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে।

Sub-1nm চিপটি একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের নখের আয়তনের থেকেও ছোট ৷ যেখানে 100 বিলিয়ন ট্রানজিসটর রয়েছে ৷ এর আগে 2021 সালে IBM লঞ্চ করেছিল 2nm চিপ ৷

বর্তমানে চিপ শিল্পে ছোট আকারের ট্রানজিস্টর তৈরি করাই অন্যতম বড় লক্ষ্য। কারণ ট্রানজিস্টরের আকার যত কমানো যাবে, তত বেশি কম্পিউটিং ক্ষমতা এবং কর্ম দক্ষতা অর্জন করা সম্ভব। IBM-এর নতুন গবেষণা সেই দিকেই আরও এক ধাপ এগিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত দিচ্ছে।

রিপোর্ট অনুযায়ী, Sub 1nm প্রযুক্তির লক্ষ্য হল বর্তমান প্রজন্মের তুলনায় আরও বেশি ট্রানজিস্টর ঘনত্ব তৈরি করা। এর ফলে একই জায়গায় বেশি প্রসেসিং ক্ষমতা আনা সম্ভব হতে পারে।

এই ধরনের প্রযুক্তি ভবিষ্যতের AI ওয়ার্কলোড, লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল, কমপ্লেক্স ডাটা অ্যানালিসিস এবং উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন কম্পিউটিং পরিকাঠামো তৈরিতে সুবিধাজনক হতে পারে । কারণ AI মডেলের আকার এবং কম্পিউটিং চাহিদা দ্রুত বাড়ছে।

শুধু পারফরম্যান্স নয়, শক্তি ব্যবহারের দিকেও এই প্রযুক্তিকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। আধুনিক ডাটা সেন্টার এবং AI পরিকাঠামোর অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ হল বিদ্যুতের ব্যবহার এবং তাপ উৎপাদন। উন্নত প্রযুক্তির চিপ সেই চাপ কমাতে সাহায্য করতে পারে।

তবে এই প্রযুক্তি এখনও অনেক গবেষণা ও ডেভেলপমেন্ট পর্যায়ে রয়েছে। ফলে চিপটি এখনই বাণিজ্যিকভাবে বাজারে আসবে না ৷ মাস প্রডাকশনের আগে একাধিক প্রযুক্তিগত চ্যালেঞ্জও মোকাবিলা করতে হতে পারে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, আগামী কয়েক বছরে AI এবং উন্নত কম্পিউটিংয়ের প্রতিযোগিতায় শুধু সফটওয়্যার নয়, চিপ প্রযুক্তিও বড় ভূমিকা নেবে। সেই দিক থেকে IBM-এর Sub 1nm চিপটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলে মনে করা হচ্ছে ৷

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TAGGED:

IBM
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