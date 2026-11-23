WhatsApp Web-এর নিরাপত্তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন, তথ্য চুরি আটকাতে বিশেষ পরামর্শ কেন্দ্রের
Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C)-এর অধীনে থাকা NCTAU-এ এই সংক্রান্ত একটি সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে । কী বলা হয়েছে সেখানে ?
Published : November 23, 2026 at 9:03 PM IST
হায়দরাবাদ : এতদিন পর্যন্ত মনে করা হত Whatsapp অতি নিরাপদ একটি চ্যাটিং প্ল্যাটফর্ম । যেখানে কোনওভাবেই অন্যের চ্যাট পড়া সম্ভব নয়, ডেটা লিকের সম্ভাবনাও নেই । কারণ এই অ্যাপে রয়েছে এন্ড টু এন্ড এনক্রিপশন নিরাপত্তা ব্যবস্থা । কিন্তু এবার সেই ধারণায় ফাটল ধরতে পারে । কারণ এবার বড়সড় বিপদের কথা সামনে এল ।
সাইবার অপরাধীরা WhatsApp Web-এর লগ ইন থাকা সেশন কাজে লাগিয়ে ব্যক্তিগত কথোপকথন পড়তে পারে, ব্যবহারকারীর পরিচয় নকল করে অন্যদের মেসেজ পাঠাতে পারে এবং প্রতারণা চালাতে পারে। এই বিষয়ে সতর্ক করেছে ভারতের National Cybercrime Threat Analytics Unit (NCTAU)।
Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C)-এর অধীনে থাকা NCTAU-এ এই সংক্রান্ত একটি সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে । সেখানে বলা হয়েছে, কোনও WhatsApp Web সেশন আগে থেকেই অথেন্টিকেটেড বা লগ ইন করা থাকলে নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে সেটিকে কাজে লাগিয়ে ব্যবহারকারীর ওই নির্দিষ্ট অ্যাকাউন্টে অথন্টিকেশন ছাড়াই প্রবেশ করতে পারে সাইবার অপরাধীরা।
এর ফলে ব্যক্তিগত মেসেজ পড়া, অ্যাকাউন্ট ব্যবহারকারীর পরিচয় দিয়ে অন্যদের মেসেজ পাঠানো, কনট্যাক্ট লিস্ট এবং গ্রুপ চ্যাটে থাকা কথোপকথন অ্যাক্সেস করার সুযোগ পেতে পারে অপরাধীরা। ব্যবহারকারীর পরিচয়ের উপর অন্যদের বিশ্বাসকে কাজে লাগিয়ে সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, ফিশিং এবং অন্যান্য সাইবার অপরাধও চালানো সম্ভব।
অফিসের কম্পিউটার এবং অন্যান্য শেয়ারড ডিভাইসে দৈনন্দিন যোগাযোগের জন্য WhatsApp Web ব্যবহার করেন বহু মানুষ। সেই কারণেই এই ধরনের ডিভাইসে WhatsApp Web ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ দিয়েছে সাইবার অপরাধ দমন বিভাগ।
কী কী সতর্কতা অবলম্বন করবেন?
সাইবার অপরাধ দমন বিভাগের পরামর্শ, কম্পিউটারে WhatsApp Web ব্যবহার করে সরকারি তথ্য, প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ নথি, আর্থিক তথ্য, গোপনীয় তথ্য কিংবা অন্য কোনও সংবেদনশীল বিষয় আদানপ্রদান করা এড়িয়ে চলুন। বিশেষ করে অফিসের কম্পিউটারে অ্যাকাউন্ট সবসময় লগ ইন করে রাখবেন না।
প্রতিবার ব্যবহার শেষে WhatsApp Web থেকে ম্যানুয়ালি লগ আউট করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। শুধু ব্রাউজার উইন্ডো কিংবা WhatsApp Web-এর ট্যাব বন্ধ করলেই যে লগ ইন করা সেশন শেষ হয়ে যাবে, তা ধরে নেওয়া উচিত নয়।
কোনও কারণে WhatsApp Web ব্যবহার করতেই হলে, ট্রাস্টেড কম্পিউটারের Incognito বা Private Browsing মোড ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে সেক্ষেত্রেও ব্রাউজার বন্ধ করার আগে অবশ্যই ম্যানুয়ালি লগ আউট করতে হবে।
সাইবার ক্যাফে, পাবলিক কিয়স্ক, হোটেলের বিজনেস সেন্টার, অন্যের কম্পিউটার কিংবা অপরিচিত ডিভাইসে WhatsApp Web ব্যবহার না করার পরামর্শও দিয়েছে NCTAU। কারণ এই ডিভাইসগুলি অন্য ব্যক্তিরাও ব্যবহার করতে পারেন।
অ্যাকাউন্টে অস্বাভাবিক কার্যকলাপ দেখলে সতর্ক হোন
নিজের WhatsApp অ্যাকাউন্ট থেকে অজানা মেসেজ পাঠানো, পরিচিতদের কাছ থেকে অস্বাভাবিক রিপ্লাই পাওয়া কিংবা অ্যাকাউন্টে অন্য কোনও সন্দেহজনক কার্যকলাপ নজরে এলে বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছে সাইবার অপরাধ দমন বিভাগ।
এছাড়া অপারেটিং সিস্টেম, ইন্টারনেট ব্রাউজার এবং সিকিউরিটি সফটওয়্যার নিয়মিত আপডেট রাখুন। সন্দেহজনক ডাউনলোড, অজানা ফাইল, ক্র্যাক সফটওয়্যার এবং ট্রাস্টেড নয় এমন অ্যাপ্লিকেশন এড়িয়ে চলুন।
সরকারি দফতর ও অন্যান্য সংবেদনশীল প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে অফিসের কম্পিউটারে WhatsApp Web ব্যবহার না করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। গোপনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আদানপ্রদানের জন্য অনুমোদিত এবং সুরক্ষিত যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করার কথা বলেছে সাইবার অপরাধ দমন বিভাগ।
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