ড্যাশক্যাম, ফ্রন্ট পার্কিং সেন্সর সহ একাধিক নতুন ফিচার্স ; ভারতে লঞ্চ হল Creta Summer edition

নতুন এই এডিশনের মোট পাঁচটি ভ্যারিয়েন্ট লঞ্চ করা হয়েছে ৷ প্রতিটি ভ্যারিয়েন্টের বিস্তারিত তথ্য জেনে নিন এই প্রতিবেদনে -

Hyundai Creta launched Summer edition in 5 variants
ড্যাশক্যাম, ফ্রন্ট পার্কিং সেন্সর সহ একাধিক নতুন ফিচার্স (ছবি - Hyundai)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 9, 2026 at 4:56 PM IST

হায়দরাবাদ : ভারতে লঞ্চ হল Hyundai Creta-র সামার এডিশন ৷ নতুন এই মডেলটির দাম রাখা হয়েছে 12 লাখ 6 হাজার টাকা থেকে 17 লাখ 89 হাজার টাকার মধ্যে ৷ নতুন এই এডিশনের মোট পাঁচটি ভ্যারিয়েন্ট লঞ্চ করা হয়েছে ৷ প্রতিটি ভ্যারিয়েন্টের বিস্তারিত তথ্য জেনে নিন এই প্রতিবেদনে -

EX Summer Edition

এটি হল একটি বেস ভ্যারিয়েন্ট ৷ এই বেস সামার এডিশনটি EX ট্রিম দিয়ে শুরু হয়েছে ৷ বেস ভ্যারিয়েন্টে স্মার্ট কী এবং পুশ-বাটন স্টার্ট অপশন রয়েছে । এই ভ্যারিয়েন্টের ম্যানুয়াল ট্রান্সমিশনের পেট্রল ভ্যারিয়েন্টের দাম 12 লাখ 6 হাজার টাকা (Ex Showroom) ৷ এবং ডিজেল ভ্যারিয়েন্টের ম্যানুয়াল ট্রান্সমিশনের দাম 13.61 লাখ (Ex Showroom) ।

EX(O) Summer Edition

Ex(O) সামার এডিশনে কোয়াড-বিম LED হেডল্যাম্প, LED টেল ল্যাম্প, DRL, রিয়ার ক্যামেরা এবং রিয়ার সানশেডের মতো একাধিক এক্টটেরিওর ও সুবিধাজনক ফিচার যোগ করা হয়েছে ৷ এই মডেলেও রয়েছে স্মার্ট কী এবং পুশ-বাটন স্টার্ট অপশন । এই মডেলটির এক্স শোরুম দাম রয়েছে 13.13 লাখ থেকে 16.04 লাখ টাকা পর্যন্ত ৷ ইঞ্জিন এবং ট্রান্সমিশন অপশনের উপর দামের পার্থক্য রয়েছে ৷

S(O) and S(O) Knight Summer Edition

বাকি দুটি মডেলের থেকে S(O) সামার এডিশন এবং S(O) নাইট সামার এডিশনে ড্যাশ ক্যামেরা যোগ করা হয়েছে । বাকি ফিচার্স প্রায় একই রাখা হয়েছে ৷ S(O) সামার ভ্যারিয়েন্টের দাম 14.19 লাখ টাকা থেকে 17.25 লাখ টাকা পর্যন্ত ৷ এবং নাইট এডিশনের দাম 14.38 লাখ টাকা (পেট্রোল ম্যানুয়াল ট্রান্সমিশন) এবং 15.99 লাখ টাকা (ডিজেল ম্যানুয়াল ট্রান্সমিশন)।

SX Summer Edition

SX Summer এডিশনে বাকি তিনটি ভ্যারিয়েন্টে থাকা সমস্ত ফিচার্স যোগ করা হয়েছে ৷ তবে এরসঙ্গে অতিরিক্ত 10.25 ইঞ্চির ডিজিট্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট ক্লাস্টার দেওয়া হয়েছে ৷ এবং একটি ড্যাশক্যামও যোগ করা হয়েছে ৷ এই ভ্যারিয়েন্টের এক্স শো-রুম দাম রাখা হয়েছে 15 লাখ 3 হাজার টাকা ৷ পেট্রল ম্যানুয়াল ট্রান্সমিশনে পাওয়া যাবে এই ভ্যারিয়েন্টটি ৷

SX Premium Summer Edition

সামার এডিশনের টপ ভ্যারিয়েন্ট মডেলটি হল SX প্রিমিয়াম সামার এডিশন ৷ এই মডেলটিতে রয়েছে 10.25-ইঞ্চির ডিজিটাল ক্লাস্টার, সাররাউন্ড ভিউ মনিটর, ব্লাইন্ড-স্পট ভিউ মনিটর এবং ফ্রন্ট পার্কিং সেন্সরের মতো একাধিক অতিরিক্ত ফিচার ৷ এই ভ্যারিয়েন্টের এক্স শো-রুম দাম রাখা হয়েছে 16.33 লাখ টাকা থেকে 17.89 লাখ টাকা পর্যন্ত ৷ এই মডেলটিরও পাওয়ারট্রেন অপশনের উপর দাম নির্ভর করে।

