বাংলা ভাষায় AI নির্ভর ভয়েস অ্যাসিস্ট্যান্ট, দুটি কার্ভড ডিসপ্লে সাপোর্ট ! আসছে Hyundai Bayon

বাংলা ভাষায় AI নির্ভর ভয়েস অ্যাসিস্ট্যান্ট, দুটি কার্ভড ডিসপ্লে সাপোর্ট ! আসছে Hyundai Bayon
Hyundai Bayon-কে ‘Intelligent Utility Vehicle’ হিসেবে তুলে ধরছে সংস্থাটি। কী কী সুবিধা রয়েছে ? জানুন
Published : October 13, 2026 at 5:31 PM IST
হায়দরাবাদ : ভারতীয় গাড়ির বাজারে নতুন মিড-সাইজ SUV আনতে চলেছে Hyundai। 2026 সালের 26 অক্টোবর ভারতে লঞ্চ হবে Hyundai Bayon। এই গাড়ির অন্যতম আকর্ষণ Generative AI-চালিত ভয়েস অ্যাসিস্ট্যান্ট, পাশাপাশি থাকছে 12.3 ইঞ্চির দুটি কার্ভড ডিসপ্লে এবং 70টিরও বেশি কানেক্টেড ফিচার। আধুনিক প্রযুক্তি ও স্মার্ট কানেক্টিভিটির উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েই নতুন SUV-টি তৈরি করেছে দক্ষিণ কোরিয়ার গাড়ি নির্মাতা সংস্থা।
Hyundai Bayon-কে ‘Intelligent Utility Vehicle’ হিসেবে তুলে ধরছে সংস্থাটি। গাড়িটির মূল ভাবনা ‘Intelligence That Moves’। Hyundai India-র ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও CEO Tarun Garg জানিয়েছেন, গ্রাহকদের গাড়ি ব্যবহারের অভিজ্ঞতায় প্রযুক্তি ও সুবিধাকে আরও গুরুত্বপূর্ণ করে তুলতেই Bayon তৈরি করা হয়েছে। তাঁর মতে, নতুন SUV-টি ভারতীয় গ্রাহকদের জন্য বুদ্ধিদীপ্ত গাড়ি ব্যবহারের পরবর্তী প্রজন্মের অভিজ্ঞতা নিয়ে আসবে।
Generative AI ভয়েস অ্যাসিস্ট্যান্ট
Hyundai Bayon-এর অন্যতম বড় আকর্ষণ হল Generative AI-ভিত্তিক ভয়েস অ্যাসিস্ট্যান্ট। ভারতে Hyundai-র গাড়িতে এই ধরনের প্রযুক্তির ব্যবহার নতুন। এর জন্য Perplexity-র AI প্রযুক্তি এবং SoundHound AI-এর ভয়েস প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে।
আগের ভয়েস অ্যাসিস্ট্যান্টগুলি মূলত নির্দিষ্ট কমান্ড অনুসরণ করত। কিন্তু নতুন সিস্টেমটি স্বাভাবিক কথাবার্তা বুঝে উত্তর দিতে পারবে বলে দাবি Hyundai-র। চালক গাড়িতে বসেই রোড ট্রিপের পরিকল্পনা, আবহাওয়ার খবর, হোটেল বা রেস্তরাঁর পরামর্শ এবং কাছাকাছি সেরা শপিংয়ের জায়গা সম্পর্কে জানতে পারবেন। পাশাপাশি স্পোর্টস স্কোর ও খবর জানার সুবিধাও থাকবে।
স্মার্ট ককপিট ও সফটওয়্যার আপডেট
Bayon-এ থাকছে Hyundai-র Connected Car Navigation Cockpit (ccNC)। NVIDIA-র প্রযুক্তির উপর নির্ভরশীল এই সিস্টেমে উন্নত গ্রাফিক্স, কানেক্টেড পরিষেবা এবং সহজে ব্যবহারযোগ্য কন্ট্রোল মিলবে।
এর মাধ্যমে অনলাইন নেভিগেশন, Quick Control Panel, Split-screen ব্যবহার এবং স্মার্টফোনের মতো শর্টকাটের সুবিধা পাওয়া যাবে।
এছাড়া গাড়িটিতে থাকবে C-Over-the-Air (OTA) আপডেটের সুবিধা। Hyundai-র দাবি, সর্বোচ্চ 19টি কন্ট্রোল ইউনিটে দূর থেকেই আপডেট পাঠানো সম্ভব হবে। ফলে সফটওয়্যারের নতুন ফিচার ও সংশোধন পেতে বারবার সার্ভিস সেন্টারে যাওয়ার প্রয়োজন কমবে। গাড়ির নিরাপত্তা ও সুরক্ষা ব্যবস্থার উন্নতিতেও এই আপডেট সাহায্য করবে।
12.3 ইঞ্চির দুটি কার্ভড ডিসপ্লে
গাড়ির কেবিনে পাশাপাশি রাখা থাকবে দুটি 12.3 ইঞ্চির কার্ভড ডিসপ্লে। একসঙ্গে এগুলি একটি বড় ডিজিটাল প্যানেলের মতো দেখাবে। এর মাধ্যমে ড্রাইভিং সংক্রান্ত তথ্য, নেভিগেশন, বিনোদন এবং কানেক্টেড ফিচার ব্যবহার করা যাবে। চালক নিজের পছন্দ অনুযায়ী পার্সোনাল প্রোফাইলও তৈরি করতে পারবেন।
70টির বেশি Bluelink ফিচার
Hyundai-র Bluelink কানেক্টেড কার প্রযুক্তির মাধ্যমে 70টিরও বেশি ফিচার মিলবে Bayon-এ। এর মধ্যে রয়েছে দূর থেকে গাড়ি চালু ও বন্ধ করা, গাড়ির তথ্য দেখা, রিমোট কন্ট্রোল, স্মার্টফোন ও স্মার্টওয়াচ সংযোগ, লোকেশন ও নেভিগেশন পরিষেবা এবং বিভিন্ন সেফটি ও সিকিউরিটি ফিচার। অর্থাৎ গাড়ির কাছে না থাকলেও মালিক একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ফাংশন নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন ।
বাংলা-সহ একাধিক ভাষার সাপোর্ট
ভারতীয় গ্রাহকদের কথা মাথায় রেখে Bayon-এ একাধিক ভাষা ব্যবহারের সুবিধা রাখা হয়েছে। গাড়ির ইন্টারফেসে 10টি আঞ্চলিক এবং দুটি আন্তর্জাতিক ভাষা সাপোর্ট করবে। পাশাপাশি ইন্টারনেট সংযোগ ছাড়াই ইংরেজি, হিন্দি, হিংলিশ, তামিল, বাংলা ও তেলুগু ভাষায় 500টিরও বেশি ভয়েস কমান্ড বুঝতে পারবে বলে দাবি Hyundai-র।
ইঞ্জিন ও গিয়ারবক্স
Hyundai Bayon-এ থাকবে 1.5 লিটারের চার-সিলিন্ডার MPi পেট্রল ইঞ্জিন। এই ইঞ্জিন থেকে সর্বোচ্চ 115 PS শক্তি এবং 114 Nm টর্ক পাওয়া যাবে। ক্রেতারা ৬-স্পিড ম্যানুয়াল গিয়ারবক্স অথবা Intelligent Variable Transmission (IVT)-এর মধ্যে বেছে নিতে পারবেন।
বুকিং শুরু, কবে মিলবে গাড়ি?
Hyundai-র অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং দেশের অনুমোদিত ডিলারশিপগুলিতে Bayon-এর বুকিং ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, আসন্ন উৎসবের মরশুমে গাড়িটির ডেলিভারি শুরু হবে। তবে নির্দিষ্ট ডেলিভারির তারিখ লঞ্চের সময় জানানো হবে।