Claude এর গোপন চ্যাট কি লিক হয়ে যাচ্ছে ? Anthropic এর বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ

Claude এর গোপন চ্যাট কি লিক হয়ে যাচ্ছে ? Anthropic এর বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ
ধরে নিন আপনি ক্লড AI এর সঙ্গে কোনও একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করলেন৷ তাহলে সেই আলোচনার বিষয়বস্তু গুগল সার্চ ইঞ্জিনের মাধ্যমে জনসমক্ষে প্রকাশিত হয়ে যাচ্ছে৷
Published : July 28, 2026 at 12:45 PM IST
হায়দরাবাদ : Claude AI কে নিয়ে বিতর্ক যেন শেষ-ই হচ্ছে না ৷ একের পর এক তথ্য সামনে আসছে এই AI চ্যাটবটকে নিয়ে ৷ যা নিয়ে রীতিমতো বিতর্ক যেমন তৈরি হচ্ছে তেমনই চিন্তাও বাড়ছে ৷ সম্প্রতি আরও একটি তথ্য প্রকাশিত হয়েছে ৷ যেখানে ক্লড ব্যবহারকারীদের নিরাপত্তার বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে ?
কী প্রকাশ্যে এসেছে ?
সম্প্রতি Reddit এ একটি তথ্য প্রকাশিত হয়েছে ৷ সেখানে একটি স্ক্রিনশট শেয়ার করা হয়েছে ৷ সেখানে দেখা গিয়েছে, সাধারণ ব্যবহারকারীরা ওই চ্যাটবটের সঙ্গে যা কথাবার্তা ও আলোচনা চালাচ্ছে তা Google সার্চ ইঞ্জিনের রেজাল্টে চলে আসছে ৷
অর্থাৎ ধরে নিন আপনি ক্লড AI এর সঙ্গে কোনও একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করলেন ৷ তাহলে সেই আলোচনার বিষয়বস্তু গুগল সার্চ ইঞ্জিনের মাধ্যমে জনসমক্ষে প্রকাশিত হয়ে যাচ্ছে ৷ এবং যে কেউ ওই তথ্য অ্য়াকসেস করতে পারছে ৷
যে ডাটা রেডিটে প্রকাশ করা হয়েছে তার মধ্যে প্রচুর সেনসিটিভ ডাটা রয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে ৷ দাবি করা হয়েছে লিক হওয়া ওই ডাটার মধ্যে রয়েছে বেসরকারি সংস্থার তথ্য, স্বাস্থ্য় সম্পর্কিত রেকর্ড, ক্রিপ্টো ওয়ালেটের তথ্য, ফোন নম্বর সহ আরও বেশ কিছু তথ্য প্রকাশ্যে এসেছে ৷ যা নিয়ে চিন্তা বেড়েছে ব্যবহারকারীদের মধ্যে ৷
বিশেষত এই চ্যাটবটের 'শেয়ার চ্যাট'-অপশনের জন্যই এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞদের একাংশ ৷ কারণ এই ফিচারের মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা লিঙ্ক ক্রিয়েট করে নিজেদের চ্যাট শেয়ার করতে পারেন ৷ ফলে যেহেতু যে কারোর কাছে চ্যাট শেয়ার করা সম্ভব হয় সেই কারণেই গুগল সার্চ ইঞ্জিনের রেজাল্টে চ্যাট রেজাল্ট শো-করছে ৷ যদিও ইউজারের সম্মতি ছাড়াই কেন গুগল সার্চ ইঞ্জিনে চ্যাট শো করছে তা নিয়েও উঠছে একাধিক প্রশ্ন ৷
যদিও Anthropic এর তরফে এই ত্রুটি মানতে চাওয়া হয়নি ৷ তাদের দাবি, ব্যবহারকারীরা শেয়ার চ্যাটের মাধ্যমে যে লিঙ্ক তৈরি হয়েছে তা সোশ্যাল মিডিয়া, কমিউনিটি বা অন্য কোথাও পোস্ট করা হয়েছে ৷ সেই কারণে সেখান থেকেই সার্চ রেজাল্টে দেখা যাচ্ছে ৷ প্রযুক্তিগত কোনও ত্রুটি নেই বলে জানানো হয়েছে ৷
টেকক্রাঞ্চকে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে সংস্থার মুখপাত্র জানিয়েছেন, কোনও ডাটা সার্চ ইঞ্জিনকে দেয়না ক্লড ৷ সার্চ ইঞ্জিনে যা দেখা যাচ্ছে তা সার্চেবল লিঙ্ক থেকে ৷
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