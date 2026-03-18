ভারতে লঞ্চ হবে Hyawei MetaPad 11.5, স্পেসিফিকেশন প্রকাশ্যে
ইকমার্স প্ল্যাটফর্ম Flipkart এর মাধ্যমে এই ডিভাইসটি বিক্রি করবে সংস্থাটি ৷ কয়েকদিন আগেই Flipkart এ এই ডিভাইসটি দেখা গিয়েছিল ৷
Published : March 18, 2026 at 9:00 PM IST
হায়দরাবাদ : ভারতে ট্যাব লঞ্চের খবরে শিলমোহর দিল চিনা মোবাইল প্রস্তুতকারী ব্র্যান্ড হোয়াই (Huawei) ৷ সংস্থাটি এই সংক্রান্ত একটি টিজার লঞ্চ করেছে ৷ সেখানে জানানো হয়েছে খুব শীঘ্রই ভারতে তাদের দ্বিতীয় হোয়াই ট্যাব লঞ্চ করবে ৷ যার নাম MetaPad 11.5 ৷ পাশাপাশি এই ডিভাইসের দাম, ডিজাইন ও স্পেসিফিকেশনও রিভিল করেছে ৷
ইকমার্স প্ল্যাটফর্ম Flipkart এর মাধ্যমে এই ডিভাইসটি বিক্রি করবে সংস্থাটি ৷ কয়েকদিন আগেই Flipkart এ এই ডিভাইসটি দেখা গিয়েছিল ৷ এবং এর জন্য একটি নির্দিষ্ট ওয়েবপেজ তৈরি করা হয়েছিল ৷ যদিও সেখানে ডিভাইসটি ডিটেল স্পেসিফিকেশন এবং দামের বিষয়ে কিছু উল্লেখ করা হয়নি ৷ এখন কিছু তথ্য জানানো হয়েছে ওই ওয়েবপেজে ৷ দেখা গিয়েছে ডিভাইসটির দাম রাখা হয়েছে 27999 টাকা ৷ 6টি No Cost EMI এর মাধ্যমে কেনা যাবে ৷ 10100 mAh ব্যাটারি দেওয়া হয়েছে ৷ যা একটানা 14 ঘণ্টা পর্যন্ত চলবে ৷ এর সঙ্গে 40 ওয়াটের সুপারচার্জ অপশনও রয়েছে ৷
মেটাল বডি রয়েছে ৷ তাকলে আলট্রা কুলিং সিস্টেম ৷ ফলে হাতে নিয়ে দীর্ঘক্ষণ কাজ করলেও গরম অনুভব হবে না ৷ এর বাইরে অন্য কোনও তথ্য এখনও জানানো হয়নি ৷
প্রায় 5 বছর আগে 2020 সালের সেপ্টেম্বরে MetaPad T8 ভারতে লঞ্চ করেছিল হোয়াই ৷ ওই ডিভাইসটির দাম রাখা হয়েছিল 9999 টাকা ৷ যার কনফিগারেশন ছিল 2GB RAM এবং 32 GB স্টোরেজ ৷ তারপর গতবছর অর্থাৎ 2025 সালে Brand 10 স্মার্টওয়াচ লঞ্চ করেছিল ৷
অন্যিদেক আমেরিকাতেও হোয়াই ডিভাইস বিক্রি পুরোপুরি নিষিদ্ধ ছিল ৷ কিন্তু থার্ড পার্টি সংস্থার মাধ্যমে আমেরিকাতে প্রডাক্ট বিক্রি করে এই চিনা সংস্থাটি ৷
Huawei MatePad 11.5 Specifications
হোয়াই-এর গ্লোবাল ওয়েবসাইট অনুযায়ী MetaPad 11.5 এ দেওয়া হয়েছে 177.53mm লম্বা, 262.63mm চওড়া ৷ এবং 6.1mm পুরু ৷ 11.5 ইঞ্চি (2465 x 1600 রেজলিউশন) এর TFT LCD ডিসপ্লে দেওয়া হয়েছে ৷ যার রিফ্রেস রেট 120Hz ৷ পিক্সেল ডেন্সিটি 256ppi, কালার ডেপ্ত 16.7 মিলিয়ন এবং 10 পয়েন্ট মাল্টি টাচ দেওয়া হয়েছে ৷