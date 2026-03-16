ফের ভারতের বাজারে ট্যাব লঞ্চ Huawei-এর, মুখ থুবড়ে পড়বে Apple ?
Published : March 16, 2026 at 8:26 PM IST
হায়দরাবাদ : ভারতে ফের কামব্যাক করতে চলেছে চিনা মোবাইল প্রস্তুতকারী সংস্থা হোয়াই (Huawei) ৷ ভারতে লঞ্চ করবে তাদের লেটেস্ট Matepad 11.5 ৷ ইকমার্স প্ল্য়াটফর্ম ফ্লিপকার্টের মাধ্যমে ওই ডিভাইসটি বিক্রি করার পরিকল্পনা নিয়েছে সংস্থাটি ৷ ইতিমধ্যে ফ্লিপকার্টে এই বিষয়ে একটি নির্দিষ্ট ওয়েবপেজ তৈরি করা হয়েছে ৷ যেখানে Matepad 11.5 এর টিজার দেখানো হয়েছে ৷ এবং লেখা হয়েছে Coming Soon on Flipkart ৷
ভালোভাবে নজর রাখলে দেখা যাবে নতুন এই ডিভাইসটি একটি ট্যাবলেট ৷ 2025 সালের ডিসেম্বর মাসে চিনে এই ডিভাইসটি লঞ্চ করা হয়েছে ৷ Flipkart এ Thank You! For Visitng this page, Launching Soon! লেখা থাকলেও ভারতে লঞ্চ বা বিক্রির কোনও নির্দিষ্ট দিন জানানো হয়নি ৷ মনে করা হচ্ছে চলতি মাসের শেষের দিকে অথবা আগামী মাসের শুরুতেই এই মডেলটি লঞ্চ করা হতে পারে ৷
প্রায় 5 বছর আগে 2020 সালের সেপ্টেম্বরে MetaPad T8 ভারতে লঞ্চ করেছিল হোয়াই ৷ ওই ডিভাইসটির দাম রাখা হয়েছিল 9999 টাকা ৷ যার কনফিগারেশন ছিল 2GB RAM এবং 32 GB স্টোরেজ ৷ তারপর গতবছর অর্থাৎ 2025 সালে Brand 10 স্মার্টওয়াচ লঞ্চ করেছিল ৷
অন্যিদেক আমেরিকাতেও হোয়াই ডিভাইস বিক্রি পুরোপুরি নিষিদ্ধ ছিল ৷ কিন্তু থার্ড পার্টি সংস্থার মাধ্যমে আমেরিকাতে প্রডাক্ট বিক্রি করে এই চিনা সংস্থাটি ৷
Huawei MatePad 11.5 Specifications
হোয়াই-এর গ্লোবাল ওয়েবসাইট অনুযায়ী MetaPad 11.5 এ দেওয়া হয়েছে 177.53mm লম্বা, 262.63mm চওড়া ৷ এবং 6.1mm পুরু ৷ 11.5 ইঞ্চি (2465 x 1600 রেজলিউশন) এর TFT LCD ডিসপ্লে দেওয়া হয়েছে ৷ যার রিফ্রেস রেট 120Hz ৷ পিক্সেল ডেন্সিটি 256ppi, কালার ডেপ্ত 16.7 মিলিয়ন এবং 10 পয়েন্ট মাল্টি টাচ দেওয়া হয়েছে ৷
8GB RAM এবং 256 GB স্টোরেজ দেওয়া হয়েছে ৷ 13MP র সিঙ্গল রিয়ার ক্যামেরা দেওয়া হয়েছে ৷ যার ফোকাল লেন্থ f/1.8 এবং অটোফোকাস মোড রয়েছে ৷ 10000 mAh ব্যাটারি এবং 10V/4A চার্জিং সাপোর্ট দেওয়া হয়েছে ৷ কানেক্টিভিটির জন্য দেওয়া হয়েছে WiFi (up to 5GHz), Bluetooth 5.2, BLE, SBC, AAC, OTG সাপোর্ট ৷ রয়েছে Ambient light Senson, gravity sensor, এবং hall sensor ৷ দুটি মাইক্রোফোন এবং চারটি স্পিকার দেওয়া হয়েছে এই মডেলটিতে ৷