ETV Bharat / technology

ফোন না ট্যাব ধরতেই পারবেন না, ট্রিপল ফোল্ড স্মার্টফোন লঞ্চ করল Huawei

Huawei এবং Xiaomi তাদের একটি করে ফোল্ডিং ফোন লঞ্চ করল ৷ Apple ইভেন্টের এই ফোন লঞ্চ অতি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ৷

uawei And Xiaomi Unveil New Foldable Phones
Huawei ট্রিপল ফোল্ড স্মার্টফোন (ছবি - Huawei)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 8, 2026 at 1:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দরাবাদ : Huawei এবং Xiaomi লঞ্চ করল তাদের টপ এন্ড ফোল্ডেবল স্মার্টফোন ৷ সোমবার অর্থাৎ 7 সেপ্টেম্বর 2026 এই ফোনটি লঞ্চ করা হয় ৷ 9 সেপ্টেম্বর Apple তাদের ফোল্ডেবল ফোন লঞ্চ করবে ৷ এছাড়াও 18 সিরিজ লঞ্চ করার কথা ৷ তার আগে Huawei এবং Xiaomi-র এই দুটি ফোন লঞ্চ অতি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞদের একাংশ ৷

Huawei লঞ্চ করেছে Mate XT2 সিরিজ ৷ এটি সাধারণ ডবল ফোল্ড ফোন নয় ৷ এটি একটি ট্রিপল ফোল্ড ফোন ৷ যার মধ্যে রয়েছে ট্যাবলেট সাইজ স্ক্রিন ৷ এবং পুরোটাই ফোল্ডিং অবস্থায় ৷ সংস্থার নিজস্ব Kirin 9050 Pro চিপসেট ব্যবহার করা হয়েছে ৷ নতুন হিঞ্জ ডিজাইনের রয়েছে এটি ৷ জল ও ধুলো প্রতিরোধী ৷ ট্রিপল ফোল্ড হওয়ায় একটি ট্যাবে যা যা কাজ করা যায় প্রায় সব ধরনের কাজই করতে পারবেন ব্যবহারকারীরা ৷ পাশাপশি ফোন হিসেবেও ব্যবহার করা যাবে ৷

চিনে এই ফোনটি বিক্রি শুরু হবে ৷ এর দাম রাখা হয়েছে 19,000 ইউয়ান (ভারতীয় অঙ্কে যা প্রায় 2লাখ 67 হাজার টাকা) ৷ বেস মডেলটি এই দামে পাওয়া যাবে ৷ সর্বাধিক কনফিগারেশনের মডেলটির দাম রয়েছে 24,999 ইউয়ান ৷ (ভারতীয় অঙ্কে যা প্রায় 3.51 লাখ টাকা) ৷ 12 সেপ্টেম্বর থেকে ফোনটি বিক্রি শুরু হবে ৷

Huawei এর আধিকারিক Richard Yu জানিয়েছেন, মেমোরির দাম বিপুল বৃদ্ধি পেয়েছে ৷ আর সেই কারণে ফোনটির দাম বাড়াতে বাধ্য হয়েছে ৷ এর পাশাপাশি একাধিক নতুন প্রযুক্তি দেওয়া হয়েছে ফোনটিতে ৷ যার কারণে দাম বেড়েছে ৷ Kirin 9050 Pro ব্যবহার করা হয়েছে ফোনটিতে ৷ ফলে কম ক্ষমতা ব্যবহার করেই উচ্চ মানের কাজ করতে পারবে ফোনটি ৷ LogicFolding নামে একটি প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে ৷

Xiaomi 18 Fold

এরসঙ্গে Xiaomi-ও একটি ফোল্ডিং ফোন লঞ্চ করেছে ৷ যার নাম Xiaomi 18 Fold ৷ এর আগে Galaxy Z Fold8, Xiaomi 18 Fold -এর মতো ফোল্ডিং ফোন লঞ্চ করেছে সংস্থাটি ৷

Xiaomi-র চিফ এগজিকিউটিভ Lei Jun জানিয়েছেন এই ফোনটি অ্যাপেলের ফোল্ডেবল স্মার্টফোন থেকে আরও জনপ্রিয় হবে ৷ এর ওজন 219 গ্রাম, 5.02mm পুরু ৷

Xiaomi 18 Fold এর দাম শুরু হচ্ছে 10,999 ইউয়ান থেকে (ভারতীয় অঙ্কে যা 1.54 লাখ টাকা) এবং সর্বাধিক দাম 14,999 ইউয়ান (যা ভারতীয় অঙ্কে 2.11 লাখ টাকা) ৷

Read More - Apple Surprise and shine : 9th সেপ্টেম্বর Apple-এর মেগা ইভেন্ট, কী কী ডিভাইস লঞ্চ হতে পারে ?

TAGGED:

2026 APPLE EVENT
APPLE EVENT 2026
FOLDABLE PHONES XIAOMI
HUAWEI MATE XT 2
XIAOMI 18 FOLD

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.