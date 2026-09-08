ফোন না ট্যাব ধরতেই পারবেন না, ট্রিপল ফোল্ড স্মার্টফোন লঞ্চ করল Huawei
Huawei এবং Xiaomi তাদের একটি করে ফোল্ডিং ফোন লঞ্চ করল ৷ Apple ইভেন্টের এই ফোন লঞ্চ অতি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ৷
Published : September 8, 2026 at 1:47 PM IST
হায়দরাবাদ : Huawei এবং Xiaomi লঞ্চ করল তাদের টপ এন্ড ফোল্ডেবল স্মার্টফোন ৷ সোমবার অর্থাৎ 7 সেপ্টেম্বর 2026 এই ফোনটি লঞ্চ করা হয় ৷ 9 সেপ্টেম্বর Apple তাদের ফোল্ডেবল ফোন লঞ্চ করবে ৷ এছাড়াও 18 সিরিজ লঞ্চ করার কথা ৷ তার আগে Huawei এবং Xiaomi-র এই দুটি ফোন লঞ্চ অতি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞদের একাংশ ৷
Huawei লঞ্চ করেছে Mate XT2 সিরিজ ৷ এটি সাধারণ ডবল ফোল্ড ফোন নয় ৷ এটি একটি ট্রিপল ফোল্ড ফোন ৷ যার মধ্যে রয়েছে ট্যাবলেট সাইজ স্ক্রিন ৷ এবং পুরোটাই ফোল্ডিং অবস্থায় ৷ সংস্থার নিজস্ব Kirin 9050 Pro চিপসেট ব্যবহার করা হয়েছে ৷ নতুন হিঞ্জ ডিজাইনের রয়েছে এটি ৷ জল ও ধুলো প্রতিরোধী ৷ ট্রিপল ফোল্ড হওয়ায় একটি ট্যাবে যা যা কাজ করা যায় প্রায় সব ধরনের কাজই করতে পারবেন ব্যবহারকারীরা ৷ পাশাপশি ফোন হিসেবেও ব্যবহার করা যাবে ৷
Huawei launches the new tri-fold Mate XT 2 featuring Kirin 9050 Pro, the world's first chip with LogicFolding architecture. Mr. Yu, Huawei Executive Director and Chairman of the Board of Directors of the Consumer BG, shared the key capabilities of the groundbreaking Kirin 9050… pic.twitter.com/dTxKJ0HUOe— Huawei (@Huawei) September 7, 2026
চিনে এই ফোনটি বিক্রি শুরু হবে ৷ এর দাম রাখা হয়েছে 19,000 ইউয়ান (ভারতীয় অঙ্কে যা প্রায় 2লাখ 67 হাজার টাকা) ৷ বেস মডেলটি এই দামে পাওয়া যাবে ৷ সর্বাধিক কনফিগারেশনের মডেলটির দাম রয়েছে 24,999 ইউয়ান ৷ (ভারতীয় অঙ্কে যা প্রায় 3.51 লাখ টাকা) ৷ 12 সেপ্টেম্বর থেকে ফোনটি বিক্রি শুরু হবে ৷
Huawei এর আধিকারিক Richard Yu জানিয়েছেন, মেমোরির দাম বিপুল বৃদ্ধি পেয়েছে ৷ আর সেই কারণে ফোনটির দাম বাড়াতে বাধ্য হয়েছে ৷ এর পাশাপাশি একাধিক নতুন প্রযুক্তি দেওয়া হয়েছে ফোনটিতে ৷ যার কারণে দাম বেড়েছে ৷ Kirin 9050 Pro ব্যবহার করা হয়েছে ফোনটিতে ৷ ফলে কম ক্ষমতা ব্যবহার করেই উচ্চ মানের কাজ করতে পারবে ফোনটি ৷ LogicFolding নামে একটি প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে ৷
Xiaomi 18 Fold
এরসঙ্গে Xiaomi-ও একটি ফোল্ডিং ফোন লঞ্চ করেছে ৷ যার নাম Xiaomi 18 Fold ৷ এর আগে Galaxy Z Fold8, Xiaomi 18 Fold -এর মতো ফোল্ডিং ফোন লঞ্চ করেছে সংস্থাটি ৷
WE ARE LIVE NOW!— Lei Jun (@leijun) September 7, 2026
Join me live as I introduce the new Xiaomi SkyNomad series, alongside the Xiaomi 18 Fold, Xiaomi Pad 9 Pro Max, and the debut of the XRING O3 flagship processor.
Let's get started!https://t.co/MAxj5X46cy
Xiaomi-র চিফ এগজিকিউটিভ Lei Jun জানিয়েছেন এই ফোনটি অ্যাপেলের ফোল্ডেবল স্মার্টফোন থেকে আরও জনপ্রিয় হবে ৷ এর ওজন 219 গ্রাম, 5.02mm পুরু ৷
Xiaomi 18 Fold এর দাম শুরু হচ্ছে 10,999 ইউয়ান থেকে (ভারতীয় অঙ্কে যা 1.54 লাখ টাকা) এবং সর্বাধিক দাম 14,999 ইউয়ান (যা ভারতীয় অঙ্কে 2.11 লাখ টাকা) ৷