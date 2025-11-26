তথ্যপ্রযুক্তি কর্মীদের বাড়ছে চিন্তা, এবার এই বড় কোম্পানিতে শুরু ছাঁটাই
Published : November 26, 2025 at 1:47 PM IST
হায়দরাবাদ : তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থার কর্মীদের কাছে বাড়ছে চিন্তা ৷ কারণ যত দিন যাচ্ছে ততই ছাঁটাই হওয়ার কর্মীর সংখ্যা বাড়ছে ৷ দিন কয়েক আগেই Apple এর তরফে ছাটাইয়ের ঘোষণা করা হয়েছিল ৷ এবার সেই পথেই হাঁটল অপর এক IT জায়ান্ট HP ৷
মঙ্গলবার অর্থাৎ 25 নভেম্বর HP র তরফে ঘোষণা করা হয়েছে, 2028 সালের মধ্যে 4000 থেকে 6000 কর্মী ছাঁটাই করবে তারা ৷ ওই টেক জায়ান্টের দাবি, প্রডাকশন বৃদ্ধি করতে ও স্মার্ট কাজের জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে AI এর সাহায্য় নেবে ৷ আর সেই কারণেই কর্মী সংকোচনের পরিকল্পনা নিয়েছে সংস্থাটি ৷
এই বিষয়ে নিজেই মুখ খুলেছেন সংস্থার CEO এনরিক লরেস ৷ তিনি জানিয়েছেন, সংস্থার প্রডাক্ট ডেভেলপমেন্ট টিম, ইন্টারন্যাল অপারেশনস এবং কাস্টমার সাপোর্ট টিমের কর্মীদেরই এই ছাঁটাইয়ের তালিকায় রাখা হয়েছে ৷ তাঁর দাবি আগামী তিন বছরের মধ্যে সংস্থার আমানত 1 বিলিয়ন মার্কিন ডলার করার পরিকল্পনা রয়েছে ৷ আর সেই কারণেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে ৷ চলতি বছরের শুরুর দিকে প্রায় 2000 কর্মী ছাঁটাই করেছিল সংস্থাটি ৷
অন্যদিকে সম্প্রতি Apple ও জানিয়েছে তাদের সেলস টিম থেকে কর্মী সংকোচন করা হবে ৷ এর আগেও লে-অফ হয়েছে Apple এ ৷ সেখানে মূলত একাউন্ট ম্যানেজার এবং অ্য়াপল ব্রিফিং সেন্টারের দায়িত্বে যাঁরা ছিলেন তাঁদের ছাঁটাই করা হয়েছে ৷ তবে এরসঙ্গে একটি সুবিধা দিয়েছে সংস্থাটি ৷ Apple এর তরফে জানানো হয়েছে, ছাঁটাই হওয়ার পর যদি কেউ অন্য কোনও পদে আবেদন করতে চান সেটা করা সম্ভব ৷
তবে যে শুধু Apple বা HP নয়, কর্মী ছাঁটাইয়েয়ের তালিকায় রয়েছে একাধিক দেশি- বিদেশি কোম্পানি ৷ চলতি বছরের শুধুমাত্র অক্টোবরেই 21 টি সংস্থা 18510 জন কর্মী ছাঁটাই করেছে ৷ Amazon ও জানিয়েছে বিশ্বব্যাপী 14 হাজার কর্মী ছাঁটাই করবে তারা ৷ মূলত AI তে বিপুল পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগের রাস্তায় হাঁটবে তারা ৷ সেই কারণেই এই সিদ্ধান্ত ৷
অন্যদিকে নভেম্বরে প্রায় 20টি সংস্থা এখনও পর্যন্ত কর্মী ছাঁটাইয়ের রাস্তায় হেঁটেছে ৷ যার মধ্যে রয়েছে 4545 জন কর্মী রয়েছেন ৷