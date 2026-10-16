কীভাবে কাজ করে স্মার্টফোনের টাচস্ক্রিন ? প্রযুক্তি দুনিয়ার এক অজানা তথ্য জানুন

কীভাবে কাজ করে স্মার্টফোনের টাচস্ক্রিন ? প্রযুক্তি দুনিয়ার এক অজানা তথ্য জানুন
টাচ স্ক্রিনের কাজ মোটামুটিভাবে একই । যেখানে মাউস বা কোনও কী-প্যাডের ব্যবহার হয় না । টাচ প্যানেলের মাধ্যমেই যাবতীয় কাজ সম্ভব ।
Published : October 16, 2026 at 2:56 PM IST
হায়দরাবাদ : স্মার্টফোন থেকে শুরু করে ট্যাব, ল্যাপটপের ক্ষেত্রে ব্যাপক ব্যবহৃত হচ্ছে টাচস্ক্রিনের । এছাড়াও বিভিন্ন কিয়স্কেও ব্যবহারকারীদের সুবিধার জন্য টাচ স্ক্রিনের ব্যবহার বাড়ছে ।স্মার্ট ফোনের ক্ষেত্রে আগে ছিল কী-প্যাড । ল্যাপটপ বা কিয়স্কের ক্ষেত্রে ছিল মাউস । তার পরিবর্তে টাচ স্ক্রিন ব্যবহার করার ফলে যে কোনও ডিভাইসের ব্যবহার আরও সহজ হয়েছে । কিন্তু টাচ স্ক্রিন কাজ করে কীভাবে ? এর পিছনে কোন কোন প্রযুক্তি রয়েছে ? তা অনেকেরই হয়তো অজানা ।
প্রথমে জেনে নিন টাচ স্ক্রিন প্রযুক্তির বিবর্তন-
- 1965 : E.A. Johnson সর্বপ্রথম ফিঙ্গার-ড্রিভেন টাচ স্ক্রিন তৈরি করেন ।
- 1970s: Resistive টাচ স্ক্রিন প্রযুক্তি তৈরি করা হয় ।
- 1980s: মাল্টি টাচ সিস্টেম তৈরি করা হয় ।
- 1990s: এই বছর থেকে টাচ স্ক্রিন প্রযুক্তি স্মার্টফোনে সংযুক্তিকরণ শুরু হয় ।
- 2000s: আধুনিক স্মার্টফোনে এই প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু হয় ।
- 2010s এবং তার পরবর্তী সময়ে : বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশনে স্মার্টফোন প্রযুক্তি সংযুক্তিকরণ শুরু হতে থাকে ।
টাচ স্ক্রিনের কাজ মোটামুটিভাবে একই । যেখানে মাউস বা কোনও কী-প্যাডের ব্যবহার হয় না । সরাসরি স্ক্রিনে টাচ করলেই স্মার্টফোন, ল্য়াপটপ বা অন্য কোনও ডিভাইস রেসপন্স করতে শুরু করে । সাধারণ ভাবে প্রতিটি টাচস্ক্রিন দেখতে একই মনে হলেও প্রযুক্তিগতভাবে পার্থক্য রয়েছে । সেই হিসেবে টাচ স্ক্রিনকে মোট চারটি ভাগে ভাগ করা সম্ভব-
- Capacitive Touch Screens
- Resistive Touch Screens
- Infrared Touch Screens
- Surface Acoustic Wave (SAW) Touch Screens
Capacitive Touch Screens কী ?
এই টাচ স্ক্রিন বর্তমানে সবথেকে বেশি ব্যবহার করা হয় । স্মার্টফোন হোক অথবা ল্যাপটপ বা ট্যাবলেটে Capacitive Touch Screens ব্যবহার করা হয় । এগুলি ইলেকট্রিক্যাল প্রপার্টিজ়ের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয় । এবং তুলনামূলক বেশি সেনসিটিভ এবং ক্লিয়ারিটি রয়েছে ।
কীভাবে Capacitive Touch Screens কাজ করে ?
এই টাচস্ক্রিন একটি ট্রান্সপারেন্ট কন্ডাক্টিভ মেটেরিয়াল-এর মাধ্যমে কোটিং করা থাকে । এক্ষেত্রে যে কন্ডাক্টিভ মেটেরিয়াল ব্যবহার করা হয় সেটি হল ইন্ডিয়াম টিন অক্সাইড (ITO)। এটি পুরো স্ক্রিনজুড়ে একটি ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফিল্ড তৈরি করে । যখনই স্ক্রিনের কোনও জায়গায় টাচ করা হয় তখনই নির্দিষ্ট স্থানে বিদ্যুৎ পরিবহন বন্ধ হয়ে যায় । এবং ঠিক সেই সময় স্মার্টফোন বা অন্য কোনও ডিভাইস বুঝতে পারে সেখানে কোনও পরিবর্তন করতে চাইছেন ব্যবহারকারী । এবং সেই পরিবর্তনটি এক্ষেত্রে 'টাচ' হিসেবে গণ্য় করা হয় ।
এই স্ক্রিনের ক্ষেত্রে সেনসিটিভিটি বেশি এবং মাল্টি টাচ বুঝতে সক্ষম । পাশাপাশি ব্রাইটনেসও অনেক বেশি । কিন্তু গ্লাভস বা কোনও অবজেক্ট ব্যবহার করে এই ধরনের স্ক্রিনে টাচ করলেও তা স্মার্টফোন বা অন্য ডিভাইসগুলি বুঝতে পারে না ।
Resistive Touch Screens-কীভাবে কাজ করে ?
ATM, Point of sale (POS) এবং কিছু বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে Resistive Touch Screens প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয় । এই টাচস্ক্রিনগুলির প্রযুক্তি ক্যাপাসিটিভ টাচ স্ক্রিনের থেকে কিছুটা আলাদা । এক্ষেত্রে স্ক্রিনটি একটি রেসিসটিভ মেটিরিয়াল ব্যবহার করে কোটিং করা থাকে । কিন্তু এক্ষেত্রে ওই কোটিং এবং আসল স্ক্রিনের মধ্যে একটি অতিসরু গ্যাপ বা ফাঁক রাখা হয় । এক্ষেত্রে উপরের স্ক্রিনে টাচ করার সঙ্গে সঙ্গে সরু গ্যাপ বা ফাঁক ভেদ করে ওই কোটিংয়ের সঙ্গে টাচ প্যানেলের সংযোগ হয় । এবং ঠিক সেই সময় নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে ভোল্টেজ পরিবর্তন হয় । যেখান থেকে টাচস্ক্রিন তথ্য নিয়ে সেই অনুযায়ী কাজ করে ।
এই স্ক্রিনগুলি গ্লাভস বা অন্য কোনও আবরণ থাকলেও কাজ করতে পারে । এবং এই ধরনের স্ক্রিনগুলির দাম তুলনামূলক কম হয় । তবে এর সেনসিটিভিটি কম থাকে । এবং মাল্টিটাচ রিড করতে সক্ষম নয় ।
Infrared Touch Screens
এই টাচ স্ক্রিনে 'টাচ' বোঝানোর জন্য একটি স্ক্রিনের চারপাশের প্রান্তে ইনফ্রারেড এলইডি (LED) এবং ফটোডিটেক্টরের একটি গ্রিড বা জাল ব্যবহার করা হয় । এক্ষেত্রে ওই নির্দিষ্ট স্ক্রিনের চারপাশে LED জ্বালানো হয় । এবং ওই আলো স্ক্রিনের একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত যায় । স্ক্রিনের কোনও স্থানে টাচ করা হলে সেই অংশ দিয়ে আলো পরিবহন স্তব্ধ হয়ে যায় । এবং সিস্টেম বুঝতে পারে ঠিক কোন জায়গায় টাচ করা হয়েছে । এবং সেই অনুযায়ী কাজ করা শুরু করে ।
এক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের অবজেক্ট বা টাচ এরিয়া বুঝতে সক্ষম । অত্যন্ত ক্ষমতাশালী । কিন্তু এক্ষেত্রে সূর্যরশ্মি পড়লেই সঠিকভাবে কাজ করতে পারে না ।
Surface Acoustic Wave (SAW)
এটি অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি টাচ স্ক্রিন প্রযুক্তি । এক্ষেত্রে স্ক্রিনের মধ্যদিয়ে আলট্রাসোনিক তরঙ্গ পরিবাহিত করা হয় । এবং ওই স্ক্রিনের কোথায় টাচ করা হচ্ছে তা ওই তরঙ্গ ডিটেক্ট করতে পারে ।
এই চারধরনের টাচস্ক্রিন বিভিন্ন ধরনের ডিভাইসে ব্যবহার করা হয় । কিন্তু এগুলির মধ্যে একাদিক অ্যডভান্টেজ ও ডিসঅ্যাডভান্টেজ রয়েছে । একদিকে কন্টেন্টের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপন করা সম্ভব হয়, ঠিক তেমনই মাল্টি টাচ সুবিধা রয়েছে । ফলে উন্নতমানের গেমিং-এর মতো বিষয়গুলি আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে । পাশাপাশি ডিজিট্যাল আর্ট এই সবক্ষেত্রে অন্য মাত্রা যুক্ত করেছে ।
অন্য়দিকে খারাপ দিকও রয়েছে । তবে গুরুতর বা ভয়াবহ খারাপ দিক রয়েছে একথা বলা সম্ভব নয় । ভুলভাবে টাচ করলে ম্যালফাংশেনিং হতে পারে । অনেকক্ষেত্রে জল বা ধুলোর সংযোগে এলে স্ক্রিন খারাপ হতে পারে । যার জন্য পুরো ফোন বা ডিভাইসটিই বাতিল করতে হতে পারে ।