ChatGPT-র জবাব পছন্দ নয় ? নতুন ফিচারে আরও সুবিধা দেবে Gemini

ChatGPT-র জবাব পছন্দ নয় ? নতুন ফিচারে আরও সুবিধা দেবে Gemini
ChatGPT র সঙ্গে যে কথোপকথন হয়েছে আপনার সেই কথপোকথন সরাসরি Gemini তে পাঠাতে পারেন ৷
Published : March 28, 2026 at 3:41 PM IST
হায়দরাবাদ : বিভিন্ন কাজের প্রয়োজনে বর্তমানে অধিকাংশ ইন্টারনেট ব্যবহারকারী একাধিক AI টুল ব্যবহার করেন ৷ বর্তমানে যে কয়েকটি টুল অতি জনপ্রিয় তার মধ্যে রয়েছে Google Gemini, Claude AI, ChatGPT, Grok ইত্যাদি ৷ তার মধ্যে ব্যবহারকারীদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ফিচার লঞ্চ করল Gemini ৷ এবার থেকে অন্য যেকোনও চ্যাটবট থেকে কথপোকথন এক্সপোর্ট করে Google Gemini তে নিয়ে যাওয়া সম্ভব ৷
বিস্তারিত-
ধরে নিন আপনি ChatGPT তে কোনও বিষয় নিয়ে চ্যাট করছেন ৷ আপনার কাজের জন্য কোনও প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা চালাচ্ছেন ৷ সেখান থেকে কোনও জবাব পাওয়ার পর আপনার মনে হয় একই বিষয় নিয়ে Gemini র সঙ্গে কথা বলতে চান ৷ সেক্ষেত্রে আপনাকে প্রথম থেকে শুরু করতে হবে ৷ চ্যাটবটকে বোঝাতে হবে আপনার প্রশ্ন ৷ তারপর সেই সংক্রান্ত বিভিন্ন আনুসাঙ্গিক বিষয়েও তথ্য দিতে হবে ৷
কিন্তু এবার থেকে সেই সমস্যা থাকবে না ৷ ChatGPT র সঙ্গে যে কথোপকথন হয়েছে আপনার সেই কথপোকথন সরাসরি Gemini তে পাঠাতে পারেন ৷ ফলে Google এর এই চ্যাটবটে প্রথম থেকে কথা বলার কোনও প্রয়োজন নেই ৷
কীভাবে করবেন এই কাজটি ?
মূলত একাধিক AI চ্যাটিং এজেন্ট কথাবার্তা কমপ্রেস্ড হিসেবে (.Zip) হিসেবে এক্সপোর্ট করার সুবিধা দেয় ৷ সুবিধা রয়েছে ChatGPY, Claud এর মতো প্ল্যাটফর্মগুলিতে ৷ এবার Gemini নতুন যে ফিচারটি লঞ্চ করেছে সেখানে যে কোনও কমপ্রেস্ড ফাইল আপলোড করা যাবে ৷ অর্থাৎ .Zip আপলোড করা যাবে ৷
সুতরাং বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মের কথাবার্তা এবার Zip হিসেবে ডাউনলোড করে Gemini তে আপলোড করা সম্ভব হবে ৷ ফলে নতুন করে কথপোকথনের পরিবর্তে ওই কমপ্রেস্ড ফাইলে থাকা কথপোকথন রিড করতে পারবে Gemini ৷ এবং তার ভিত্তিতে জবাব দিতে পারবে ৷
Google The Keyword Blog এর মাধ্যমে নতুন এই ফিচারটি জানিয়েছে ৷ গ্লোবাল ব্যবহারকারীরা এই ফিচারটি ব্যবহার করার সুযোগ পাবেন ৷
এর আগেই বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে এই সংক্রান্ত খবর প্রকাশিত হয়েছিল ৷ যেথানে জানানো হয়েছিল Claud AI এ এই ফিচার চালু হতে পারে ৷ কিন্তু তার আগেই Gemini এ চালু হল নতুন এই ইমপোর্ট ফিচার ৷