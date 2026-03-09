Artimis 2 মিশনের খুঁটিনাটি সাক্ষী থাকবে বিশ্ববাসী, নয়া উদ্যোগ NASA-র

Artimis 2 মিশনের খুঁটিনাটি সাক্ষী থাকবে বিশ্ববাসী, নয়া উদ্যোগ NASA-র
Published : March 9, 2026 at 2:32 PM IST
হায়দরাবাদ : সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে চলতি বছরের এপ্রিল মাসে উৎক্ষেপণ করা হবে Artimis II ৷ সাধারণ মানুষকে মিশনের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছে নাসা (National Aeronautics and Space Administration)। মিশনটি প্রায় ১০ দিনের হবে। এই উৎক্ষেপণের জন্য একটি ওয়েবসাইট লঞ্চ করেছে NASA ৷ যার মাধ্যমে সাধারণ মানুষ মিশনের সবকিছু দেখতে পাবেন ৷
কী সুবিধা হবে ?
এই উৎক্ষেপণের আগেই নাসা একটি নতুন টুল বা ওয়েবসাইট চালু করেছে ৷ যার নাম আর্টেমিস রিয়েল-টাইম অরবিট ওয়েবসাইট (AROW)। ইউনিটি গেম ইঞ্জিনের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে এই ওয়েবসাইটটি ।
এই ওয়েবসাইটিতে আর্টিমিস 2 মিশনের রিয়েল টাইম আপডেট দেখা যাবে ৷ যে অরিয়ন স্পেসশিপ আর্টিমিস 2 মিশনে ব্যবহার করা হবে সেই স্পেসশিপে থাকবে একাধিক সেন্সর ৷ ওই সেন্সর থেকে একাধিক ডাটা পৌঁছবে NASA-র জনসন স্পেস সেন্টারে ৷ যেটা হস্টনে অবস্থিত ৷ সেখান থেকে সব তথ্য রিলে হয়ে AROW ওয়েবসাইটে রিয়েল টাইম আপডেট হিসেবে দেখা যাবে ৷ পুরো প্রক্রিয়াটি দেখতে বা বুঝতে ইন্টারনেট প্রয়োজন হবে ৷ নাসার নিজস্ব ওয়েবসাইটেও AROW-র একটি ফিচার দেখা যাবে।
NASA-র তরফে জানানো হয়েছে, লিফটঅফের প্রায় এক মিনিট পর থেকেই AROW-এর মাধ্যমে রিয়েল-টাইম ডাটা ট্র্যাক করা যাবে। মিশনের শুরু থেকে ওরিয়নের বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করা পর্যন্ত এই ডাটা স্ট্রিম চলতে থাকবে। ব্যবহারকারীরা মিশনের সময়কালে যেকোনও মুহূর্তে ওরিয়ন ক্রু ক্যাপসুলের অবস্থান রিয়েল টাইমে ট্র্যাক করতে পারবেন। এছাড়া চাঁদ সম্পর্কিত অতিরিক্ত তথ্যও পাওয়া যাবে, যার মধ্যে অ্যাপোলো প্রোগ্রামের ল্যান্ডিং সাইটগুলির তথ্যও থাকবে ।
ওয়েবসাইটের পাশাপাশি মোবাইল অ্যাপে একটি অগমেন্টেড রিয়েলিটি (AR) ট্র্যাকারও দেওয়া হয়েছে। তবে মোবাইল প্ল্যাটফর্মে উৎক্ষেপণের তিন ঘণ্টা পর থেকে ট্র্যাকিংয়ের সুবিধা পাওয়া যাবে ৷
এই ইন্টারেক্টিভ টুলের মাধ্যমে সাধারণ মানুষ মিশন কন্ট্রোলের মতোই ওরিয়নের যাত্রা অনুসরণ করতে পারবেন।
Artimis 2 Mission কী ?
Artemis II মিশনটি নাসার জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি উৎক্ষেপণ হতে চলেছে ৷ কারণ 50 বছর পর ফের চাঁদে মানুষ পাঠাচ্ছে National Aeronautics and space Administration ৷ মোট চার জন মহাকাশচারী এই মিশনে অংশগ্রহণ করবেন ৷ জানা গিয়েছে, তাঁরা কেউই চাঁদের মাটিতে নামবেন না ৷ বরং চাঁদের আশপাশে ঘুরবেন এবং সেখান থেকে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করবেন ৷
এই মিশনে যে চারজন মহাকাশচারী রয়েছেন তাঁরা হলেন কমান্ডার রেইড উইশম্যান (Reid Wiseman), পাইলট ভিক্টর গ্লোভার (Victor Glover), কানাডার স্পেস এজেন্সি থেকে জেরেমি হানসেন (Jeremy Hansen) এবং মিশন বিশেষজ্ঞ ক্রিশ্চানা কোচি ( Christina Koch) ৷