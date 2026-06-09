কাছাকাছি আসতে চলেছে শুক্র ও বৃহস্পতি গ্রহ ? ভারত থেকেই দেখা যাবে বিরল এই দৃশ্য
পৃথিবী থেকে দেখলে একই সরলরেখায় অবস্থান করার কারণে তাদের খুব কাছাকাছি বলে মনে হয়। এই ধরনের মহাজাগতিক ঘটনাকে জ্যোতির্বিজ্ঞানের ভাষায় "Conjunction" বলা হয়।
Published : June 9, 2026 at 5:32 PM IST
হায়দরাবাদ : মহাকাশপ্রেমীদের জন্য আজকের সন্ধ্যা হতে চলেছে বিশেষ আকর্ষণীয় । 9 জুন আকাশে দেখা যাবে একটি বিরল ঘটনা, যেখানে সৌরজগতের দুই উজ্জ্বল গ্রহ শুক্র (Venus) এবং বৃহস্পতি (Jupiter) একে অপরের অত্যন্ত কাছাকাছি অবস্থান করবে। এই ঘটনাকে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা Venus-Jupiter Conjunction নামে অভিহিত করেন।
তবে বাস্তবে দুটি গ্রহ একে অপরের কাছে চলে আসছে এমন নয়। পৃথিবী থেকে দেখলে একই সরলরেখায় অবস্থান করার কারণে তাদের খুব কাছাকাছি বলে মনে হয়। এই ধরনের মহাজাগতিক ঘটনাকে জ্যোতির্বিজ্ঞানের ভাষায় "Conjunction" বলা হয়।
বিশেষজ্ঞদের মতে, 9 জুন সূর্যাস্তের কিছুক্ষণ পর পশ্চিম আকাশে এই বিরল দৃশ্য সবচেয়ে ভালোভাবে দেখা যাবে। আবহাওয়া পরিষ্কার থাকলে খালি চোখেই গ্রহ দুটিকে দেখা সম্ভব। দূরবীন বা ছোট টেলিস্কোপ ব্যবহার করলে দৃশ্যটি আরও স্পষ্ট ও আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে।
শুক্র গ্রহকে সাধারণত "সন্ধ্যাতারা" বা "ভোরের তারা" বলা হয়, কারণ এটি রাতের আকাশে সবচেয়ে উজ্জ্বল বস্তুগুলির মধ্যে অন্যতম। অন্যদিকে বৃহস্পতি সৌরজগতের সবচেয়ে বড় গ্রহ এবং সেটিও আকাশে অত্যন্ত উজ্জ্বল দেখায়। ফলে দুটি উজ্জ্বল গ্রহ যখন একসঙ্গে কাছাকাছি অবস্থানে আসে, তখন সেটি সহজেই মানুষের নজর কেড়ে নেয়।
জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের হিসাব অনুযায়ী, এই কনজাংশনের সময় দুই গ্রহের মধ্যে কৌণিক দূরত্ব খুবই কম থাকবে। ফলে অনেকের কাছে মনে হতে পারে যেন আকাশে পাশাপাশি দুটি উজ্জ্বল তারা জ্বলছে। শহরের আলো দূষণ কম এমন এলাকা থেকে এই দৃশ্য আরও ভালোভাবে উপভোগ করা যাবে।
ভারত থেকেও এই মহাজাগতিক ঘটনা দেখা যাবে। সূর্যাস্তের প্রায় 30 থেকে 60 মিনিট পরে পশ্চিম দিগন্তের দিকে তাকালেই উজ্জ্বল দুটি আলোর বিন্দু চোখে পড়তে পারে। এর মধ্যে সবচেয়ে উজ্জ্বলটি হবে শুক্র এবং তার কাছেই দেখা যাবে বৃহস্পতিকে।
জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মতে, এই ধরনের গ্রহ-সংযোগ শুধু দৃষ্টিনন্দনই নয়, মহাকাশ সম্পর্কে মানুষের আগ্রহ বাড়াতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই আজ সন্ধ্যায় আকাশ পরিষ্কার থাকলে কিছুটা সময় বের করে পশ্চিম আকাশের দিকে নজর রাখতেই পারেন। বিরল এই মহাজাগতিক দৃশ্য হয়তো আপনাকে মুগ্ধ করে দেবে।