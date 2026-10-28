Facebook অ্যাকাউন্ট হ্যাক হয়েছে ? রিকভার করার উপায় জানুন

Facebook অ্যাকাউন্ট হ্যাক হয়েছে ? রিকভার করার উপায় জানুন
ব্যবহারকারীর একটু ভুলেই তাঁদের অ্যাকাউন্ট পৌঁছে যেতে পারে হ্যাকারদের হাতে । যদিও হ্যাকারদের কবল থেকে ফের সেই অ্যাকাউন্ট উদ্ধার করা সম্ভব ।
Published : October 28, 2026 at 3:05 PM IST
হায়দরাবাদ : আট থেকে আশি । ফেসবুকে অ্যাকাউন্ট প্রায় সমস্ত ইন্টারনেট ব্যবহারকারীরই রয়েছে । যেখানে প্রত্যেক ব্যবহারকারী নিজের পছন্দমতো কন্টেন্ট শেয়ার করেন । তবে শুধু কন্টেন্ট শেয়ার-করলেই হবে না । থাকতে হবে সচেতন । কারণ একটু ভুল হলেই ফেসবুক অ্যাকাউন্টের দখল নিতে পারে হ্যাকাররা ।
বিভিন্ন সময় অনেকেই অভিযোগ করেন তাঁদের ফেসবুক অ্যাকাউন্ট হ্যাক করা হয়েছে । যার মাধ্যমে নির্দিষ্ট অ্যাকাউন্টের পুরোপুরি দখল নেয় হ্যাকাররা । তারপর ওই অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজ সংগঠিত করে ।
ব্যবহারকারীর একটু ভুলেই তাঁদের অ্যাকাউন্ট পৌঁছে যেতে পারে হ্যাকারদের হাতে । যদিও হ্যাকারদের কবল থেকে ফের সেই অ্যাকাউন্ট উদ্ধার করা সম্ভব । এই প্রতিবেদনে জেনে নিন কীভাবে হ্যাক হওয়া অ্যাকাউন্ট রিকভার করবেন ।
সর্বপ্রথম Facebook এর হ্যাক অ্যাকাউন্ট রিকভারি পেজ ওপেন করুন । ওই পেজের লিঙ্ক- facebook.com/hacked
- ফোন, ল্যাপট বা ট্যাব থেকে এই পেজটি ওপেন করতে পারেন
- আপনার ওই অ্য়াকাউন্টের সঙ্গে সংযুক্ত ই-মেল আইডি ও ফোন নম্বর দিন ।
- এরপর আপনার ফোনে একটি কোড আসবে ।
- ওই নির্দিষ্ট কোড রিকভারি পেজে দিতে হবে
সঠিক কোড দেওয়া হলে নতুন একটি পেজ ওপেন হবে । যেখানে ফের নতুন করে পাসওয়ার্ড দিতে হবে । এবং রি-এন্টার করতে হবে ওই পাসওয়ার্ড ।
সবকিছু সঠিক থাকলে ফের আপনি আপনার হ্যাক হওয়া অ্য়াকাউন্ট পুনরুদ্ধার করতে পারবেন । তবে বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য অনুযায়ী, যে সব প্ল্যাটফর্মে টু স্টেপ অথন্টিকেশনের সুবিধা রয়েছে সেই সব অ্য়াকাউন্টে অবশ্যই টু-স্টেপ অথন্টিকেশন অ্যাক্টিভেট করা দরকার । এর ফলে হ্যাকিংয়ের সম্ভাবনা কমে যায় ।
বিশেষজ্ঞদের একাংশের মন্তব্য, টু স্টেপ অথন্টিকেশন-অ্যাক্টিভেট থাকা জরুরি । কারণ এর ফলে কোনও অ্যাকাউন্টে ঢোকার জন্য দুটি কঠিন নিরাপত্তার স্তর ভেদ করতে হয় । যা হ্যাকারদের পক্ষে খুব একটা সহজ হয় না ।