গ্রিড সাজাতে পারবেন আপনি নিজেই, নতুন ফিচার লঞ্চ করল Instagram
দীর্ঘদিন ধরেই ইনস্টাগ্রাম ব্যবহারকারীদের মধ্যে গ্রিডের সজ্জা (Grid Customization) ফিচার চালু করার দাবি জানিয়ে আসছে ৷ এর ফলে ব্যবহারকারীরা নিজেদের ইচ্ছেমতো গ্রিড সাজাতে পারবেন ৷
Published : June 9, 2026 at 3:51 PM IST
হায়দরাবাদ : কমবেশি সব স্মার্টফোন ব্যবহারকারীই Instagram ব্যবহার করেন ৷ অতি জনপ্রিয় এই অ্যাপটিতে যেমন স্টিল ইমেজ আপলোড করা সম্ভব তেমনই রিলস বা ভিডিয়োও আপলোড করতে পারেন ব্যবহারকারীরা ৷ সেক্ষেত্রে নতুন পোস্ট সবসময় প্রথমে দেখায় ৷ এবার গ্রিডে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনল Meta-র এই প্ল্যাটফর্মটি ৷
বিস্তারিত-
আগে গ্রিড পরিবর্তন করা যেত না ৷ অর্থাৎ ইমেজ বা ভিডিয়ো বা রিল যত পুরনো হবে তত গ্রিডের পিছন দিকে যাবে ৷ এবং নতুন কন্টেন্ট সবসময় গ্রিডের প্রথমের দিকে থাকবে ৷ কিন্তু এই লে-আউটে বড় পরিবর্তন এসেছে ৷
এবার থেকে ব্যবহারকারীরা নিজেদের প্রোফাইলের গ্রিড নিজেরা সাজাতে পারবেন ৷ অর্থাৎ ধরে নিন বহুদিন আগে আপলোড করা কোনও কন্টেন্ট আপনি গ্রিডের প্রথমের দিকে আনতে চাইছেন তাহলে সেই কন্টেন্টটি আপনার ইচ্ছেমতো জায়গায় আনতে পারবেন ৷ অন্যদিকে লেটেস্ট আপডেট কোনও কন্টেন্ট গ্রিডের পিছনের দিকে রাখতে চাইছেন তাহলে সেটাও সম্ভব হবে ৷
কেন এই পরিবর্তন ?
দীর্ঘদিন ধরেই ইনস্টাগ্রাম ব্যবহারকারীদের মধ্যে গ্রিডের সজ্জা (Grid Customization) ফিচার চালু করার দাবি জানিয়ে আসছে ৷ এর ফলে ব্যবহারকারীরা নিজেদের ইচ্ছেমতো গ্রিড সাজাতে পারবেন ৷ গুরুত্বপূর্ণ কন্টেন্ট সামনে এনে ফলোয়ার্সদের বা অন্য ব্যবহারকারীদের নজরে আনতে পারবেন ৷ সেই কারণে নতুন এই আপডেট চালু করা হয়েছে ৷
ইনস্টাগ্রাম হেড অ্যাডম মুসোরি প্রায় এক বছর আগেই এই ফিচারটি প্রদর্শন করিয়েছিলেন ৷ যদিও তিনি নির্দিষ্ট করে ফিচারটি কবে চালু হবে সেই বিষয়ে কোনও তথ্য দেননি ৷ এবার এই ফিচারটি লঞ্চ করল ৷
নতুন এই গ্রিড কাস্টমাইজেশন ফিচারটি ধীরে ধীরে রোল আউট করা শুরু হয়েছে ৷ এক একটি রিজিওনের ব্যবহারকারীদের এক এক ধাপে আপডেট পাঠানো হবে ৷ মনে করা হচ্ছে আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই ফিচারটি ব্যবহার করতে পারবেন সব ইনস্টাগ্রাম ব্যবহারকারী ৷
নতুন এই ফিচারটি সম্পর্কে ইনস্টাগ্রাম নিজেদের ক্রিয়েটার অ্যাকাউন্টে আপডেট করেছে ৷ সেখানে জানানো হয়েছে ক্রিয়েটিভ ভিসনের দিকে ব্যবহারকারীদের আরও স্বচ্ছন্দ দিতেই নতুন এই ফিচার লঞ্চ করা হয়েছে ৷ এর আগে গ্রিডের কভার ফটো নিয়েও একটি গুরুত্বপূর্ণ আপডেট দিয়েছিল ইনস্টা ৷ ব্যবহারকারী নিজের পছন্দমতো কভার ইমেজ সেট করতে পারেন ৷