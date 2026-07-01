Gmail অ্যাকাউন্ট সুরক্ষিত করার 4 উপায়, আপনিও জেনে নিন এখনই

Gmail অ্যাকাউন্ট সুরক্ষিত করার 4 উপায়, আপনিও জেনে নিন এখনই
সকলেরই Google অ্যাকাউন্ট রয়েছে ৷ এবং সেই অ্যাকাউন্ট দিয়েই বিভিন্ন ওয়েবসাইটের অ্যাকাউন্ট অ্য়াকসেস করা সম্ভব ৷ সেক্ষেত্রে Google অ্যাকাউন্টটি সুরক্ষিত রাখা প্রয়োজন ৷
Published : July 1, 2026 at 10:33 PM IST
হায়দরাবাদ : অনলাইনে যে কোনও কাজের জন্য প্রয়োজন কোনও ইমেল অ্যাকাউন্ট ৷ কারণ সেই অ্যাকাউন্টের মাধ্যমেই লগইন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা সম্ভব ৷ ওই ইমেল অ্যাকাউন্টের মাধ্যমেই যাবতীয় মেইল আদান-প্রদাণ, পাসওয়ার্ড চেঞ্জের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি করা সম্ভব ৷
প্রায় সকলেরই Google অ্যাকাউন্ট রয়েছে ৷ এবং সেই অ্যাকাউন্ট দিয়েই বিভিন্ন ওয়েবসাইটের অ্যাকাউন্ট অ্য়াকসেস করা সম্ভব ৷ সেক্ষেত্রে Google অ্যাকাউন্টটি সুরক্ষিত রাখা প্রয়োজন ৷ কীভাবে আপনি নিজের প্রোফাইল সুরক্ষিত রাখবেন ?
PassKeys-
অ্যাকাউন্ট সুরক্ষিত রাখার জন্য পাস কী হল সবথেকে সহজ এবং সঠিক উপায় ৷ মাল্টি ফ্যাক্টর অথন্টিকেশন এবং ওয়ান-টাইম পাসওয়ার্ডের থেকেও PassKey আরও সুরক্ষিত ৷ একাধিক ওয়েবসাইট এবং অ্যাপ ইতিমধ্যে Google PassKeys তাদের অথন্টিকেশন পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করেছে ৷ ফোনের স্ক্রিনলক-এর মাধ্যমে PassKeys অথনন্টিকেট করা সম্ভব হয় ৷ এই প্রক্রিয়া চালু থাকলে হ্যাকিং বা পাসওয়ার্ড ক্লোনিং করে জি-মেইল অ্যাকাউন্ট হাতিয়ে নেওয়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে ৷
টু-স্টেপ ভেরিফিকেশন
অ্যাকাউন্ট সুরক্ষিত রাখার জন্য টু-স্টেপ ভেরিফিকেশন জরুরি ৷ কারণ এই প্রক্রিয়ায় অ্য়াকাউন্টের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে দুটি স্তরে ভাগ করা হয় ৷ সুতরাং শুধুমাত্র পাসওয়ার্ড পেলেও কোনও অ্যাকাউন্ট অ্যাকসেস করা সম্ভব নয় ৷ সেক্ষেত্রে অথন্টিকেশন কোড প্রয়োজন হয় ৷
Google Password Manager-
আপনার বিভিন্ন প্রোফাইলের জন্য প্রয়োজন শক্তিশালী পাসওয়ার্ড প্রয়োজন ৷ কোন ধরনের পাসওয়ার্ড রাখলে প্রোফাইল সুরক্ষিত থাকবে তা অনেকেই বুঝতে পারেন না ৷ তার জন্য রয়েছে Google Password Manager ৷ যার মাধ্যমে আপনি সহজেই পাসওয়ার্ড তৈরি করতে পারবেন ৷ এবং প্রয়োজনে সেই পাসওয়ার্ড সেভ করে রাখতে পারবেন ৷ যার মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা কখনই সেই পাসওয়ার্ড ভুলবে না ৷
বন্ধু ও পরিবারের মাধ্যমে অ্যাকাউন্ট রিকভারি-
আপনি কোনও অ্যাকাউন্টের পাসওয়ার্ড ভুলে গেলেও তা রিকভার করতে পারেন বন্ধু ও পরিবারের সদস্যদের ইমেল অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে ৷ সেক্ষেত্রে আপনাকে রিকভারি অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে আপনার নিজের অ্যাকাউন্ট ফেরত পেতে পারেন ৷