Expert Opinion : EV-র ব্যাটারি আর চার্জিং নিয়ে চিন্তিত ? এই 5 বিষয় মাথায় রাখুন, দীর্ঘদিন নিশ্চিন্তে থাকবেন

Expert Opinion : EV-র ব্যাটারি আর চার্জিং নিয়ে চিন্তিত ? এই 5 বিষয় মাথায় রাখুন, দীর্ঘদিন নিশ্চিন্তে থাকবেন
Published : December 5, 2025 at 1:02 PM IST
EV -র দিকে ঝোঁক বাড়ছে গাড়ি প্রেমীদের ৷ একাধিক সংস্থা যেমন EV লঞ্চ করছে তেমনই সরকারের তরফেও EV কেনার জন্য উৎসাহিত করা হচ্ছে ৷ কিন্তু সিঁদুরে মেঘ দেখছেন অনেকেই ৷ কারণ তাঁদের যুক্তি একটাই, বড় শহর ছাড়া ছোটো এলাকায় সেই অর্থে ব্য়াটারি চার্জিং স্টেশন তৈরি হয়নি ৷ ফলে লং ড্রাইভে গেলে সমস্যায় পড়তে হতে পারে তাঁদের ৷ আর সেই কারণে ইচ্ছা থাকলেও অনেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন ৷
অনেকে আবার EV কিনলেও ব্যাটারি চার্জিং শেষ হওয়ার ভয়ে খুব একটা লং ডিস্টেন্স ড্রাইভ করেন না ৷ যে সংস্থা যতই প্রচার করুক না কেন, ড্রাইভে গিয়ে ব্যাটারির চার্জ শেষ হওয়ার চিন্তা থেকেই যায় ৷ কিন্তু এই সমস্যার সমাধানও রয়েছে ৷ এই প্রতিবেদনে আপনি জানতে পারবেন EV-র ব্যাটারির কীভাবে দীর্ঘদিন ভালো রাখবেন ৷ এবং সিঙ্গল চার্জে লং ড্রাইভ করতে পারবেন কোনও চিন্তা ছাড়াই ৷
স্মার্টলি চার্জ করুন
বিশেষজ্ঞরা সবসময় পরামর্শ দেন EV ব্যাটারি চার্জ সবসময় 100 শতাংশ পর্যন্ত করবেন না ৷ দ্বিতীয়ত 0 শতাংশ হওয়ার আগেই চার্জ দিতে শুরু করুন ৷ তাঁদের পরামর্শ অনুযায়ী, EV -র চার্জ সবসময় 20 শতাংশ থেকে 80 শতাংশের মধ্যে রাখা উচিত ৷ এবং এমার্জেন্সি ছাড়া ফাস্ট চার্জ করা উচিত নয় ৷ এই নিয়ম মেনে চললে ব্যাটারি হেল্থ থাকে ভালো, সিঙ্গল চার্জে লং ড্রাইভে যাওয়া সম্ভব ৷
টায়ার প্রেসার সঠিক রাখুন
আপনি কি জানেন টায়ারে সঠিক মাত্রায় এয়ার প্রেসার না থাকলে গাড়ির মোটরের উপর অতিরিক্ত চাপ পড়ে ৷ এবং সেই চাপের কারণে অতিরিক্ত ব্যাটারি খরচ হয় ৷ এমনকি ব্যাটারির লংজিভিটির উপরেও প্রভাব পড়ে ৷ সেই কারণে লং ড্রাইভের আগে অবশ্যই গাড়ির টায়ার প্রেসার চেক করুন ৷
অতিরিক্ত গরম হওয়া থেকে ব্যাটারি রক্ষা করুন
ব্যাটারি যদি অতিরিক্ত গরম হয় তাহলে ব্য়াটারির জীবনকাল ক্ষয় হতে পারে ৷ এমনকি পারফরম্যান্সেও ঘাটতি হতে পারে ৷ সেই কারণে EV কোনও শেড (Shade) এলাকায় পার্ক করা উচিত ৷ প্রয়োজনে থার্মাল ম্যানেজমেন্ট ফিচার ব্যবহার করতে পারেন ৷
স্মুথ ড্রাইভ করুন
অ্য়াগ্রেসিভ ড্রাইভ বা অতিরিক্স অ্য়াক্সেলারেশন করলে গাড়ির মোটরের উপর অতিরিক্ত প্রেসার তৈরি হয় ৷ যার ফলে চাপ পড়ে ব্যাটারিতে ৷ পারফরম্যান্সে ঘাটতি হতে পারে ৷
নিয়মিত সফটওয়ার আপডেট
সফ্টওয়ার আপডেট EV-র জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ ৷ অনেক সময় ইন্টারন্যাল সফ্টওয়ারে বাগ (BUG) থাকে ৷ যার কারণে অতিরিক্ত চার্জ খরচ হয় ৷ সফটওয়ার আপডেটের মাধ্যমে সেই সব সমস্যাগুলির সমাধান করা সম্ভব ৷