বাড়ির IoT ডিভাইস সুরক্ষিত রাখবেন কীভাবে ? জেনে নিন প্রতিটি স্টেপ
IoT ডিভাইসগুলির বড় একটি অংশতে নিয়মিত সিকিউরিটি আপডেট দেওয়া হয় না। আর সেইকারণেই তৈরি হয় বড় সমস্যা ।
Published : October 30, 2026 at 5:59 PM IST
হায়দরাবাদ : ব্রডব্যান্ড এবং 5G পরিষেবা চালু হওয়ার পর IoT ডিভাইসের ব্যবহার ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছে । স্মার্ট ক্যামেরা, স্মার্ট টিভি, ভিডিয়ো ডোরবেল, স্মার্ট স্পিকার, রাউটার কিংবা ঘরের অটোমেশন সিস্টেম— ইত্যাদি ইন্টারনেটে যুক্ত এই ডিভাইসগুলিকে বলা হয় Internet of Things (IoT)। কারণ এই ডিভাইসগুলি পরিচালিত হওয়ার জন্য ইন্টারনেটের উপর নির্ভর করতে হয় । এই ডিভাইসগুলির ব্যবহার দৈনন্দিন জীবনকে সহজ করে তুলেছে । কিন্তু তাতে চিন্তা কমেছে এমনটা কিন্তু নয় । কারণ সাইবার নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞদের মতে দৈনন্দিন ব্যবহার করা এই ডিভাইসগুলিই এখন হ্যাকারদের অন্যতম সহজ লক্ষ্য হয়ে উঠছে।
বিশেষজ্ঞদের একাংশের বক্তব্য, এই সমস্যার মূলে রয়েছে একটি বড় কারণ । বিভিন্ন সংস্থা IoT ডিভাইসে নিরাপত্তার বিষয়টি জোর দিচ্ছে না । বদলে নতুন নতুন ডিভাইস বাজারে আনার পরিকল্পনা করছে । ফলে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এগুলিতে অনেক ত্রুটি তৈরি হয় এবং সাইবার হামলার ঝুঁকি বাড়ে।
IoT ডিভাইসগুলির বড় একটি অংশতে নিয়মিত সিকিউরিটি আপডেট দেওয়া হয় না। মূলত স্মার্ট ক্যামেরা, ডোরবেল, হোম হাব বা ছোট সংযুক্ত ডিভাইসগুলিতে আপডেট পলিসি অনেক সময় অস্পষ্ট থাকে। দীর্ঘদিন ধরে বহু পুরনো সফটওয়্যার ব্যবহার করা হয় । আর সেগুলিই অপরাধীদের প্রধান টার্গেট হয়ে ওঠে ।
এর পাশাপাশি রয়েছে আরও বড় সমস্যা । তা হল পুরনো ডিভাইসের ব্যবহার। বহু নির্মাতা নির্দিষ্ট সময়ের পরে সফটওয়্যার সাপোর্ট বন্ধ করে দেয়। কিন্তু ব্যবহারকারীরা একই ডিভাইস ব্যবহার চালিয়ে যান, ফলে সেগুলি ধীরে ধীরে সাইবার অপরাধীদের সহজ লক্ষ্য হয়ে ওঠে।
শুধু বাড়ি নয়, অফিস এবং আর্বান ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রেও IoT-এর ব্যবহার দ্রুত বাড়ছে। রাউটার, প্রিন্টার, অত্যাধুনিক সেন্সর ব্যবস্থা , নজরদারি ক্যামেরা এবং পাবলিক নেটওয়ার্ক পরিষেবার মাধ্যমে ঝুঁকির সম্ভাবনা বাড়ছে। গবেষকদের মতে, এই ধরনের ডিভাইস যত বাড়বে, আক্রমণের সম্ভাব্য ক্ষেত্রও তত বড় হবে।
তাহলে ব্যবহারকারীরা কী করতে পারেন? সাইবার নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ—
- যেকোনও IoT ডিভাইস কেনার আগে অবশ্যই সফ্টওয়্যার আপডেটের সময়সীমা জেনে নিতে হবে
- ডিফল্ট পাসওয়ার্ড রাখা যাবে না । বদলে শক্তিশালী পাসওয়ার্ড ব্যবহার করুন
- সম্ভব হলে মাল্টি-ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশন চালু রাখুন
- নিয়মিতভাবে সফটওয়্যার আপডেট করুন
- বাড়িতে আলাদা নেটওয়ার্কে IoT ডিভাইস সংযুক্ত রাখুন
- ব্যবহার না হলে অপ্রয়োজনীয় ডিভাইস বন্ধ রাখুন
বিশেষজ্ঞদের মতে, ভবিষ্যতে আরও বেশি ডিভাইস ইন্টারনেটের সঙ্গে যুক্ত হবে। তাই শুধু নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করলেই হবে না, নিরাপত্তাকে সমান গুরুত্ব দেওয়াও জরুরি হয়ে উঠছে। এবং তারজন্য সঠিকভাবে IoT ডিভাইসগুলি ব্যবহার করতে হবে ৷