দ্রুত শেষ হচ্ছে স্মার্টফোনের ব্যাটারি ? এই 5 উপায় মেনে চলুন, চার্জ থাকবে সারাদিন

দ্রুত শেষ হচ্ছে স্মার্টফোনের ব্যাটারি ? এই 5 উপায় মেনে চলুন, চার্জ থাকবে সারাদিন
Published : November 24, 2025 at 5:33 PM IST
হায়দরাবাদ : সকালে ঘুম থেকে ওঠা থেকে শুরু করে রাতে শুতে যাওয়া পর্যন্ত যেটা সর্বক্ষণের সঙ্গী সেটা হল স্মার্টফোন ৷ দৈনিক অনলাইন কাজকর্মের প্রায় সিংহভাগই এই ছোট্ট ডিভাইসটি করে দিতে পারে ৷ শুধু কি তাই, অবসরে বিনোদন, প্রয়োজনে জরুরি তথ্য দিয়ে সাহায্য করে এই স্মার্টফোন৷ কিন্তু ব্যাটারির চার্জ শেষ হলেই সব শেষ ৷ যাবতীয় কাজকর্মের দফারফা ৷ স্মার্টফোন আর স্মার্ট থাকে না ৷ প্রাণ হারায় ৷
আপনার স্মার্টফোনটিও কি এরকম সমস্য়ায় পড়ছে ? অর্থাৎ দিনে বারবার চার্জ শেষ হয়ে যাচ্ছে ? এই প্রতিবেদনে আপনার ফোনের সমাধান কীভাবে হতে পারে সেই বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য দেওয়া হল-
নেটওয়ার্কের সমস্যা-
হয়তো আপনি যে জায়গায় রয়েছেন সেখানে নেটওয়ার্কের সমস্যা রয়েছে ৷ যার কারণে বারবার নেটওয়ার্ক সিগন্য়াল ফ্ল্য়াকচুয়েট করছে ৷ এর ফলে ফোনের ব্য়াটারি দ্রুত শেষ হতে পারে ৷ কারণ বেশি সময় ধরে ফোন নেটওয়ার্ক সার্চ করে ৷ তার ফলস্বরূপ দ্রুত ব্যাটারির চার্জ খরচ ৷
ব্যাকগ্রাউন্ড অ্য়াপ-
অনেক অ্য়াপ থাকে যেগুলি অফ থাকলেও ব্য়াকগ্রাউন্ডে প্রসেস হতে থাকে ৷ সেই কারণে ফোনের ব্য়াটারির চার্জ দ্রুত খরচ হয় ৷
লোকেশন সার্ভিসের ব্যবহার-
যদি সারাদিন লোকেশন সার্ভিস অন থাকে তাহলেও কিন্তু দ্রুত ব্যাটারি খরচ হতে থাকে ৷ কারণ সবসময় লোকেশন ট্র্য়াক করার জন্য GPS সিস্টেম চালু থাকে ৷ সেই কারণে দ্রুত ব্যাটারি খরচ হয় ৷
স্ক্রিন ব্রাইটনেস
অনেকেই ফোনের ব্রাইটনেস সর্বোচ্চ করে রাখেন ৷ সেক্ষেত্রে ব্রাইটনেস অতিরিক্ত বাড়িয়ে রাখলে দ্রুত ব্য়াটারির চার্জ শেষ হয় ৷
সমস্যার সমাধান কীভাবে হবে?
- নেটওয়ার্কের সমস্য়া হলে ফোনটি এয়ারোপ্লেন মোডে কিছুক্ষণ রাখুন ৷ তারপর জেনারেল মোড চালু করেন ৷ এতে নেটওয়ার্ক সমস্যার সমাধান হবে ৷ এবং চার্জিংয়ের সমস্যা মিটবে ৷
- ব্যাকগ্রাউন্ড অ্য়াপ চালু থাকলে বন্ধ রাখুন ৷ প্রয়োজনে অপ্রয়োজনীয় অ্যাপ আনইনস্টল করুন ৷
- যদি প্রয়োজন না হয় লোকেশন সার্ভিস বন্ধ রাখুন ৷ এতে ব্য়াটারি দ্রুত শেষ হবে না ৷
- স্ক্রিন ব্রাইটনেস সেটিংস অটো মোডে রাখুন ৷ এর ফলে পারিপার্শ্বিক আলোর উপর নির্ভর করে ব্রাইটনেস অটো সেট হবে ৷
- সফটওয়ার ও অ্যাপ আপডেট বন্ধ রাখুন ৷ কারণ অ্য়াপ আপডেট হওয়ার সময় প্রচুর ব্য়াটারি খরচ হয় ৷