PVC আধার কার্ড পাবেন কীভাবে ? খরচ করতে হবে কত টাকা ?
PVC Aadhaar Card : বাড়ি থেকেই আপনি অর্ডার করতে পারেন আপনার PVC Aadhaar কার্ড ৷
Published : December 8, 2025 at 11:15 AM IST
হায়দরাবাদ : সরকারি পরিচয়পত্র হিসেবে বর্তমানে আধার কার্ডের গুরুত্ব সর্বাধিক ৷ ফোনের সিম কেনা থেকে শুরু করে হোটেলের চেক ইন, এমনকি ভোটদান পর্যন্ত আধার কার্ডের পরিচয়পত্রকে গ্রহণ করা হয় ৷ এছাড়াও বেসরকারি অনেক কাজকর্মেও আধার কার্ড প্রয়োজন হয় ৷ যার ফলে সবসময় আধারকার্ডের একটি কপি রাখা জরুরি ৷
অনেকে আধার কার্ড ফটোকপি করে নিজের কাছে রেখে দেন ৷ সেক্ষেত্রে আধার কার্ড নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে ৷ কারণ সাধারণ কাগজে ছিড়ে যেতে পারে আধার কার্ড ৷ সেই কারণে অনেকে PVC আধার কার্ড নিজের কাজে রাখেন ৷
PVC আধার কার্ডের সুবিধা হল নষ্ঠ হওয়ার সম্ভাবনা নেই ৷ এমনকি জলে ভিজলেও কোনও অসুবিধা হয় না ৷ সেই কারণে অনেকে নিজের কাছে একটি PVC আধার কার্ড রেখে দেন ৷ কিন্তু আপনি কি জানেন, কীভাবে PVC আধার কার্ড পাওয়া যাবে ? এবং এরজন্য ঠিক কত টাকা খরচ হতে পারে ? এই প্রতিবেদনে আপনি সেই সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য পাবেন ৷
প্রথমেই জানিয়ে রাখা দরকার, PVC আধার কার্ডের জন্য আপনি অনলাইনেই আবেদন করতে পারেন ৷ আপনাকে কোথাও যাওয়ার প্রয়োজন নেই ৷ নিজের কাছে থাকা স্মার্টফোনই যথেষ্ট ৷ এবং PVC আধার কার্ডের জন্য আপনাকে 50 টাকা খরচ করতে হবে ৷ তাহলেই প্রিন্টেড PVC আধার কার্ড আপনার বাড়িতে পৌঁছে যাবে ৷
কীভাবে অর্ডার করবেন ?
- প্রথমে নিজের ফোন বা ডেস্কটপ থেকে uidai ওয়েবসাইট ভিজিট করুন ৷
- ওয়েবসাইট URL হল - https://myaadhaar.uidai.gov.in/en_IN
- সেখানে রয়েছে একটি অপশন Order Aadhar PVC Card
- ক্লিক করুন সেই অপশনে
- তারপর নতুন একটি পেজ ওপেন হবে
- সেখানে আপনার আধার নম্বর দিতে হবে
- ভেরিফিকেশনের জন্য নিজের ফোন নম্বর দিন এবং OTP আসার পর OTP দিয়ে ইনপুট করুন ৷
- এরপর সাবমিট করলেই পরের পেজে ল্যান্ড করবে
- সেখানে 50 টাকা পেমেন্ট করতে হবে ৷ UPI বা অন্য মেথডে পেমেন্ট করতে পারেন ৷
- পেমেন্ট প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলেই আধার কার্ডে দেওয়া আপনার ঠিকানায় পৌঁছে যাবে PVC আধার ৷