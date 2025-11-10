গোপন ক্যামেরায় আপনার ব্যক্তিগত মুহূর্তের ছবি উঠছে ! জানবেন কীভাবে ?

গোপন ক্যামেরায় আপনার ব্যক্তিগত মুহূর্তের ছবি উঠছে ! জানবেন কীভাবে ?
হায়দরাবাদ: Hidden Camera, বর্তমানে আতঙ্কের আরও একটি নাম ৷ অসাধু কারবারীরা হিডেন ক্যামেরা ব্যবহার করে অন্যের ব্যক্তিগত মুহূর্তের ছবি তুলে রাখে ৷ এবং সেই ছবি ইন্টারনেটে ছড়িয়ে দেওয়া হয় ৷ অথবা পরবর্তীতে ব্ল্যালমেল পর্যন্ত করা হয় ৷ মূলত হোটেলে এই ধরনের অপরাধ বেশি হয় ৷
কিন্তু বিভিন্ন সময় অনেককেই হোটেলে বা হস্টেলে থাকতে হয় ৷ ফলে হিডেন ক্যামেরা নিয়ে ভয় থাকে সকলেরই ৷ তাহলে এর সমাধান কী ? হোটেলে আপনার রুমে হিডেন ক্য়ামেরা সেট করা আছে কিনা বোঝার কয়েকটি উপায় রয়েছে ৷ এই প্রতিবেদনে সেই ট্রিকসই জানতে পারবেন ৷
প্রথমেই জেনে নিন হিডেন ক্যামেরা কেমন দেখতে হয়-
এই ধরনের ক্যামেরা আকৃতিতে খুবই ছোটো ৷ CCTV বা সাধারণ DSLR এর মতো বড় হয় না ৷ এর ফলে যে কোনও জায়গায় লুকিয়ে রেখে ছবি তোলা সম্ভব হয়৷ এই প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা দরকার, বর্তমানে একাধিক নামী সংস্থা স্মার্ট আই গ্লাসেস লঞ্চ করেছে ৷ যেগুলিতেও ক্যামেরা ইনবিল্ড করা রয়েছে ৷ ওই ক্যামেরাগুলিও কিন্তু হিডেন ক্যামেরা হিসেবে ব্যবহার করা হতে পারে ৷
হিডেন ক্যামেরা খোঁজার উপায়
- প্রথমত, ঘরের প্রতিটি জিনিস খুঁটিয়ে দেখুন ৷ প্ল্য়াগ পয়েন্ট সকেট থেকে শুরু করে টিভির বাটন, দরজার লক, অব্যবহৃত সুইচ ইত্যাদি ৷ সেখানে হিডেন ক্যামেরা থাকতে পারে ৷
- দ্বিতীয়ত, অনেকসময় হিডেন ক্যামেরা কনসিল করে রাখা থাকে ৷ অর্থাৎ দেওয়ালের মধ্যে ঢোকানো থাকে ৷ সেক্ষেত্রে কোনও একটি ছিদ্র থাকে, যেখান থেকে ক্যামেরাটি নজরদারি চালায় ৷ সেই কারণে যদি দেওয়ালে কোনও অবাঞ্ছিত ছিদ্র দেখা যায় তাহলে সতর্ক থাকা জরুরি ৷
- তৃতীয়ত, রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি ডিটেক্টরের মাধ্যমে হিডেন ক্যামেরা খোঁজা সম্ভব ৷ এবং এটি নির্ভুল হওয়ার সম্ভাবনা সবথেকে বেশি ৷ তবে এর জন্য অবশ্যই রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি ডিটেকটর ডিভাইস কেনা জরুরি ৷ এবং সবসময় ওই ডিভাইস সঙ্গে রাখতে হবে ৷
- চতুর্থত, মোবাইল ক্যামেরার মাধ্যমেও হিডেন ক্যামেরা খোঁজা সম্ভব ৷ কারণ হিডেন ক্যামেরায় ছবি তোলার জন্য ইনফ্রায়েড-রে ব্যবহার করা হয় ৷ এবং মোবাইল ক্যামেরার লেন্সে সেই ইনফ্রায়েড-রে পড়লে রেড লাইট ইন্ডিকেশন হবে ৷ যার অর্থ কোনও ডিভাইস ওই জায়গায় রয়েছে ৷
কোথায় কোথায় হিডেন ক্যামেরা সেট করা হয়?
হিডেন ক্যামেরা সেট করার অনেক জায়গা থাকলেও মূলত রাখা হয় আয়না, ইলেকট্রনিক্স ডিভাইসে, স্মোক ডিটেক্টর ডিভাইস, এলার্ম সিস্টেমে এবং টয়লেটে ৷
অর্থাৎ এই বিষয়টি মাথায় রাখলে গোপন ক্যামেরার মাধ্যমে আপনার ছবি তোলা আটকানো সম্ভব ৷ এবং প্রতারকদের থেকেও বাঁচতে পারবেন ৷