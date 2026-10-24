থার্ড পার্টি অ্য়াপ প্রয়োজন নেই, এইভাবেই Instagram-এর ছবি ও ভিডিয়ো ডাউনলোড করতে পারবেন

থার্ড পার্টি অ্য়াপ প্রয়োজন নেই, এইভাবেই Instagram-এর ছবি ও ভিডিয়ো ডাউনলোড করতে পারবেন
অনেক সময় Instagram-এ ছবি বা ভিডিয়ো পোস্ট করার পর ফোনের স্টোরেজ খালি করতে সেগুলি ডিলিট করে দেন অনেকে। তাঁদের জন্য এই প্রক্রিয়া সুবিধা হবে ।
Published : October 24, 2026 at 2:29 PM IST
হায়দরাবাদ : বর্তমানে জনপ্রিয় সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলির মধ্যে অন্যতম Instagram। শুরুতে শুধুমাত্র ছবি পোস্ট করার সুবিধা থাকলেও সময়ের সঙ্গে একাধিক নতুন ফিচার যুক্ত হয়েছে এই প্ল্যাটফর্মে। এখন ছবি ও ভিডিয়ো পোস্ট করার পাশাপাশি Reels এবং 24 ঘণ্টার জন্য ভিজ্যুয়াল স্টোরিও শেয়ার করতে পারেন ব্যবহারকারীরা । অনেক সময় Instagram-এ ছবি বা ভিডিয়ো পোস্ট করার পর ফোনের স্টোরেজ খালি করতে সেগুলি ডিলিট করে দেন অনেকে। কিন্তু পরে সেই কনটেন্টের প্রয়োজন হলে সমস্যায় পড়তে হয় । তবে Instagram-এ পোস্ট করা ছবি, ভিডিয়ো এবং Stories সহজেই ফোনের Camera Roll-এ সেভ করে রাখা যায়।
জেনে নিন, কীভাবে Instagram থেকে নিজের পোস্ট করা ছবি ও ভিডিয়ো স্মার্টফোনে ডাউনলোড করবেন।
Instagram পোস্টের ছবি ও ভিডিয়ো ডাউনলোড করবেন কীভাবে? জানুন-
- 1. প্রথমে স্মার্টফোনে Instagram অ্যাপ খুলুন।
- 2. স্ক্রিনের নিচের ডান দিকে থাকা নিজের Profile Picture-এ ট্যাপ করে প্রোফাইলে যান।
- 3. এবার যে ছবি বা ভিডিয়োটি ডাউনলোড করতে চান, সেটি খুলুন।
- 4. এরপর Share বাটনে ট্যাপ করুন।
- 5. সেখানে Download অপশনটি খুঁজে সেটিতে ট্যাপ করুন।
- 6. এর পরেই ছবিটি বা ভিডিয়োটি আপনার ফোনের Camera Roll-এ সেভ হয়ে যাবে।
পোস্ট করা ছবি ও ভিডিয়ো অটোমেটিক সেভ করবেন কীভাবে?
প্রতিবার আলাদা করে ছবি বা ভিডিয়ো ডাউনলোড করার পরিবর্তে Instagram-এ স্বয়ংক্রিয়ভাবে সেভ করার অপশনও চালু করতে পারেন।
- 1. Instagram প্রোফাইলে গিয়ে উপরের ডান দিকে থাকা More Options মেনু খুলুন।
- 2. নিচে স্ক্রল করে Your App and Media বিভাগে যান।
- 3. সেখানে Archiving and downloading অপশনে ট্যাপ করুন।
- 4. এরপর Saving to camera roll অপশনটি চালু করে দিন।
এই সেটিং চালু থাকলে Instagram-এ পোস্ট করা ছবি ও ভিডিয়ো ফোনের Camera Roll-এ স্বয়ংক্রিয়ভাবে সেভ হওয়ার সুবিধা পাবেন।
Instagram Stories ফোনে ডাউনলোড করবেন কীভাবে?
নিজের Instagram Story-তে পোস্ট করা ছবি বা ভিডিয়োও ফোনে সেভ করে রাখা যায়। তার জন্য এই ধাপগুলি অনুসরণ করুন।
- 1. প্রথমে স্মার্টফোনে Instagram অ্যাপ খুলুন।
- 2. স্ক্রিনের উপরের বাঁ দিকে Stories বিভাগে থাকা নিজের Profile Picture-এ ট্যাপ করুন।
- 3. যে Story-টি ডাউনলোড করতে চান, সেটি না আসা পর্যন্ত স্ক্রিনে ট্যাপ করতে থাকুন।
- 4. এরপর স্ক্রিনের নীচের বাঁ দিকে থাকা তিনটি ডটের More মেনু খুলুন।
- 5. সেখানে Save অপশনে ট্যাপ করুন।
এর পরেই আপনার নির্বাচিত Story ফোনের Camera Roll-এ সেভ হয়ে যাবে।
তাই Instagram-এ ছবি বা ভিডিয়ো পোস্ট করার পর ফোন থেকে সেগুলি মুছে ফেললেও, আগে থেকে ডাউনলোড করে রাখলে পরে সহজেই নিজের কনটেন্ট ফিরে পেতে পারেন।