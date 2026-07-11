e-PAN কী? কীভাবে অনলাইনে ডাউনলোড করবেন? জানুন প্রয়োজনীয় নথি, খরচ ও পুরো প্রক্রিয়া
e-PAN-এর সবচেয়ে বড় সুবিধা হল এটি সব সময় মোবাইল বা ডিভাইসে রাখা যায়। ফলে প্রয়োজনে দ্রুত ব্যবহার করা সম্ভব।
Published : July 11, 2026 at 1:10 PM IST
হায়দরাবাদ : ভারতে আর্থিক লেনদেন, আয়কর রিটার্ন জমা থেকে শুরু করে বিভিন্ন সরকারি ও ব্যাংকিং পরিষেবায় PAN (Permanent Account Number) এখন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি নথি। তবে এখন আর সব সময় ফিজিক্যাল PAN কার্ড সঙ্গে নিয়ে ঘোরার প্রয়োজন নেই। তার বদলে ব্যবহার করা যায় e-PAN, যা মূল PAN কার্ডের ডিজিটাল সংস্করণ।
e-PAN মূলত একটি ইলেকট্রনিক কপি, যা অনলাইনে ডাউনলোড করা যায় এবং এটি ফিজিক্যাল PAN কার্ডের মতোই বৈধ। নতুন PAN আবেদন করার সময় ব্যবহারকারী চাইলে ফিজিক্যাল ও ডিজিটাল— দু’ধরনের সংস্করণই নিতে পারেন। আবার ফিজিক্যাল কার্ড হারিয়ে গেলেও পরে e-PAN ডাউনলোড করা সম্ভব।
কেন ব্যবহার করবেন e-PAN?
e-PAN-এর সবচেয়ে বড় সুবিধা হল এটি সব সময় মোবাইল বা ডিভাইসে রাখা যায়। ফলে প্রয়োজনে দ্রুত ব্যবহার করা সম্ভব। এছাড়া ফিজিক্যাল কার্ড পুনরায় সংগ্রহ করার তুলনায় ডিজিটাল কপি পাওয়ার খরচও অনেক কম।
e-PAN ডাউনলোড করতে কী কী লাগবে?
e-PAN ডাউনলোড করার জন্য সাধারণত নিচের তথ্যগুলি হাতের কাছে রাখতে হবে—
- PAN নম্বর
- Aadhaar নম্বর
- GSTN তথ্য (যদি প্রযোজ্য হয়)
- যদি নতুন PAN আবেদন করে থাকেন, তাহলে আবেদন নম্বর বা acknowledgement নম্বরও প্রয়োজন হতে পারে।
কীভাবে অনলাইনে e-PAN ডাউনলোড করবেন?
- Protean Income Tax Information Portal-এ যান। ওয়েব অ্যাড্রেটটি হল- onlineservices.proteantech.in
- PAN নম্বর, Aadhaar নম্বর এবং জন্মতারিখের তথ্য লিখুন।
- প্রয়োজনে GSTN তথ্য যোগ করুন।
- শর্তাবলি মেনে ক্যাপচা যাচাই করুন।
- রেজিস্টার্ড মোবাইল নম্বর বা ইমেলে OTP নেওয়ার অপশন বেছে নিন।
- OTP যাচাই করুন।
- এরপর পেমেন্ট অপশন নির্বাচন করুন।
- পেমেন্ট সম্পূর্ণ হলে e-PAN PDF ফরম্যাটে ডাউনলোড করা যাবে।
বিভিন্ন রিপোর্ট অনুযায়ী, e-PAN ডাউনলোড করতে 8.26 টাকা ফি দিতে হতে পারে। পেমেন্ট করা যাবে ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড বা নেট ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে। অন্যদিকে ফিজিক্যাল PAN কার্ড ডেলিভারির জন্য তুলনামূলক বেশি খরচ পড়ে।
বিশেষজ্ঞদের মতে, ডিজিটাল পরিষেবার ব্যবহার বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে e-PAN সাধারণ ব্যবহারকারীদের জন্য আরও সুবিধাজনক হয়ে উঠছে। বিশেষ করে যারা নিয়মিত ট্যাক্স ফাইল করেন বা বিভিন্ন আর্থিক পরিষেবার জন্য PAN ব্যবহার করেন, তাদের কাছে এটি দ্রুত ও সহজ সমাধান হতে পারে।