চালু হল পোর্টাল, বাড়ি বসেই আবেদন করতে পারবেন Annapurna Yojana ! চিন্তা না করে সাবমিট করুন আজই
Published : May 28, 2026 at 12:21 PM IST
কলকাতা : রাজ্যে পালাবাদলের পরই নিজেদের প্রতিশ্রুতি রক্ষায় তৎপর নব-নির্বাচিত বিজেপি সরকার ৷ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বুধবার নবান্নে একটি সাংবাদিক বৈঠক করেন ৷ এবং তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে অন্নপূর্ণা যোজনা (Annapurna Yojana) চালুর ঘোষণা করেন ৷ পাশাপাশি রাজ্যের মহিলাদের অতি দ্রুত এই সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পে নাম নথিভুক্ত করার আবেদন জানিয়েছেন ৷
মহিলাদের অনেকেই এই প্রকল্পে নাম নথিভুক্ত করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেও, কীভাবে ফর্ম মিলবে, অনলাইনে কীভাবে আবেদনপত্র ট্র্যাক করা যাবে সেই সম্পর্কে সঠিক তথ্য পাননি ৷ এই প্রতিবেদনে সেই সব বিষয়ে মিলবে উত্তর ৷
রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সরকারিভাবে অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার ঘোষণার সঙ্গেই জানিয়ে দেন অনলাইনেও এই প্রকল্পের ফর্ম পাওয়া যাবে ৷ অর্থাৎ যাঁরা স্থানীয় কোনও সরকারি দফতর থেকে ফর্ম সংগ্রহ করতে পারবেন না তাঁদের জন্য ফর্ম ডাউনলোডের ব্যবস্থা রয়েছে অনলাইনে ৷ সেই ফর্ম ডাউনলোড করে সঠিকভাবে ফিলআপ করে জমা করতে হবে নির্দিষ্ট দফতরে ৷
অন্নপূর্ণা যোজনা ওয়েবসাইট-
অন্নপূর্ণ ভাণ্ডারের জন্য একটি নির্দিষ্ট ওয়েবপোর্টাল লঞ্চ করা হয়েছে ৷ যার নাম Annapurna Yojona, Government of West Bengal ৷ ওয়েব পোর্টালটির URL- https://socialsecurity.wb.gov.in/login# ৷ ওয়েবপোর্টালটি দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে ৷ একটি আধিকারিকদের ব্যবহারের জন্য এবং অন্য একটি অংশ উপভোক্তাদের জন্য ৷
জানা গিয়েছে সরকারি যে সব আধিকারিক অন্নপূর্ণা যোজনার বিষয়টি দেখভাল করবেন তাঁরা সরকার প্রদত্ত লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে তথ্য অ্যাকসেস করতে পারবেন ৷ প্রয়োজনে পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করারও সুবিধা রয়েছে ৷
অন্যদিকে উপভোক্তাদের জন্য দুটি অপশন রাখা হয়েছে ৷ প্রথমত যেমন ডাউনলোড করা যাবে যোজনা ফর্ম তেমনই ফর্ম জমা দেওয়ার পর তার কাজ কতদূর হয়েছে তা জানার জন্য অ্যাপ্লিকেশন ট্র্যাকিং অপশন দেওয়া হয়েছে ৷
কীভাবে ডাউনলোড করবেন ফর্ম-
- প্রথমে ওয়েবসাইটটি ওপেন করুন ৷ ওয়েব অ্যাড্রেসটি হল https://socialsecurity.wb.gov.in/login#
- ডানদিকে তিনটি অপশন দেখতে পাবেন ৷ তিনটি অপশন মূলত তিনটি ভাষার জন্য ৷ প্রথমটি থেকে ইংরেজি ভাষার ফর্ম ডাউনলোড হবে ৷ এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় অপশন থেকে যথাক্রমে বাংলা ও হিন্দি ভাষার ফর্ম ডাউনলোড হবে ৷ ব্যবহারকারীরা নিজেদের সুবিধামতো ভাষায় ক্লিক করলেই ডাউনলোড হবে ফর্ম ৷
এরপর সেই ফর্ম প্রিন্ট করে সঠিকভাবে পূরণ করতে হবে ৷ এবং তা জমা দিতে হবে নির্দিষ্ট দফতরে ৷