আপনার ল্যাপটপটি এইভাবে পরিষ্কার করছেন না তো ? একটু ভুল হলেই মারাত্মক বিপদ হতে পারে
Laptop cleaning tips : একটু অবহেলায় নষ্ট হতে পারে আপনার প্রিয় ডিভাইসটি ৷ কীভাবে পরিষ্কার করবেন আপনার ল্য়াপটপ ?
Published : November 6, 2025 at 5:18 PM IST
হায়দরাবাদ: অফিস হোক বা ব্যক্তিগত অনেক কাজই এখন অনলাইনে সেরে ফেলা সম্ভব ৷ আর সেই কারণে ল্যাপটপ কিনেই নিয়েছেন অনেকে ৷ এর আরও একটি সুবিধা হল অনায়াসে এক জায়গা থেকে অন্য় জায়গা বহন করে নিয়ে যাওয়া সম্ভব ৷ যেটা ডেস্কটপের ক্ষেত্রে কোনওভাবেই সম্ভব নয়৷
কিন্তু ল্যাপটপ কিনলেই তো হবে না, সঠিক ভাবে যত্ন নেওয়া দরকার ৷ কারণ ল্যাপটপের ভিতরে থাকে দামী কিছু যন্ত্রাংশ, যেমন প্রসেসর, মাদার বোর্ড, RAM ইত্য়াদি ৷ ফলে সঠিকভাবে যত্ন নেওয়া দরকার ৷ একটু অবহেলায় নষ্ট হতে পারে আপনার প্রিয় ডিভাইসটি ৷
যাঁরা ল্য়াপটপ ব্যবহার করেন তাঁরা নিয়মিত পরিষ্কার রাখেন তাঁদের পছন্দের ডিভাইস ৷ কিন্তু একটু ভুল হলেই বিপদ ৷ ঘটে যেতে পারে বড় দুর্ঘটনা, নষ্ট হতে পারে ল্যাপটপ ৷ সুতরাং ল্যাপটপ পরিষ্কার করার আগে বেশ কয়েকটি বিষয় মাথায় রাখা দরকার ৷ এর ফলে আপনার ল্য়াপটপ থাকবে পরিষ্কার কিন্তু নষ্ট হওয়ার কোনও ভয় থাকবে না ৷ তাহলে কীভাবে পরিষ্কার রাখবেন ল্য়াপটপ? জানুন এই প্রতিবেদনে-
যে চারটি বিষয় অবশ্য়ই মাথায় রাখবেন
1) আপনার ল্যাপটপ যেন অবশ্যই সকেট থেকে আলাদা থাকে ৷
2) ল্যাপটপে দীর্ঘক্ষণ কাজ করলে ডিভাইসটি গরম হয়ে যায় ৷ সেই কারণে পরিষ্কার করার আগে অবশ্যই ঠান্ডা হওয়ার জন্য অপেক্ষা করবেন ৷
3) মাইক্রোফাইবার কাপড় এবং ডিসট্রিলড জল ছাড়া ল্যাপটপ পরিষ্কার করবেন না ৷
4) ল্যাপটপে বিভিন্ন ধরনের জ্যাক থাকে ৷ কোনও কাঠি বা শক্ত কোনও সামগ্রী জ্যাকে ঢোকাবেন না ৷
ল্যাপটপ পরিষ্কার করতে কী কী ব্যবহার করবেন ?
|সামগ্রী
|কেন ব্যবহার করবেন?
|কীভাবে ব্যবহার করবেন
|মাইক্রোফাইবার কাপড়
|সহজেই ধুলো পরিষ্কার হয় ৷
|স্ক্রিন সহ সব জায়গায় ব্যবহার করতে পারেন
|ড্রিসট্রিলড ওয়াটার
|ল্যাপটপে কোনও দাগ সহজেই মুছে ফেলা সম্ভব ৷
|সামান্য পরিমাণ জলে ভিজিয়ে নিকড়ে নেবেন, যেন জল না থাকে ৷
|জল ও ভিনিগার সলিউশন
|ল্যাপটপের স্ক্রিনে থাকা ফিঙ্গারপ্রিন্ট তুলতে সক্ষম ৷
|মাইক্রোফাইবার কাপড় ভিজিয়ে ব্যবহার করবেন ৷ সরাসরি স্ক্রিনে ওই সলিউশন দেবেন না ৷
|কমপ্রেসড এয়ার
|ল্যাপটপ বডি না খুলে ভিতরের ধুলো বের করা সম্ভব ৷
|ল্যাপটপ থেকে একটু দূর থেকে এয়ার প্রেস করবেন ৷ কাছ থেকে এয়ারপ্রেস করলে প্ল্য়াগ পয়েন্টে সমস্যা হতে পারে ৷
কোন কোন সামগ্রী ব্যবহার করবেন না?
|কী কী ব্যবহার করবেন না ?
|কারণ কী ?
|পেপার টাওয়েল, টিস্য়ু বা পুরনো কাপড়
|সারফেসে স্ক্রাচ ফেলতে পারে ৷
|অ্য়ালকোহল বা অ্য়ামোনিয়ার কোনও সলিউশন
|ল্যাপটপের উপরের কোটিং নষ্ট হতে পারে ৷
|সাধারণ ক্লিনার
|বিভিন্ন কেমিক্যাল ব্যবহার করা হয় ৷ ল্যাপটপের ক্ষতি হতে পারে ৷
|হ্য়ান্ড স্যানিটাইজার
|স্ক্রিনের সমস্যা তৈরি করতে পারে ৷