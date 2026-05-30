Instagram Tricks : লুকিয়ে দেখুন Crush-এর ইনস্টাগ্রাম স্টোরি ! জানতেই পারবে না কেউ

Instagram Tricks : লুকিয়ে দেখুন Crush-এর ইনস্টাগ্রাম স্টোরি ! জানতেই পারবে না কেউ
ইমেজ ও ভিডিয়ো শেয়ারিং এই প্ল্যাটফর্মের অন্যতম পছন্দের ফিচার স্টোরি ৷ আপনি জেনে নিন লুকিয়ে কীভাবে স্টোরি দেখবেন...
Published : May 30, 2026 at 5:03 PM IST
হায়দরাবাদ : বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলির মধ্যে শীর্ষে রয়েছে Instagram ৷ Gen Z এবং Gen Alpha-র অধিকাংশই ফেসবুক ছেড়ে এখন ইনস্টাগ্রামই পছন্দ করছে ৷ তার পিছনে অবশ্য রয়েছে একাধিক কারণ ৷ তারমধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, ঝকঝকে কন্টেন্ট এবং পার্সোনাইজড রেকমেন্ডেশন সিস্টেম ৷ এই দুয়ের সংমিশ্রণে মেটার এই প্ল্যাটফর্মটি এত জনপ্রিয় ৷
ইমেজ ও ভিডিয়ো শেয়ারিং এই প্ল্যাটফর্মের অন্যতম পছন্দের ফিচার স্টোরি ৷ এই ফিচারের মাধ্যমে কোনও ইমেজ বা ভিডিও নিজের প্রোফাইলে আপলোড করতে পারেন ব্যবহারকারীরা ৷ এবং সেই কন্টেন্টটি ওই নির্দিষ্ট ব্যবহারকারীর ফলোয়ার্সদের মধ্যে 24 ঘণ্টা ধরে হাইলাইট হবে ৷ স্টোরিকে মূলত কনভার্সেশন স্টার্টার হিসেবে ধরা হয় ৷ কারণ স্টোরির মাধ্যমেই অনেক ক্ষেত্রে কনভার্সেশন শুরু হয় ৷
এ-তো গেল স্টোরির ইতিবাচক দিক ৷ কিন্তু অনেকেই আছেন যাঁরা বিভিন্ন কারণে স্টোরি দেখতে চান না ৷ কারণ কারা কারা স্টোরি ভিউ করছেন তাঁদের নাম আপলোডার দেখতে পান ৷ সেই কারণেই স্টোরি দেখা থেকে এড়িয়ে যান অনেক ইনস্টাগ্রাম ব্যবহারকারী ৷ কিন্তু এমন একটি পদ্ধতি রয়েছে যার মাধ্যমে স্টোরি দেখা যাবে কিন্তু তাঁদের নাম জানতে পারবেন না আপলোডাররা ৷ অর্ছাৎ সাপও মরবে কিন্তু লাঠিও ভাঙবে না ৷ কীভাবে জেনে নিন এই প্রতিবেদনে -
- 1) প্রথমে যে ব্যবহারকারীর স্টোরি দেখতে চান তাঁর প্রোফাইলে ঢুকতে হবে ৷
- 2) ওই প্রোফাইলের ডানদিকের উপরের কর্নারে থ্রি ডট মেনুতে ক্লিক করতে হবে ৷
- 3) তারপর নতুন একটি ট্যাব ওপেন হবে ৷ যেখানে একটি অপশন থাকবে- Copy Profile URL ৷
- 4) ওই অপশনে ট্যাপ করে ইনস্টাগ্রাম পুরোপুরি বন্ধ করে দিতে হবে ৷
এবার Google Chrome ওপেন করে সার্চ করুন Anonymous Instagram Story Viewer ৷ একাধিক ওয়েব পেজ ওপেন হবে ৷ এবং যার মধ্যে অধিকাংশই ফ্রি ৷ এমনকি কয়েকটি ওয়েবসাইটে লগইন করারও প্রয়োজন হয় না ৷ যেকোনও একটি ওয়েবসাইটে ক্লিক করলেই খুলবে হোম পেজ ৷ এবং সেখানে একটি সার্চ অপশন দেখা যাবে ৷ যে প্রোফাইলের URL কপি করেছিলেন সেই URL-টি পেস্ট করতে হবে সার্চ বারে ৷ ব্যাস কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই নির্দিষ্ট প্রোফাইলের স্টোরি চলে আসবে আপনার সামনে ৷ আপনি অনায়াসে দেখতে পাবেন স্টোরি কিন্তু স্টোরি আপলোডার জানতেই পারবে না আপনি তাঁর স্টোরি দেখেছেন ৷
তবে যদি কোনও ইনস্টা প্রোফাইল লক থাকে তাহলে সেই প্রোফাইলের ক্ষেত্রে এই ট্রিকস কার্যকর হবে না ৷
[ এই প্রতিবেদনটি শুধুমাত্র নতুন ট্রিক শেখানোর জন্য তৈরি করা হয়েছে ৷ এই ট্রিক ব্যবহার করে কোনও ব্যবহারকারী খারাপ বা অপরাধমূলক কাজ করলে তার দায় ইটিভি ভারতের নয় ৷]