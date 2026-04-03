পুরনো ল্যাপটপকে Chromebook এ কনভার্ট করুন, কাজ হবে নতুনের মতোই ফাস্ট
Published : April 3, 2026 at 3:26 PM IST|
Updated : April 3, 2026 at 3:36 PM IST
হায়দরাবাদ : আপনার ল্যাপটপ পুরনো হয়ে গেছে ? ভাবছেন নতুন ল্যাপটপ কিনবেন ৷ সাধ থাকলেও সাধ্যতে নেই ৷ এদিকে পুরনো ল্যাপটপটির এমন দশা হয়েছে যে সাধারণ যেকোনও কাজ করতে গেলেই হোঁচট খেতে হচ্ছে ৷ এই সমস্যার সমাধান সম্ভব কয়েক মুহূর্তেই ৷
ক্রোমবুকের নাম শুনেছেন নিশ্চয় ৷ যদি শুনে থাকেন তাহলে আপনি আপনার পুরনো ল্যাপটপটি ক্রোমবুকে পরিবর্তন করতে পারেন ৷ আর যদি না শুনে থাকেন তাহলে এই প্রতিবেদনে জানুন বিস্তারিত ৷
ক্রোমবুক কী ?
এটি বাজেট ফ্রেন্ডলি একটি ল্যাপটপ ৷ যা ChromeOS এর মাধ্যমে পরিচালিত হয় ৷ এই ল্যাপটপটি তৈরি করেছে Google ৷ মূলত ওয়েব নির্ভর অ্যাপ্লিকেশন দ্বারা পরিচালিত হয় ৷ যেহেতু ক্লাউড কম্পিউটিং-এর অনেকটাই নির্ভর করে সেই কারণে কম স্পেস ও কম RAM এও যথেষ্ঠ ভালোভাবে রান করে এই ল্যাপটপটি ৷ ফলে আপনার পুরনো ডিভাইস চেঞ্জ করতে পারেন ক্রোমবুকে ৷
কী কী কীজ করতে পারবেন ?
বিভিন্ন ইন্টারনেট নির্ভর কাজকর্ম অনায়াসে ই ক্রোমবুকের মাধ্যমে করা সম্ভব ৷ যেমন ইন্টারনেট ব্রাউজিং, সোশ্যাল মিডিয়া, অনলাইন এডিটিং, গুগল ড্রাইভের ব্যবহার ইত্যাদি কাজ করতে পারবেন ৷ এছাড়াও যেসব অ্যাপ্লিকেশন পুরোপুরি ইন্টারনেট নির্ভর সেই সব কাজও করতে পারবেন অনায়াসে ৷ সেক্ষেত্রে কোনও ল্যাগিং হবে না ৷
যেকোনও ল্যাপটপই ক্রোমবুকে সরাসরি পরিবর্তন সম্ভব ৷ তবে MacOS এর ক্ষেত্রে থার্ড পার্টি অ্যাপ্লিকেশনের সাহায্য নিতে হয় ৷ কিন্তু Windows এর ক্ষেত্রে কোনও থার্ড পার্টি অ্যাপ্লিকেশনের প্রয়োজন হয় না ৷
এবার জেনে নিন কীভাবে আপনার পুরনো ল্যাপটপ ক্রোমবুকে পরিবর্তন করবেন ?
- প্রয়োজনীয় ডিভাইস- পুরনো Windows ল্যাপটপ অথবা পার্সোনাল কম্পিউটার (অন্তত 64 বিট প্রসেসর প্রয়োজন)
- প্রয়োজনীয় অ্যাপ- Google Chrome
- USB ড্রাইভ - কমপক্ষে 8GB
- Chromebook Recovery Utility- Chrome Web Browser এই পাওয়া যাবে
- কানেক্টিভিটি- ইন্টারনেট
পুরনো ল্যাপটপ থেকে ক্রোমবুকে কনভার্ট করার আগে অবশ্যই সমস্ত ডাটা ব্যকআপ নেওয়া প্রয়োজন ৷ কারণ পুরো সিস্টেম নতুন ভাবে পরিচালিত হবে ৷ ফলে তথ্য মুছে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে ৷
কীভাবে করবেন-
Step 1- প্রথমে বুটেবল USB ইনস্টলার তৈরি করুন
- আপনার কম্পিউটারে Chrome খুলুন এবং Chromebook Recovery Utility ইনস্টল করুন।
- এক্সটেনশনটি চালু করুন এবং Get Started-এ ক্লিক করুন।
- "Identify your Chromebook" স্ক্রিনে, Select a model from a list-এ ক্লিক করুন।
- Manufacturer হিসেবে Google ChromeOS Flex এবং Product হিসেবে ChromeOS Flex সিলেক্ট করুন।
- আপনার USB ড্রাইভটি ঢোকান, ড্রপডাউন থেকে সেটি সিলেক্ট করুন এবং Create now-এ ক্লিক করুন।
Step 2- USB থেকে বুট করুন
- এখন, আপনি যে পুরোনো ল্যাপটপটিকে রিভাইভ করতে চান, সেটিতে চলে যান।
- USB ড্রাইভটি পুরোনো ল্যাপটপে লাগান।
- ল্যাপটপটি পাওয়ার অন করুন এবং Boot Menu Key প্রেস করুন ৷ (সাধারণ কী: F12, F9, F10, অথবা ESC — আপনার ল্যাপটপের ব্র্যান্ডের উপর নির্ভর করে)।
- বুট অপশনের তালিকা থেকে আপনার USB ড্রাইভটি সিলেক্ট করুন।
Step 3- "Try It First"
- ChromeOS ফ্লেক্স USB থেকে লোড হবে ।
- আপনি একটি "Welcome" স্ক্রিন দেখতে পাবেন।
- Get Started-এ ক্লিক করুন।
- আপনাকে দুটি অপশন দেওয়া হবে: Install ChromeOS Flex অথবা Try it first।
- (এখানে সাধারণত "Install ChromeOS Flex" সিলেক্ট করুন যদি আপনি স্থায়ীভাবে ইনস্টল করতে চান।)
Step 4 - চূড়ান্ত ইন্টলেশন
- যদি আপনি যা দেখছেন তা পছন্দ করেন এবং স্থায়ীভাবে ইনস্টল করতে প্রস্তুত হন, তাহলে শেষ ধাপটি অনুসরণ করুন।
লগইন স্ক্রিনে অথবা ট্রে মেনুতে Install ChromeOS Flex বাটনে ক্লিক করুন।
এরপরই আপনার পুরনো ল্যাপটপে ইনস্টল হবে ChromeOS ৷ এবং আপনি ব্যবহার করতে পারবেন ৷