ভিড় লাইনে দাঁড়ানোর প্রয়োজন নেই, অনলাইনেই আবেদন করুন Yuva Sathi, জানুন বিস্তারিত পদ্ধতি

ভিড় লাইনে দাঁড়ানোর প্রয়োজন নেই, অনলাইনেই আবেদন করুন Yuva Sathi, জানুন বিস্তারিত পদ্ধতি
যুবসাথী প্রকল্পে আবেদনের জন্য প্রথমে অফলাইন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল ৷ কিন্তু তারপর অনলাইনেও চালু করা হয়েছে আবেদন প্রক্রিয়া ৷
Published : February 17, 2026 at 3:48 PM IST
কলকাতা : বেকার যুবক ও যুবতিদের জন্য রাজ্য সরকারের তরফে চালু করা হয়েছে যুবসাথী প্রকল্প ৷ যার মাধ্যমে 1500 টাকা করে আর্থিক সাহায্য় দেবে রাজ্য সরকার ৷ যদিও এর মধ্যে বেশ কয়েকটি নিয়ম রয়েছে ৷ প্রথমত আবেদনকারীকে পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে ৷ দ্বিতীয়ত, তাঁদের বয়স 21 থেকে 40 বছরের মধ্যে হতে হবে এবং তৃতীয়ত আবেদনকারীকে নূন্যতম মাধ্যমিক পাস করে থাকতে হবে ৷ তবেই মিলবে এই আর্থিক সাহায্য ৷
যুবসাথী প্রকল্পে আবেদনের জন্য প্রথমে অফলাইন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল ৷ কিন্তু তারপর অনলাইনেও চালু করা হয়েছে আবেদন প্রক্রিয়া ৷ কীভাবে অনলাইনে আবেদন করবেন ? এই প্রতিবেদনে জেনে নিন বিস্তারিত তথ্য-
কোন ওয়েবসাইটে আবেদন করা যাবে ?
যুবসাথী প্রকল্পের জন্য আবেদন করা যাবে https://apas.wb.gov.in/ -এর মাধ্যমে ৷
কীভাবে আবেদন
- ওয়েবসাইট ওপেন করে বাংলার যুবসাথী ট্যাবে ক্লিক করুন
- তারপর নতুন একটি পেজ ওপেন হবে ৷
- সেখানে মোবাইল নম্বর ও ক্যাপচা দিতে হবে ৷
- সঠিক ক্যাপচা দেওয়ার পর ফোনে একটি OTP আসবে ৷
- OTP দেওয়ার পর অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম খুলে যাবে ৷
- সেখানে নাম, ঠিকানা, শিক্ষাগত যোগ্যতা সহ যাবতীয় তথ্য দিতে হবে ৷
- সব তথ্য সঠিকভাবে দেওয়ার পর যাবতীয় ডকুমেন্টস আপলোড করতে হবে ৷ ওই পেজেই আপলোড ডকুমেন্ট অপশন থাকবে ৷ সেখানে ক্লিক করে আপলোড প্রক্রিয়া সম্পন্ন করুন ৷
- এরপর সব তথ্য সঠিক থাকলে সাবমিট অপশনে ক্লিক করুন ৷
প্রয়োজনে আপনি অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোডও করে রাখতে পারেন ৷ যা পরবর্তীতে আপনার কোনও প্রয়োজনে দরকার হতে পারে ৷
কী কী ডকুমেন্টস প্রয়োজন ?
- 1) মাধ্যমিক পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড বা সমতুল পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড
- 2) দশম শ্রেণি বা সমতুল পরীক্ষার মার্কশিট ৷
- 3) আধার কার্ড
- 4) ভোটার কার্ড
- 5) পাসবুকের প্রথম পাতার ফটোকপি
- 6) জাতি শংসাপত্র (প্রয়োজন হলে)
- 7) পাসপোর্ট ছবি
- 8) সই
এই ডকুমেন্ট বা দস্তাবেজ ছবি তুলে বা স্ক্যান করে PDF ফাইলে কনভার্ট করতে হবে ৷ এবং তারপর সেগুলি আপলোড করা সম্ভব ৷ অনলাইলে একাধিক টুলস আছে যেগুলি বিনামূল্যে ইমেজ থেকে PDF কনভার্ট করে ৷