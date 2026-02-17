ETV Bharat / technology

ভিড় লাইনে দাঁড়ানোর প্রয়োজন নেই, অনলাইনেই আবেদন করুন Yuva Sathi, জানুন বিস্তারিত পদ্ধতি

অনলাইনেও চালু করা হয়েছে আবেদন প্রক্রিয়া (ছবি - Etv Bharat)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 17, 2026 at 3:48 PM IST

2 Min Read
কলকাতা : বেকার যুবক ও যুবতিদের জন্য রাজ্য সরকারের তরফে চালু করা হয়েছে যুবসাথী প্রকল্প ৷ যার মাধ্যমে 1500 টাকা করে আর্থিক সাহায্য় দেবে রাজ্য সরকার ৷ যদিও এর মধ্যে বেশ কয়েকটি নিয়ম রয়েছে ৷ প্রথমত আবেদনকারীকে পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে ৷ দ্বিতীয়ত, তাঁদের বয়স 21 থেকে 40 বছরের মধ্যে হতে হবে এবং তৃতীয়ত আবেদনকারীকে নূন্যতম মাধ্যমিক পাস করে থাকতে হবে ৷ তবেই মিলবে এই আর্থিক সাহায্য ৷

যুবসাথী প্রকল্পে আবেদনের জন্য প্রথমে অফলাইন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল ৷ কিন্তু তারপর অনলাইনেও চালু করা হয়েছে আবেদন প্রক্রিয়া ৷ কীভাবে অনলাইনে আবেদন করবেন ? এই প্রতিবেদনে জেনে নিন বিস্তারিত তথ্য-

How to apply Yuva Sathi online
বাংলার যুবসাথী প্রকল্প (ছবি - নিজস্ব)

কোন ওয়েবসাইটে আবেদন করা যাবে ?

যুবসাথী প্রকল্পের জন্য আবেদন করা যাবে https://apas.wb.gov.in/ -এর মাধ্যমে ৷

কীভাবে আবেদন

  • ওয়েবসাইট ওপেন করে বাংলার যুবসাথী ট্যাবে ক্লিক করুন
  • তারপর নতুন একটি পেজ ওপেন হবে ৷
  • সেখানে মোবাইল নম্বর ও ক্যাপচা দিতে হবে ৷
  • সঠিক ক্যাপচা দেওয়ার পর ফোনে একটি OTP আসবে ৷
  • OTP দেওয়ার পর অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম খুলে যাবে ৷
  • সেখানে নাম, ঠিকানা, শিক্ষাগত যোগ্যতা সহ যাবতীয় তথ্য দিতে হবে ৷
  • সব তথ্য সঠিকভাবে দেওয়ার পর যাবতীয় ডকুমেন্টস আপলোড করতে হবে ৷ ওই পেজেই আপলোড ডকুমেন্ট অপশন থাকবে ৷ সেখানে ক্লিক করে আপলোড প্রক্রিয়া সম্পন্ন করুন ৷
  • এরপর সব তথ্য সঠিক থাকলে সাবমিট অপশনে ক্লিক করুন ৷

প্রয়োজনে আপনি অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোডও করে রাখতে পারেন ৷ যা পরবর্তীতে আপনার কোনও প্রয়োজনে দরকার হতে পারে ৷

কী কী ডকুমেন্টস প্রয়োজন ?

  • 1) মাধ্যমিক পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড বা সমতুল পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড
  • 2) দশম শ্রেণি বা সমতুল পরীক্ষার মার্কশিট ৷
  • 3) আধার কার্ড
  • 4) ভোটার কার্ড
  • 5) পাসবুকের প্রথম পাতার ফটোকপি
  • 6) জাতি শংসাপত্র (প্রয়োজন হলে)
  • 7) পাসপোর্ট ছবি
  • 8) সই

এই ডকুমেন্ট বা দস্তাবেজ ছবি তুলে বা স্ক্যান করে PDF ফাইলে কনভার্ট করতে হবে ৷ এবং তারপর সেগুলি আপলোড করা সম্ভব ৷ অনলাইলে একাধিক টুলস আছে যেগুলি বিনামূল্যে ইমেজ থেকে PDF কনভার্ট করে ৷

