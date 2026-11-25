সারাদিন Spam Call ও SMS-এ বিরক্ত ? এই পদ্ধতি মানলে ঝামেলা থেকে রেহাই মিলবে
DND চালু করলেই সমস্ত অপ্রয়োজনীয় ফোন ও SMS সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যাবে, এমন নয়। তবে অধিকাংশ অবাঞ্ছিত কল বন্ধ হবে এই পদ্ধতিতে ।
Published : November 25, 2026 at 5:04 PM IST
হায়দরাবাদ : AI প্রযুক্তির উন্নতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে সাইবার প্রতারণার ঘটনাও। এর মধ্যে সিংহভাগ প্রতারণার ঘটনা ঘটছে সাধারণ SMS এবং ভয়েস কলের মাধ্যমে। যদিও প্রত্যেকের কাছে প্রতারকদের ফোন আসে না, কিন্তু ব্যাঙ্ক, ক্রেডিট কার্ড সংস্থা, বিমা কোম্পানি কিংবা বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের অপ্রয়োজনীয় ফোন ও মেসেজের সমস্যায় কমবেশি সকলেই ভোগেন। কাজের সময় কিংবা অবসর কাটানোর মুহূর্তে একের পর এক স্প্যাম কল ও SMS আসতে থাকলে বিরক্তি বাড়ে। এই সমস্যা থেকে কিছুটা স্বস্তি দিতে পারে টেলিকম রেগুলেটরি অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (TRAI)-এর Do Not Disturb বা DND পরিষেবা। 2007 সাল থেকেই TRAI এই DND ব্যবস্থা চালু রয়েছে ।
প্রথমেই মনে রাখা দরকার, DND চালু করলেই সমস্ত অপ্রয়োজনীয় ফোন ও SMS সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যাবে, এমন নয়। এই পরিষেবা মূলত স্প্যাম কল এবং মেসেজের সংখ্যা কমাতে সাহায্য করে। মেসেজ, অ্য়াপ বা বিশেষ IVR নম্বরে কল করে DND অ্যাক্টিভ করতে হবে ।
TRAI এই ব্যবস্থার মূল পরিকাঠামো তৈরি করেছে। কোন ধরনের যোগাযোগ বন্ধ করা হবে এবং কোনগুলি এর আওতার বাইরে থাকবে, সেই নিয়মও নির্ধারণ করে TRAI। বিভিন্ন টেলিকম অপারেটর তাদের গ্রাহকদের জন্য DND রেজিস্ট্রেশনের সুবিধা দেয় ।
কিছু টেলিকম অপারেটর Full DND এবং Partial DND—দুই ধরনের বিকল্প দেয়। Full DND চালু করলে অপ্রয়োজনীয় বাণিজ্যিক ফোন ও SMS, দুটিই কমানোর ব্যবস্থা করা হয়। অন্যদিকে, Partial DND-তে বাণিজ্যিক ফোন কল কমানো হলেও SMS আসতে পারে।
Let the festivities be filled with joy, not unwanted calls and SMS. Report spam calls and SMS on the TRAI DND App. Happy Gurpurab! https://t.co/Ted6u3SXSJ— TRAI (@TRAI) November 24, 2026
TRAI-এর DND পরিষেবা চালু করবেন কীভাবে?
যে কোনও টেলিকম অপারেটরের গ্রাহক নিজের নম্বর থেকে 1909 নম্বরে 'START 0' লিখে SMS পাঠিয়ে Full DND পরিষেবার জন্য রেজিস্টার করতে পারেন। এছাড়াও নিজের মোবাইল নম্বর থেকে 1909 নম্বরে ফোন করেও IVR-এর নির্দেশ অনুসরণ করে রেজিস্ট্রেশন করা যায়। রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হওয়ার পর DND পরিষেবা চালু হতে সর্বাধিক 24 ঘণ্টা সময় লাগতে পারে।
প্রতিটি অপারেটরের ক্ষেত্রে DND চালু করার একই পদ্ধতি রাখা হয়েছে । অর্থাৎ 1909 নম্বরে কল বা SMS এর মাধ্যমে এই প্রক্রিয়া অ্য়াক্টিভ করা সম্ভব । ফলে Jio, Airtel, Vi অথবা সরকারি সংস্থা BSNL-এর ক্ষেত্রে DND অ্য়াক্টিভ করার ক্ষেত্রে একই পদ্ধতি মেনে চলতে হবে । এর পাশাপাশি প্রতিটি সংস্থার অফিসিয়াল অ্যাপের মাধ্যমেও DND অ্যাক্টিভ করা সম্ভব ।
MyJio অ্যাপের মাধ্যমে Spam Call ও SMS বন্ধ করবেন কীভাবে?
1909-এ কল ও SMS এর মাধ্যমে DND অ্যাক্টিভ করার পাশাপাশি MyJio অ্যাপের মাধ্যমেও এই কাজটি করতে পারবেন । MyJio অ্যাপ খুলে প্রোফাইল আইকনে ট্যাপ করুন। এরপর Mobile Settings থেকে Service Settings-এ যান। সেখানে Do Not Disturb অপশন খুললে Full অথবা Partial DND চালু করার জন্য বিভিন্ন অপশন পাবেন। সেখান থেকে প্রয়োজনীয় অপশন সিলেক্ট করুন ।
Airtel-এ Spam Call ও SMS বন্ধ করবেন কীভাবে?
1909-এ কল এবং SMS ছাড়াও অ্য়াপের মাধ্যমে DND চালু করার ক্ষেত্রে প্রথমে Airtel অ্যাপ খুলে Prepaid অথবা Postpaid ট্যাব নির্বাচন করুন। এরপর পেজের মাঝামাঝি থাকা Set DND অপশনে ট্যাপ করে Manage-এ যান। এখানে Full এবং Partial DND চালু করার অপশন পাবেন। পছন্দের বিকল্প নির্বাচন করে Submit করুন ।
এছাড়া Airtel-এর DND রেজিস্ট্রেশন ওয়েবসাইটে গিয়েও নিজের নম্বর রেজিস্টার করা যায়।
Vi-তে Spam Call ও SMS বন্ধ করবেন কীভাবে?
এক্ষেত্রে Vi অ্যাপ খুলে My Account বিভাগে যান। এরপর Find Services থেকে DND অপশন সিলেক্ট করুন। সেখানে Full এবং Partial DND চালু করার অপশন পাবেন। পছন্দের বিকল্প নির্বাচন করে Submit করুন।
BSNL-এ Spam Call ও SMS বন্ধ করবেন কীভাবে?
BSNL এক ক্ষেত্রে অ্যাপের মাধ্যমে DND চালু করার কোনও সুবিধা নেই । সেই কারণে 1909-এ কল বা মেসেজের মাধ্যমেই এই পরিষেবা অ্যাক্টিভ করতে হবে ।
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