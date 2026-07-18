দাম বৃদ্ধির প্রভাব, ভারতে কমছে স্মার্টফোন বিক্রি ? রিপোর্টে প্রকাশ
গত বছরের তুলনায় চলতি বছরের এপ্রিল- জুন ত্রৈমাসিকে ভারতে স্মার্টফোন বিক্রি 10 শতাংশ কমেছে ৷ যে গোটা বিশ্বের মধ্যে সবথেকে বেশি ৷
Published : July 18, 2026 at 11:12 AM IST
হায়দরাবাদ : মেমোরি চিপের দাম বৃদ্ধির ফলে প্রতিটি স্মার্টফোনের দাম ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে ৷ এই পরিস্থিতিতে ফোন বিক্রিতে প্রভাব পড়েছে ভারতে ৷ নিয়মিতভাবে ফোন বিক্রির পরিমাণ কমছে বলে দাবি একটি মার্কেট রিসার্চ সংস্থার ৷
সম্প্রতি কাউন্টারপয়েন্ট রিসার্চ একটি মার্কেট রিসার্চ রিপোর্ট প্রকাশ করেছে ৷ সেই রিপোর্ট অনুযায়ী, গত বছরের তুলনায় চলতি বছরের এপ্রিল- জুন ত্রৈমাসিকে ভারতে স্মার্টফোন বিক্রি 10 শতাংশ কমেছে ৷ যে গোটা বিশ্বের মধ্যে সবথেকে বেশি ৷
প্রতিটি স্মার্টফোন সংস্থার কাছে গুরুত্বপূর্ণ বাজার হিসেবে তালিকার একদম প্রথমে থাকে চিন ৷ এবং দ্বিতীয় স্থানে থাকে ভারত ৷ প্রায় 140 কোটি জনসংখ্যার দেশে প্রায় 77 কোটি মানুষ স্মার্টফোন ব্যবহার করেন ৷ এবং সংখ্যাটি নিয়মিত বৃদ্ধি পাচ্ছে ৷ পাশাপাশি ভারতে যে পরিমাণ স্মার্টফোন বিক্রি হয় তার মধ্যে অধিকাংশই মিড রেঞ্জ স্মার্টফোন ৷
বিশ্বব্যাপী মেমরি চিপের সরবরাহে ঘাটতি তৈরি হওয়ার জন্য সবথেকে বেশি দাম বেড়েছে মিড রেঞ্জের স্মার্টফোনগুলি ৷ যার ফলে ভারতে এক ধাক্কায় গত বছরের তুলনায় এপ্রিল-জুন ত্রৈমাসিকে 10 শতাংশ স্মার্টফোন বিক্রি কমেছে ৷ যা বিগত ছ-বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ পতন বলে জানানো হয়েছে ওই রিপোর্টে ৷
অন্যদিকে ভারতের পাশাপাশি চিনেও ফোন বিক্রির পরিমাণ কমেছে ৷ তবে তার পরিমাণ মাত্র 2 শতাংশ ৷ ফলে সেই সংখ্যাটি খুব একটা উল্লেখযোগ্য নয় বলেই মনে করা হচ্ছে ৷
পরিস্থিতি যে এখনই স্বাভাবিক হবে এমনটা কিন্তু মনে করছেন না টেক বিশেষজ্ঞরা ৷ মূলত স্মার্টফোনে যে মেমোরি ও RAM চিপ ব্যবহার করা হয় সেই একই চিপ ব্যবহার করা হয় AI ডাটা সেন্টারে ৷ ফলে বিশ্বব্যাপী ডাটা সেন্টার তৈরির যে জোয়ার এসেছে সেখানেই ব্যবহার করা হচ্ছে স্মার্টফোনের জন্য ব্যবহার করা চিপ ৷ পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে গেছে যে স্যামস্যাং, SK Hynix এবং Micron এর মতো সংস্থাগুলি স্মার্টফোনের পরিবর্তে হাই ক্যাপাসিটি AI ডাটা সেন্টারের জন্য প্রয়োজনীয় চিপ তৈরি করছে ৷ কারণ ওই চিপ স্মার্টফোন কম্পানিগুলির পরিবর্তে ডাটা সেন্টার সংস্থাগুলির কাছে বিক্রি করলে আয় ও লাভ আরও বাড়বে ৷
পরিস্থিতি যে এই পর্যায়ে পৌঁছবে তা আগেই আঁচ করতে পেরেছিল বিভিন্ন টেক ফার্ম ৷ এই বিষয়টি নিয়ে আগেই সচেতন করেছিল Apple-এর CEO টিম কুক ৷ পাশাপাশি, Oppo, Vivo- সহ একাধিক সংস্থা বিবৃতি প্রকাশ করে ফোনের দাম বৃদ্ধি করে ৷