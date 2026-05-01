আলো কি বক্ররেখায় গমন করতে পারে? চাঞ্চল্যকর তথ্য গবেষণায়

অপটিক্যাল এর অর্থ আলোক ৷ ভোর্টেক্স অর্থ ঘূর্ণি ৷ তাহলে আলো-কি ঘুরতে পারে ?

How Optical Tornadoes Could Revolutionise Future Quantum Communication (Representational Image)
প্রতীকী ছবি (অপটিক্যাল টর্নেডো ) (ছবি- Getty Images)
Published : May 1, 2026 at 12:09 PM IST

হায়দরাবাদ : আলো সর্বদা সরলরেখায় গমন করে ৷ এতদিন পর্যন্ত এটাই প্রমাণিত ছিল ৷ কিন্তু একদন বিজ্ঞানীর নয়া গবেষণায় উঠে এল নয়া এক তথ্য ৷ সেখানে জানানো হয়েছে আলো বক্ররেখায় ঘুরতেও পারে ৷ অর্থাৎ সরলরেখা ও বক্ররেখায় গমন করতে পারে আলো ৷ এমনই দাবি করেছেন ওয়ারশো বিশ্ববিদ্যালয়, মিলিটারি ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি এবং ক্লেয়ারমন্ট অউভেরেঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের একদল বিজ্ঞানীর ৷

ওয়ারশো বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক জ্যাক সেজ়েয়ক্টো এই বিষয়ে বলেন, "পদার্থবিজ্ঞানের অনেকগুলি ক্ষেত্রকে একত্রিত করে আমরা সমাধান করেছি৷ কোয়ান্টাম মেকানিক্স, ম্যাটেরিয়েল ইঞ্জিয়ারিং এবংসলিড স্টেট ফিজিক্স এর মধ্যে জড়িত রয়েছে ৷ তবে অ্যাটোমিক ফিজিক্স থেকেই উৎসাহিত হয়েছি ৷ যেখানে একটা আলাদা শক্তি দখল করে রয়েছে ইলেকট্রন ৷ ফটোনিক্সে এই একই কাজটি করে অপটিক্যাল ট্রাপ ৷ যা ইলেকট্রনের পরিবর্তে আলোকে আবদ্ধ করে ৷"

অপটিক্যাল ভোর্টেক্স (Optical Vortex) কী ?

অপটিক্যাল এর অর্থ আলোক ৷ ভোর্টেক্স অর্থ ঘূর্ণি ৷ ওয়ারশো বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ থেকে ডক্টর মার্সিম মুজ়িয়াস্কির বক্তব্য, এই যে আলোর বক্তরেখায় গমণ করার প্রক্রিয়াটি হল একটি আলোক ঘূর্ণি ৷ তিনি বলেছেন, "আলো তার নিজের অক্ষ বরাবর ঘোরে ৷ এবং এর দশা বা ফেজ (phase) একটি সর্পিলাকার পদ্ধতিতে পরিবর্তিত হয়। এমনকি পোলারাইজেশনও — অর্থাৎ বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের কম্পনের দিকটিও ঘুরতে শুরু করে।"

একটি সাধারণ পথে লিক্যুইড ক্রিস্টালের প্রবণতা

মিলিটারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ইভা ওথোন এবং ওয়ারশো বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার ছাত্র জোয়ান্না মেড্রাজইয়াকা জানিয়েছেন, জটিল সিস্টেমের পরিবর্তে তরল এবং কঠিনের মাঝামাঝি বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন লিকুইড ক্রিস্টাল ব্যবহার করে আলোক ফাঁদ তৈরির কৌশল বের করেছেন। এই উপাদানের ভেতরে 'টোরন' নামক আণুবীক্ষণিক সর্পিলাকার গঠন (Structure) তৈরি করা হয়েছে, যা আলোর জন্য কৃত্রিম চৌম্বক ক্ষেত্র হিসেবে কাজ করে।

কী ফলাফল এসেছে ?

ক্লেয়ারমন্ট অউভেরেঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্সটিটিউট পাস্কাল CNRS বিভাগের অধ্যাপক গিয়োম মালপুয়েক দিমিত্রি সলনিশকোভ এবং পোস্ট-ডক্টরেট দানিল ববিলেভের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে এই ঘটনার তাত্ত্বিক মডেলটি তৈরি করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, সাধারণ সিস্টেমগুলিতে, কক্ষীয় কৌণিক ভরবেগ বহনকারী আলো উত্তেজিত অবস্থায় আবির্ভূত হয় ৷ তিনি বলেন, "আমরা প্রথমবারের মতো ভূমি অবস্থায়, অর্থাৎ সর্বনিম্ন-শক্তি অবস্থায়, এই প্রভাবটি পেতে সক্ষম হয়েছি। এটি তাৎপর্যপূর্ণ কারণ ভূমি অবস্থা সবচেয়ে স্থিতিশীল এবং এখানেই শক্তি সবচেয়ে সহজে সঞ্চিত হতে পারে।"

বিজ্ঞানীদের দাবি, এই আবিষ্কার জটিল কাঠামোযুক্ত ক্ষুদ্র আলোক উৎস তৈরির একটি নতুন পথ খুলে দিয়েছে ৷ তাঁদের দাবি, আগামী দিনে অপটিক্যাল কমিউনিকেশন বা কোয়ান্টাম প্রযুক্তির জন্য এটি ফটোনিত ডিভাইস তৈরি করতে সক্ষম হতে পারে ৷

OPTICAL TORNADOES
OPTICAL TORNADOES ETHICS
QUANTUM COMMUNICATION
OPTICAL TORNADOES

