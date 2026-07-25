CJP Protest : দিন শেষে রাতেই কেন Instagram-এ বার্তা প্রধানমন্ত্রীর ? Gen Z- কি শুনতে পেল ?
প্রধানমন্ত্রীর এই কৌশলের পিছনে রয়েছে দুটি বিষয় ৷ প্রথমত সাইকলোজি এবং দ্বিতীয়ত অ্যালগোরিদম ৷
Published : July 25, 2026 at 3:34 PM IST|
Updated : July 25, 2026 at 4:28 PM IST
অভিষেক বিশ্বাস
হায়দরাবাদ : টিভি, ফেসবুক, এক্স হ্যান্ডেল ছেড়ে মাঝরাতে ইনস্টাগ্রামে রিল পোস্ট প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ৷ সেখানেই Gen Z-র উদ্দেশে বার্তা ৷ কিন্তু এতসব সোশ্যাল মিডিয়া ছেড়ে হঠাৎ কেন ইনস্টাগ্রামে 'অ্যাকটিভ' প্রধানমন্ত্রী ?
প্রেক্ষাপট-
NEET এ প্রশ্ন ফাঁস কেলেঙ্কারিতে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফা দাবি করেছিলেন আন্দোলনরত পড়ুয়ারা ৷ অবশেষে ছাত্রদের কাছে নতিস্বীকার করে কেন্দ্র ৷ শনিবার দুপুরে ইস্তফা দেন ধর্মেন্দ্র ৷ এদিকে দীর্ঘদিন ধরে চলা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে কেন্দ্রীয় সরকারও যে স্বস্তিতে ছিল এমনটা হলফ করে বলা সম্ভব নয় ৷ কারণ, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার প্রবীণ নেতৃত্বও নেমে পড়েছিলেন এই বিক্ষোভকে সামাল দিতে ৷ এমনকী, প্রধানমন্ত্রীও নরেন্দ্র মোদীও ৷
23 ও 24 জুলাই রাতে ইনস্টাগ্রামে রিল পোস্ট করে বার্তা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী ৷ তাতে কতটা চিড়ে ভিজেছে সে সময়ই বলবে ৷ কিন্তু প্রশ্ন উঠছে টিভি, এক্স ও ফেসবুক হ্যান্ডেল বাদ দিয়ে হঠাৎ রাতে ইনস্টাগ্রামে অ্য়াকটিভ কেন প্রধানমন্ত্রী ?
পুরো বিষয়টি বুঝতে হলে প্রথমে দুটি বিষয় মাথায় রাখতে হবে ৷ প্রথমত সাইকলোজি এবং দ্বিতীয়ত অ্যালগোরিদম ৷
সাইকলোজি-
ইনস্টাগ্রাম কারা ব্যবহার করেন ?
যন্তরমন্তরে চলা বিক্ষোভ কর্মসূচি যাঁরা সংগঠিত করেছেন তাঁরা মূলত Gen Z ৷ বিশ্বের অন্যতম বিখ্যাত ডাটা পরিষেবা প্রদাণকারী সংস্থা স্ট্যাটিস্টার দেওয়া তথ্য অনুযায়ী যাঁরা 1995-2017 সালের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছেন তাঁরা এই ক্যাটাগরির মধ্যে পড়েন ৷
Statista-র দেওয়া তথ্য় অনুযায়ী Gen Z -র সবথেকে প্রিয় সোশ্যাল মিডিয়ার মধ্যে রয়েছে ইনস্টাগ্রাম, ইউটিউব এবং ফেসবুক ৷ 2025 সালের একটি তথ্য অনুযায়ী ইনস্টাগ্রাম ব্যবহারকারীদের মধ্যে 86 শতাংশই Gen Z ৷ অন্যদিকে Youtube ও Facebook ব্যবহারকারীদের মধ্যে Gen Z-র পরিমাণ যথাক্রমে 91 শতাংশ এবং 77 শতাংশ ৷
কেন ফেসবুক না-পসন্দ Gen Z-র ?
এই বিষয়ে নির্দিষ্ট করে কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি ৷ তবে ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি এই বিষয়ে এমন কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলেছিলেন যাঁরা Gen Z ক্যাটাগরিতে রয়েছেন ৷ যদিও তাঁরা কেউই নাম প্রকাশ করতে চাননি ৷ বিভিন্ন জবাব দেওয়ার পাশাপাশি সবাই জানিয়েছেন, ফেসবুকে যাঁরা ফ্রেন্ডলিস্টে রয়েছেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই রিয়েল লাইফে পরিচিত ৷ সর্বপরি তাঁরা আত্মীয় এবং বয়সে অনেকটাই বড় ৷ সেক্ষেত্রে নিজের পছন্দের কন্টেন্ট পোস্ট করলে সেই বিষয়টি পারিবারিক আলোচনায় উঠে আসতে পারে ৷ সেই কারণে ফেসবুক খুব একটা পছন্দ নয় তাঁদের ৷ এর পাশাপাশি অনেকেই বলেছেন, ফেসবুকের কন্টেন্ট তাঁদের পছন্দ নয় ৷ তুলনায় ইনস্টার ঝকঝকে ছবি, মনের মতো রিল অনেক আকর্ষণীয় ৷
প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে একটি চিত্র পরিষ্কার ৷ CJP-র আন্দোলনে সামনের সারিতে Gen Z ৷ যাঁরা বেশি অ্যাকটিভ ইনস্টাগ্রামে ৷ মনে করা হচ্ছে সেই কারণে প্রধানমন্ত্রী ইনস্টাগ্রামকেই বেছে নিয়েছেন ৷ কিন্তু এখানেই শেষ নয় ৷ রয়েছে আরও কারণ ৷ কেন হঠাৎ এত রাতে রিল পোস্ট প্রধানমন্ত্রীর ?
এই বিষয়ে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে উঠে এসেছে একটি চমকপ্রদ তথ্য ৷ viraly.io নামে একটি ওয়েবসাইট ডিজিট্যাল মার্কেটিং সংক্রান্ত তথ্য পরিবেশন করেছে ৷ সেখানে তারা জানিয়েছে, Gen Z রাত 8টা থেকে10 টা, Millennials- দুপুর 12টা থেকে 1 টা এবং Gen X সকাল 7 টা থেকে 8টা পর্যন্ত সোশ্যাল মিডিয়ায় বেশি অ্যাকটিভ ৷ প্রধানমন্ত্রীর বার্তা দেওয়ার লক্ষ্য Gen Z -কে ৷ সেই কারণেই কি তিনি সারাদিনের শেষে রাত বেছে নিলেন ? কারণ পড়াশোনা, অফিসের কাজ সেরে জেন জি সেই সময়ই বেশি অ্যাকটিভ থাকে ৷ ফলে তাঁদের কাছে পৌঁছনো আরও সহজ ৷ এমনটাই মনে করছেন ডিজিট্যাল মার্কেটিং বিশেষজ্ঞদের একাংশ ৷
কেন লং ভিডিয়ো ছেড়ে রিলসে জোর ?
এতদিন পর্যন্ত সচরাচর প্রধানমন্ত্রী যে ভাষণ দিয়েছেন তার সবই লং ৷ অর্থাৎ দীর্ঘ সময়ের ভিডিয়ো ৷ কিন্তু Gen Z-কে বার্তা দিতে তিনি রিলের সাহায্য নিয়েছেন ৷ কিন্তু কেন ?
ডিজিট্যাল কন্টেন্টে Gen Z-র পছন্দ-অপছন্দের উপর নির্ভর করে চারটি ক্যাটাগরি তৈরি করেছে vicinotech.com নামে রিচার্স সংস্থা ৷ তারা জানিয়েছে Gen Z যে ধরনের ডিজিট্যাল কন্টেন্ট দেখে তার মধ্যে শীর্ষে রয়েছে শর্ট ফর্ম ভিডিয়ো ৷ এরপর রয়েছে মিম কন্টেন্ট ৷ যেগুলি সামাজিক, রাজনৈতিক, দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন ঘটনার উপর নির্ভর করে তৈরি ৷ তৃতীয় স্থানে সমকক্ষ বা সাধারণ ব্যবহারকারীদের দ্বারা তৈরি কন্টেন্ট ৷ বিরাট নামকরা কোনও ব্যক্তিত্বের ভিডিয়ো যেমন দেখে তেমন সাধারণ মানুষের ভিডিয়োও দেখে Gen Z ৷ এবং সবশেষে রয়েছে রিয়েল টক ৷ যেহেতু Gen Z শর্ট ভিডিয়ো বেশি পছন্দ করেন প্রধানমন্ত্রী সম্ভবত সেই কারণেই রিলের সাহায্য নিয়েছেন ৷
এবার আসা যাক অ্যালগোরিদমের বিষয়ে
বিশেষজ্ঞদের একাংশের বক্তব্য, চিনা শর্ট ভিডিয়ো অ্যাপ Tiktok-এ 'লুপ অ্যালগোরিদম' ব্যবহার করা হয় ৷ এই একই ধরনের অ্যালগোরিদম রয়েছে ইনস্টাগ্রামে ৷ যেখানে ব্যবহারকারীর পছন্দ ও চাহিদা বুঝে এমন একটি লুপের মধ্যে ফেলা হয় ৷ এই লুপে ঢুকে গেলে একই ধরনের কন্টেন্ট ক্রমাগত ফিডে আসতে থাকে ৷ ফলে কোনও এক ধরনের বার্তা বারবার ব্যবহারকারীর কাছে পৌঁছতে থাকে ৷
ধরে নিন আপনি কোনও একটি ভ্রমণের ভিডিয়ো দেখছেন ৷ মূলত গোয়া ট্রিপ ৷ ইনস্টাগ্রাম অ্যালগোরিদম আপনার পছন্দ বুঝে গোয়ার বিভিন্ন ধরনের কন্টেন্ট পাঠাতে থাকবে ৷ ফলে আপনি আরও বেশি করে সেই ধরনের কন্টেন্ট দেখবেন ৷ প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য দেখার পর ওই ধরনের বক্তব্য, খবর আরও বেশি পরিমাণে ব্যবহারকারীর ফিডে পৌঁছবে ৷ ফলে Gen Z র কাছে পৌঁছনো আরও সহজ হবে বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা ৷
বিশেষজ্ঞদের একাংশের বক্তব্য, হঠাৎ করেই ইনস্টাগ্রামে রিল আপলোড করেননি প্রধানমন্ত্রী ৷ Gen Z র চাহিদা ও মানসিকতা বুঝেই ইনস্টাকে হাতিয়ার করেছেন মোদী ৷