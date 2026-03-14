শুধু LPG বা তেল নয়, ইরান-ইজরায়েলের যুদ্ধে কতটা ভয়াবহ পরিস্থিতি হতে পারে ইন্টারনেট পরিষেবায় ?

শুধু LPG বা তেল নয়, ইরান-ইজরায়েলের যুদ্ধে কতটা ভয়াবহ পরিস্থিতি হতে পারে ইন্টারনেট পরিষেবায় ?
Published : March 14, 2026 at 2:20 PM IST
হায়দরাবাদ : বেশ কয়েকদিন ধরেই তুমুল যুদ্ধ চলছে ইরান ও ইজরায়েলের মধ্যে ৷ যেখানে ইজরায়েলকে সমর্থন জানিয়েছে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ৷ শুধু স্থলভাগে নয়, যুদ্ধ চলছে আকাশ ও জলপথে ৷ এক দেশ অপর দেশকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ছে মিসাইল ৷ নিশ্চিহ্ন হচ্ছে এলাকা ৷
দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধ হলেও তার কমবেশি তার প্রভাব পড়েছে প্রায় গোটা বিশ্বে ৷ টান পড়েছে তেল, গ্যাস সহ বিভিন্ন সামগ্রী জোগানে ৷ কারণ মূলত হরমুজ প্রণালী ৷ যা নিয়ে জোর চর্চা চলছে বিগত কয়েকদিনে ৷ হরমুজ প্রণালীর দখল ইরানের হাতে ৷ মিসাইল হানায় খামেনির মৃত্যুর পর ইরান জানিয়ে দিয়েছিল, হরমুজ প্রণালী দিয়ে তারা কোনও জাহাজ পারাপার করতে দেবে না ৷
কিন্তু এটাই কি চিন্তার একমাত্র কারণ ? উত্তরটা হয়তো না ৷ কারণ হরমুজ প্রণালীতে কিছু অঘটন ঘটলে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে ইন্টারনেট সংযোগ সর্বপরি টেলি কমিউনিকেশন ব্যবস্থার নেটওয়ার্কে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে ভারত ৷ যা উদ্বেগের বড় কারণ ৷
কেন এই চিন্তা ?
গোটা বিশ্বের সঙ্গে ইন্টারনেট ব্যবস্থায় সংযুক্ত থাকার জন্য প্রয়োজন হয় Subsea Cable (সমুদ্র তলদেশের কেবল) ৷ যার মাধ্যমে গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা নেটওয়ার্ক ফ্রেমওয়ার্ক ও ডাটা সেন্টারের মধ্যে সংযোগ সংস্থাপন করা হয় ৷ যুদ্ধের কারণে কোনও মিসাইল হানায় বা অন্য কোনও কারণে সাব-সি কেবেল কেটে গেলে গ্লোবাল নেটওয়ার্কিং ফ্রেমওয়ার্কে সমস্যা তৈরি হতে পারে ৷ ফলে স্তব্ধ হতে পারে বা গতি কমে আসতে পারে ইন্টারনেট পরিষেবার ৷
কোন কোন সাব-সি কেবল রয়েছে হরমুজ প্রণালীতে ?
টেলিকম মার্কেট রিসার্চ এবং কনসার্টিং ফার্ম টেলিজিওগ্রাফি (TeleGeography)-র তে দেখা গিয়েছে, হরমুজ প্রণালীতে FALCON (Flag Atlantic-Link Channel Ocean Network) নামে একটি সাবসি কেবল রয়েছে ৷ যা উপসাগরীয় দেশগুলির (Gulf Countries) সঙ্গে ভারতের সংযোগ বজায় রয়েছে ৷ এছাড়াও রয়েছে EPEG (Europe-Persia Express Gateway) নামে একটি কেবল ৷ যা সরাসরি ইরান ও ইউরোপের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করেছে ৷ SEA-ME-WE 4 (SMW4) and I-ME-WE নামে একটি কেবল রয়েছে ওই প্রণালীতে যা মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপ ও এশিয়ার মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করেছে ৷ এর পাশাপাশি পারস্য উপসাগর ও লোহিত সাগরের মধ্য়ে যোগাযোগের জন্য 2Africa নামে একটি কেবেল বসানোর কাজ চলছে ৷
এই লাইনগুলির মাধ্যমে কী কী তথ্য পরিবহণ হয় ?
হরমুজ প্রণালীর নিচে যে কেবেলগুলি রয়েছে তার মাধ্যমে বিভিন্ন ক্ষেত্রের ইন্টারনেট ডাটা ট্রান্সফার হয় ৷ তারমধ্যে ফিনান্সিয়াল ট্রানজাকশন, ক্লাউড ডাটা এবং সফ্টওয়ার সম্পর্কিত ডাটা থাকে ৷
কী কী সমস্যা তৈরি হতে পারে ?
প্রথমত, হরমুজ প্রণালীতে কোনও দেশ সরাসরি কোনও আঘাত হানলে তার প্রভাব পড়তে পারে সাব-সি কেবেল নেটওয়ার্কে ৷ বিচ্ছিন্ন হতে পারে কেবেল সংযোগ ব্যবস্থা ৷
দ্বিতীয়ত, সাব-সি কেবল মেরামত করার জন্য বিশেষ ধরনের জাহাজ তৈরি করা হয় ৷ প্রধানতঃ যে অঞ্চল দিয়ে কেবল নিয়ে যাওয়া হয় সেই এলাকা সংলগ্ন এলাকায় জাহাজগুলি নোংর করা হয় ৷ এবং সেখানেই থাকে মেরামত করার যাবতীয় পরিকাঠামো ৷ কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে মেরামতের জাহাজগুলি সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে অন্যত্র ৷ ফলে কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে কেবেল মেরামতে দীর্ঘ সময় প্রয়োজন ৷
সাব-সি কেবেল নেটওয়ার্ক মেরামতের কাজের সঙ্গে যুক্ত এক বিশেষজ্ঞ সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম ET কে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, সাধারণভাবে কোনও সাব-সি কেবেল মেরামত করতে কয়েক মাস সময় লাগে ৷ বর্তমান পরিস্থিতিতে তা আরও সময় লাগবে বলে ধারণা তাঁর ৷ অন্যদিকে তিনি জানিছেন, এর আগে এশিয়া মহাদেশ ও উপসাগরীয় অঞ্চলের মধ্যে সংযোগ বজায় রাখা একটি কেবেল বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল ৷ যার প্রভাবে 17 শতাংশ ডেটা কম ট্রান্সফার হচ্ছিল ৷
লাইটস্ট্রম (LightStorm) নামে একটি সংস্থা 21 হাজার কিলোমিটার সাব-সি কেবেল নেটওয়ার্ক তৈরি করেছে ৷ ওই সংস্থার CEO অমরজিত গুপ্তা একটি সাক্ষাৎকারে টাইমস অফ ইন্ডিয়াকে জানান, বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা হরমুজ প্রণালীতে সাব-সি কেবেল পাতার জন্য প্রস্তুত ৷ এমনকী, বর্তমানে রিলায়েন্স জিও-র India-Europe-Express, India-Asia-Express এবং গুগলের Divaru প্রজেক্টের কাজ চলছে ৷ কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে বাড়ছে চিন্তা ৷
চিন্তার কি কোনও কারণ রয়েছে ?
অবশ্যই রয়েছে, ইটিভি ভারতকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এমনটাই জানিয়েছে ভারতের সাইবার সিকিউরিটি অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান রাজেশ পান্থের ৷ তাঁর কথায়, কোনও একটটি কেবেলের একটি অংশের বিচ্ছিন্ন হলে ওই কেবেলের সঙ্গে সংযুক্ত সমস্ত এলাকার ডাটা ট্রান্সফার বিচ্ছিন্ন হবে ৷ সেক্ষেত্রে ওই এলাকা দিয়ে যাওয়া অন্য কোনও কেবল ব্যবহার করে ডাটা ট্রান্সফার হবে ৷ এর ফলে ইন্টারনেট স্পিড কমবে ৷ এমনকি পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যেতে পারে ৷
তবে অভয় দিয়ে তিনি জানিয়েছেন, এই ধরনের পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা কম ৷ কারণ ভারতের সঙ্গে অন্য দেশ বা মহাদেশের সংযোগ স্থাপনের জন্য আটলান্টিক মহাসাগরের তলদেশেও কেবেল রয়েছে ৷
অতীতের ঘটনা
এমন ভাবার কারণ নেই যে অতীতে কখনও সাব-সি কেবল ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি ৷ আগেও একাধিকবার এই ধরনের কেবল বিচ্ছিন্ন হয়েছিল ৷
- 2008 সালে ইজিপ্টের কাছে বিচ্ছিন্ন হয় SEA-ME-WE 4 এবং FLAG Europe-Asia কেবেল ৷ এর ফলে মধ্যপ্রাচ্য় ও দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে ইন্টারনেট ডেটা ট্রান্সফার একপ্রকার স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল ৷
- 2013 সালে আলেকজান্দ্রেয়ির কাছেও একটি দুর্ঘটনা ঘটে ৷ সেখানেও একটি কেবেল পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল ৷
- 2024 সালে লোহিত সাগরে এমন কিছু ঘটনা ঘটেছিল ৷ ইয়েমেনের হাউথি আন্দোলনের সময় একটি ভেসেল লোহিত সাগরের সাব-সি কেবেল রুট দিয়ে চলাচল করেছিল ৷ সেইসময় বেশ কেবেলের বেশ কিছু অংশ বিচ্ছিন্ন হয় ৷ জানা গিয়েছে, ওই ভেসেলটি সাব-সি রুটে নোংর-ও করেছিল ৷ যার ফলে Seacom, TGN-Gulf, এবং Europe India Gateway-র মতো একাধিক কেবেলে সমস্যা তৈরি হয়েছিল ৷ ওই কেবেলের মাধ্যমে এশিয়া, ইউরোপ এবং মধ্যপ্রাচ্যের মধ্যে ডাটা ট্রান্সফার হয় ৷ এদিকে যেহেতু আন্দোলনের পরিস্থিতি চলছিল ইয়েমেন সেই কারণে কেবেল মেরামতে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয় ৷