Explainer : বিমানের ভিতরে কীভাবে কাজ করে ইন্টারনেট পরিষেবা ? জানুন অজানা তথ্য
এই প্রতিবেদনে জানতে পারবেন কীভাবে ইন-ফ্লাইট ইন্টারনেট পরিষেবা কাজ করে ৷
Published : September 13, 2026 at 4:55 PM IST
হায়দরাবাদ : ইন্টারনেটের ব্যবহার দিন দিন বাড়ছে ৷ বিভিন্ন কাজে ৷ ফলে বিভিন্ন সময় ইন্টারনেটের প্রয়োজন রয়েছে ৷ বাড়িতে, অফিসে, হোটেলে, সেমিনার, কনফারেন্স সব জায়গাতে ইন্টারনেট ব্যবস্থা থাকে ৷ পাশাপাশি বর্তমানে বিমানেও ইন্টারনেট পরিষেবা ব্যবহার করা যায় ৷
Air India, Emirates, Qatar Airways, Singapore Airlines সহ একাধিক সংস্থা ইন-ফ্লাইট ইন্টারনেট পরিষেবা দেয় ৷ যেখানে নির্দিষ্ট পরিমাণ অতিরিক্ত অর্থের পরিমাণে ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারেন যাত্রীরা ৷ নিজেদের মোবাইল ফোন, ট্যাব এবং ল্যাপটপে ইন্টারনেট ব্যবহার করার সুবিধা রয়েছে ৷ এখন প্রশ্ন, ভূপৃষ্ট থেকে কয়েক হাজার কিলোমিটার উপরে কীভাবে ইন্টারনেট পরিষেবা সচল থাকে ৷
ইন-ফ্লাইট ইন্টারনেটের ক্ষেত্রে দুই ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়-
- 1) গ্রাউন্ড নির্ভর সেলুলার টাওয়ার (Air-to-Ground Technology)
- 2) স্যাটেলাইট ইন্টারনেট পরিষেবা (Satellite-Based Connectivity)
গ্রাউন্ড নির্ভর সেলুলার টাওয়ার (Air-to-Ground Technology)
এই প্রযুক্তিতে যে সব বিমানে ইন্টারনেট পরিষেবা দেওয়া হয় সেই সব এয়ারক্রাফ্টের পেটে একটি অ্যান্টেনা থাকে ৷ যার সঙ্গে ভূপৃষ্ঠে থাকা মোবাইল টাওয়ারের সংযোগ স্থাপন করা হয় ৷ বাড়িতে, অফিসে বা কোনও অস্থায়ী এলাকায় যেভাবে WiFi জ়োন তৈরি করা হয়, এক্ষেত্রেও একইভাবে পরিষেবা দেওয়া হয় ৷
প্রথমত, এয়ারক্রাফ্টের ভিতরে একটি WiFi ডিভাইস ব্যবহার করা ৷ যা ভিতরে WiFi জ়োন তৈরি করে ৷ ওই ডিভাইসের সঙ্গে বিমানের পেটে থাকা অ্যান্টেনা সংযুক্ত থাকে ৷ এবং সেই অ্যান্টেনার সঙ্গে ভূপৃষ্ঠের টাওয়ারের সংযুক্তিকরণ করা থাকে ৷ যার মাধ্যমে ইন্টারনেট পরিষেবা সচল থাকে ৷
কিন্তু এক্ষেত্রে খুব ভালো স্পিড বা পরিষেবা পাওয়া যায় এমনটা নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয় ৷ কারণ বিমান যখন ভূপৃষ্ঠ থেকে কয়েক হাজার কিলোমিটার উপর দিয়ে ওড়ে সেই সময় অনেকক্ষেত্রে ভূপৃষ্ঠে থাকা টাওয়ারের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে ৷ যার ফলে ইন্টারনেট সংযোগেও ছেদ পড়ে ৷
স্যাটেলাইট ইন্টারনেট পরিষেবা (Satellite-Based Connectivity)
ইন ফ্লাইট পরিষেবার ক্ষেত্রে এই মাধ্যমটি অত্যন্ত ভরসাযোগ্য একটি মাধ্য়ম ৷ কারণ এক্ষেত্রে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে ইন্টারনেট পরিষেবা দেওয়া হয় ৷
বিমানের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা হয় নির্দিষ্ট স্যাটেলাইটের ৷ ওই স্যাটেলাইটের সঙ্গে যোগাযোগ থাকে ভূপৃষ্ঠে থাকা নির্দিষ্ট গ্রাউন্ড স্টেশনের ৷ এবং গ্রাউন্ড স্টেশনের সঙ্গে ইন্টারনেট ব্যবস্থা সংযুক্ত করা থাকে ৷ যেহেতু এই পরিষেবায় স্যাটেলাইট ব্যবহার করা হয়, সেই কারণে অত্যন্ত শক্তিশালী ইন্টারনেট পরিষেবা পাওয়া সম্ভব হয় ৷ এবং ইন্টারনেট পরিষেবার মাঝে কোনও ছেদ পড়ে না ৷
স্যাটেলাইট ইন-ফ্লাইট পরিষেবায় তাহলে কি কোনও সমস্যা নেই ?
সমস্যা নেই একথা বলা হয়তো ভুল ৷ কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্যাটেলাইট ইন্টারনেট পরিষেবার ক্ষেত্রেও সমস্যা দেখা দিতে পারে ৷
প্রথমত মেঘাচ্ছন্ন আকাশে স্যাটেলাইটের সঙ্গে গ্রাউন্ড স্টেশনের সংযোগে বিঘ্ন হলে ইন্টারনেট পরিষেবাতেও সমস্যা তৈরি হতে পারে ৷
দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন কারণে বিমানের সঙ্গে স্যাটেলাইটেরও যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হতে পারে ৷ ফলে তারজন্য ইন্টারনেট পরিষেবা সম্পূর্ণ বন্ধ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে ৷
ইন-ফ্লাইট ইন্টারনেটে কি সমস্ত ধরনের কাজ করা সম্ভব ?
এক্ষেত্রে ইন্টারনেট স্পিডের উপর নির্ভর করে ৷ প্রতিটি বিমানে যে হাই-স্পিড ইন্টারনেট পরিষেবা পাওয়া যাবে এমন নিশ্চয়তা নেই ৷ ফলে ইন্টারনেট পরিষেবার স্পিডের উপর নির্ভর করে কী ধরনের কাজ করা সম্ভব ৷