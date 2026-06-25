Venezuela Earthquake Alerts : ভূমিকম্পের আগেই নোটিফিকেশন স্মার্টফোনে! প্রাকৃতিক বিপর্যয় কীভাবে বুঝতে পারে Google ?

Venezuela Earthquake Alerts : ভূমিকম্পের আগেই নোটিফিকেশন স্মার্টফোনে! প্রাকৃতিক বিপর্যয় কীভাবে বুঝতে পারে Google ?
ভূমিকম্পের কয়েক মুহূর্ত আগেই গুগলের তরফে একটি নোটিফিকেশন পাঠানো হয় Android ব্যবহারকারীদের কাছে ৷ যেখানে ভূমিকম্পের আশঙ্কার বিষয়ে জানানো হয় ৷
Published : June 25, 2026 at 12:30 PM IST
হায়দরাবাদ : ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল ভেনেজুয়েলা ৷ বুধবার সন্ধে নাগাদ পরপর দুটি শক্তিশালী ভূমিকম্প অনুভূত হয় সেখানে ৷ কয়েক মুহূর্তে তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে প্রচুর বাড়ি ৷ এর জেরে প্রচুর প্রাণহানিরও আশঙ্কা করা হচ্ছে ৷
এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পর ছবি সহ একটি গুরুত্বপূর্ণ পোস্ট শেয়ার হচ্ছে মাইক্রোব্লগিং প্ল্যাটফর্ম এক্স (X)-এ ৷ সেখানে দেখা গিয়েছে, ভূমিকম্পের কয়েক মুহূর্ত আগেই গুগলের তরফে একটি নোটিফিকেশন পাঠানো হয় Android ব্যবহারকারীদের কাছে ৷ যেখানে ভূমিকম্পের আশঙ্কার বিষয়ে জানানো হয় ৷
Earthquake in Venezuela, @Google @Android alarms arrived 3 seconds before we felt it. pic.twitter.com/ZHERngQ5Vp— Robert Marcano (@robmv) June 24, 2026
এখন প্রশ্ন উঠছে, ভূমিকম্পের ঠিক আগে কীভাবে এই প্রাকৃতিক বিপর্যয় আঁচ করতে পারল Google ? এর পিছনে রয়েছ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ৷
- ডাটা কালেকশন
- ডাটা প্রসেস
- ডিসিশন মেকিং এবং নোটিফিকেশন
ডাটা কালেকশন- বর্তমানে যে স্মার্টফোনগুলি লঞ্চ হয় তার প্রতিটি ডিভাইসে থাকে এক্সেলেরোমিটার (accelerometer) ৷ এটি একটি অত্যন্ত ছোট সেন্সর যা প্রতিটি ফোনের ভিতরে থাকে ৷ এর কাজ হল ফোনটির অবস্থান বোঝা ৷ অর্থাৎ ফোনটি ভার্টিক্যাল অবস্থায় রয়েছে নাকি হরাইজনটাল অবস্থায় রয়েছে তা বুঝে সেই অনুযায়ী ডিসপ্লে সেট করে এই সেন্সরটি ৷ অর্থাৎ আপনি যখন ফোনটি ভার্টিক্যাল হোল্ড করেন তখন সব কিছু ভার্টিক্যাল ভাবে দেখা যায় এবং হরাইজনটাল হোল্ড করলে সব কন্টেন্ট হরাইজনট্যাল ভাবে দেখতে পারেন ৷ এবং এই কাজটি পুরোটাই অটোমেটিক নয় ৷ সেক্ষেত্রে accelerometer সেন্সরটি কাজ করে ৷
এই সেন্সরটি শুধু যে অবস্থান নির্নয় করে তা নয় ৷ ভাইব্রেশন বা কম্পনের ডাটাও কালেক্ট করতে সক্ষম ৷ এক্ষেত্রে ভূমিকম্প অনুভূত হওয়ার আগে থেকে অর্থাৎ উৎপত্তি স্থলে যখনই কম্পন শুরু হয় তা ডিটেক্ট করতে পারে স্মার্টফোনে থাকা accelerometer সেন্সর ৷ ওই তথ্য মুহূর্তের মধ্যে পৌঁছে যায় Google এর Android Earthquake Alert System এর কাছে ৷ এবং কোন লোকেশনে এই ভাইব্রেশন হচ্ছে তার একটা মোটামুটি তথ্য বুঝতে পারে ওই AEAS সিস্টেম ৷
ডাটা প্রসেস- সংগৃহীত ডাটা প্রসেস করতে শুরু করে Google ৷ কারণ AEAS সিস্টেমে এই তথ্য শুধুমাত্র একটি ফোন থেকে যায় না ৷ প্রচুর স্মার্টফোন থেকে তথ্য ওই সিস্টেমে গিয়ে পৌঁছয় ৷ এবং সেই সিস্টেম বিভিন্ন ডাটা, সিগন্যাল বিশ্লেষণ করে ৷ এবং Google এর অ্যালগরিদম বোঝার চেষ্টা করে ভূমিকম্প আসছে কিনা ৷
ডিসিশন মেকিং এবং নোটিফিকেশন- Google যখন বুঝে যায় যে কোনও ভূমিকম্প আসতে চলেছে তখন তার সিস্টেম নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে থাকা স্মার্টফোনে নোটিফিকেশন পাঠাতে শুরু করে ৷ মনে রাখতে হবে, এই বিপুল পরিমাণ কাজ অর্থাৎ ডাটা কালেকশন থেকে নোটিফিকেশন- কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে সম্পন্ন হয় ৷
কিন্তু আপনার হয়তো মনে হতে পারে এত কম সময়ের মধ্যে গুগল কীভাবে পুরো কাজটি সম্পন্ন করে ? এটা বোঝার আগে জানা দরকার, ভূমিকম্প যখন হয় সেটা কিন্তু এক লহমায় হয় না ৷ এর দুটি ধাপ রয়েছে ৷ প্রথমটি হল Ptimary বা P ওয়েভ ৷ এক্ষেত্রে P ওয়েভ প্রতি সেকেন্ডে গড়ে 6 কিমি করে দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে ৷ কিন্তু ধীরে ধীরে এই ওয়েভ নিজের শক্তি হারায় ৷
দ্বিতীয় ধাপ হল Secondary বা S ওয়েভ ৷ এই তরঙ্গ ঘণ্টায় 3 থেকে 4 কিমি করে যেতে পারে ৷ তবে এই তরঙ্গ সবথেকে বেশি ক্ষতিকরে ৷ অর্থাৎ আপনার ফোন P ওয়েভটির সময়ই ডাটা সংগ্রহ করে ৷ এবং তা AEAS-এ পাঠিয়ে দেয় ৷ কারণ স্মার্টফোন আলোর গতিবেগে ডাটা ট্রান্সফার করতে সক্ষম ৷ যা প্রতি সেকেন্ডে 299,792 কিলোমিটার ৷ সুতরাং ভূমিকম্পের ওয়েভের গতিবেগের থেকে যা অনেকটাই বেশি ৷ ফলে সেই ডাটা সিস্টেমে পৌঁছনো এবং তারপর প্রসেস ও ডিসিসেন মেকিংয়ের জন্য যথেষ্ট সময় পায় Google এর অ্যালগোরিদম ৷