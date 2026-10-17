ভাঁজ হলেও ভাঙে না ! কীভাবে কাজ করে ফোল্ডিং স্মার্টফোনের স্ক্রিন ?
যেখানে স্ক্রিনে সামান্য ধাক্কা লাগলেই তা পুরোপুরি অকেজো হয়ে যায় সেখানে একটি স্ক্রিন পুরোপুরি ফোল্ডেবল অবস্থায় রাখা হয় ।
Published : October 17, 2026 at 4:00 PM IST
হায়দরাবাদ : সময় পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রযুক্তির জগতে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে । কী প্যাড ফোনের পরিবর্তে আধুনিক প্রজন্মের হাতে রয়েছে স্মার্টফোন । সেখানেও এসেছে পরিবর্তন । কারণ সিঙ্গল স্ক্রিনের পরিবর্তে ধীরে ধীরে বাজারে ছেয়ে যাচ্ছে ডবল স্ক্রিনের ফোল্ডেবল স্মার্টফোন ।
অনেকেই হয়তো ভেবে অবাক হয়েছেন, স্মার্টফোন কীভাবে ফোল্ডেবল করা সম্ভব । যেখানে স্ক্রিনে সামান্য ধাক্কা লাগলেই তা পুরোপুরি অকেজো হয়ে যায় সেখানে একটি স্ক্রিন পুরোপুরি ফোল্ডেবল অবস্থায় রাখা হয় । বরং সিঙ্গল স্ক্রিনের তুলনায় আরও ঝকঝকে আউটপুট ও কার্যক্ষমতা বেড়েছে । কিন্তু ঠিক কীভাবে কাজ করে এই প্রযুক্তি ? এই প্রতিবেদনেই সেই প্রযুক্তির ধারণা পাবেন ।
Apple, Samsung, Redmi, Motorola সহ বিশ্বজুড়ে একাধিক সংস্থা লঞ্চ করেছে তাদের ফোল্ডিং স্মার্টফোন । দাম তুলনামূলক বেশি হলেও ক্রেতাদের মধ্যে যে উৎসাহের ঘাটতি রয়েছে এমনটা কিন্তু বলা যাবে না । কারণ ইতিমধ্যে অনেকেই সেই ফোন কিনে ব্যবহারও করতে শুরু করেছেন ।
ফোল্ডেবল স্মার্টফোনে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ দুটি বিষয় । প্রথমত স্ক্রিন, কারণ একটি স্ক্রিনকে ফোল্ড বা ভাঁজ করে রাখা হচ্ছে । কিন্তু ফোনের কোনও সমস্যা নেই । আর দ্বিতীয়ত হিঞ্জ (Hinge), যার মাধ্যমে ওই স্ক্রিন ভাঁজ করা সম্ভব ।
ফোল্ডেবল ফোন কীভাবে কাজ করে ?
- ফোল্ডিং ফোনের মূল প্রযুক্তি বা ধারণাটি বেশ সহজ—একটি নমনীয় ডিসপ্লের সঙ্গে একটি হিঞ্জকে সংযুক্ত করা ।
- নির্মাতারা প্রথমে একটি OLED প্যানেল তৈরি করেন । OLED পিক্সেল শক্ত কাচের পরিবর্তে একটি প্লাস্টিক সাবস্ট্রেটের উপর বসানো থাকে । এগুলি এমন একটি হিঞ্জের সঙ্গে যুক্ত থাকে, যা ডিসপ্লেটিকে না ভেঙে বাঁকতে সাহায্য করে। ওই প্যানেলটি বাইরে থেকে শক্ত মনে হলেও অত্যন্ত নমনীয় হয় ।
- এরপর ‘ম্যাজিক গ্লু’-র ব্যবহার করা হয় । এটি একটি অতি পাতলা আঠা, যা ডিসপ্লের বিভিন্ন স্তরকে শক্তভাবে ধরে রাখে এবং একইসঙ্গে সেগুলিকে বাঁকতেও সাহায্য করে । এর উপরে থাকে একটি সুরক্ষামূলক স্তর। এটি কখনও উচ্চমানের পলিমার, আবার কখনও আল্ট্রা-থিন গ্লাস বা UTG দিয়ে তৈরি হয় । যা ডিসপ্লের বাকি স্তরগুলিকে নিরাপত্তা দেয় ।
- আপনি যখন ডিভাইসটি খুলবেন, তখন এই হিঞ্জটি মসৃণভাবে নির্দিষ্ট অবস্থানে লক হয়ে যায়। আবার ডিসপ্লেটি বন্ধ করাও সম্ভব ।
ফোল্ডেবল ফোনের স্ক্রিন তৈরির প্রযুক্তি
Flexible Display Technology
প্রতিটি ফোল্ডেবল ফোনের স্ক্রিনের প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল নমনীয় ডিসপ্লে প্রযুক্তি। নির্মাতারা OLED প্যানেল ব্যবহার করেন, যেখানে দুটি কন্ডাক্টরের মাঝখানে অতি পাতলা জৈব উপাদানের স্তর থাকে । LCD বা প্রচলিত LED স্ক্রিনে থাকা শক্ত কাচের স্তর এক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় না । ফলে ফোনটি সহজেই বাঁকানো সম্ভব হয় ।
Protective Layers
ফোল্ডেবল স্মার্টফোনে যে OLED প্যানেল ব্যবহার করা হয় সেখানে একাধিক সুরক্ষামূলক স্তর ব্যবহার করা হয় । একটি অতি পাতলা আঠা প্রতিটি উপাদানকে একসঙ্গে আটকে রাখে। বাইরের এমন একটি ফিল্ম থাকে, যা সহজে দাগ ধরে না এবং আঙুলের ছাপ পড়লেও তা বোঝা যায় না । সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, প্লাস্টিকের পলিইমাইড বা PI ফিল্ম। এটি তাপ সহ্য করতে পারে এবং বারবার ভাঁজ করার পরেও টিকে থাকে। এই স্তরগুলি কাচের মতো শক্ত না হলেও দৈনন্দিন ক্ষয়ক্ষতি থেকে বাঁচাতে পারে ।
Hinge Mechanism
যে ফোনের হিঞ্জ যত উন্নতমানের হবে সেই ফোনটির ক্ষেত্রে খোলা ও ভাঁজ করা—দুই অবস্থাতেই নিরাপদ থাকবে । ফোনের ফ্রেমের ভিতরে থাকে একটি গিয়ার । যা স্মার্টফোনের দুটি ফোল্ডেবল অংশকে যুক্ত রাখে । এগুলি স্ক্রিনকে মসৃণ ও নিয়ন্ত্রিতভাবে ভাঁজ হতে সাহায্য করে।
Ultra-Thin Glass
ফোল্ডেবল ফোনের স্ক্রিনে ব্যবহৃত গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলির মধ্যে অন্যতম হল আল্ট্রা-থিন গ্লাস বা UTG। ফোল্ডেবল ফোনের ডিসপ্লেতে ব্যবহৃত উপাদানের ক্ষেত্রে UTG একটি বড় অগ্রগতি। এটি মাত্র কয়েক মাইক্রোমিটার পুরু হয়। ফলে ফাটল না ধরেই এটি বাঁকতে পারে এবং একইসঙ্গে সাধারণ কাচের মতো অনুভূতিও দেয়। হাজার হাজার বার ভাঁজ করার পরেও এটি স্ক্রিনের স্বচ্ছতা ও গঠন বজায় রাখতে পারে। নমনীয়তার পাশাপাশি UTG স্ক্রিনে সেই প্রিমিয়াম, কাচের মতো অনুভূতি দেয়, যা হাই-এন্ড স্মার্টফোন ব্যবহারকারীরা আশা করেন।
ফোল্ডেবল স্মার্টফোনের ক্ষেত্রে ইন্টারন্যাল প্রযুক্তির তেমন পরিবর্তন করা হয় না । মূল প্রযুক্তি ফোনের স্ক্রিনে এবং যে হিঞ্জ ব্যবহার করা হয় সেখানেই । Apple ইতিমধ্যে যে ফোল্ডেবল স্মার্টফোন লঞ্চ করেছে সেখানে এতটাই দক্ষতার সঙ্গে হিঞ্জ ব্যবহার করা হয়েছে যে দুটি স্ক্রিনের মধ্যে কোনও ভাঁজ বোঝা সম্ভব নয় ।