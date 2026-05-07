এখন অনলাইন কাজকর্মে জরুরি ই-সিগনেচার, এই উপায়ে কীভাবে সুরক্ষিত করবেন ডকুমেন্ট ?

How Electronic Signatures Protect Against Fraud In India's Digital Ecosystem
এখন অনলাইন কাজকর্মে জরুরি ই-সিগনেচার (ছবি- Getty Images)
By ETV Bharat Tech Team

Published : May 7, 2026 at 11:53 AM IST

হায়দরাবাদ : ব্যাঙ্কিং, ইনসিওরেন্স, ই-টেন্ডার সহ বিভিন্ন কাজের জন্য বর্তমানে অতি জরুরি ইলেকট্রনিক সিগনেচার (E-Sign) ৷ বলা ভালো ডিজিট্যাল মাধ্যমে যাঁরা বিভিন্ন কাজকর্ম করেন তাঁদের জন্য ডিজিট্যাল সিগনেচার অতি গুরুত্বপূর্ণ ৷ কারণ ই-রিসিপ, ই-ওয়েবিল এবং ই-ইনভয়েস তৈরি সহ বিভিন্ন কাজকর্মে জরুরি এই টোকেন ৷ কিন্তু আদতে কতটা নিরাপদ ই-সিগনেচার ? কীভাবে ই-সিগনেচার তৈরি করতে হয় ? জানুন এই প্রতিবেদনে ৷

ই-সিগনেচার কোথায় ব্যবহার করা হয় ?

যে কোনও ই-ডুমেন্টে ই-সিগনেচার ব্যবহার করা হয় ৷ আসলে একটু বিস্তারিত ভাবে বলতে গেলে, ই-ডকুমেন্ট সাধারণ PDF থেকে একটু আলাদা হয় ৷ কারণ ই-ডকুমেন্ট যেখানে ই-সিগনেচার থাকে সেই ডকুমেন্ট মেশিন ও বিভিন্ন সফ্টওয়ার রিড করতে পারে ৷ ফলে রেকর্ড রাখা, যোগাযোগ, কনট্রাক্ট সহ বিভিন্ন কাজে ই-সিগনেচার করা ডকুমেন্ট ব্যবহার করা হয় ৷

একদিকে যখন বিভিন্ন কাজের সুবিধার জন্য ই-ডকুমেন্ট ব্যবহার করা হয়, ঠিক তখনই এই ধরনের ফাইলের অপব্যাবহারও হতে পারে ৷ কারণ হ্যাকাররা ই-সিগনেচার ছাড়া ডিজিট্যাল ডকুমেন্ট হাতিয়ে নিয়ে অপরাধমূলক কাজ করতে পারে ৷ আর সেই কারণে ডিজিট্যাল সিগনেচার অতি জরুরি ৷

ই-সিগনেচার কী ?

ই-সিগনেচার হল হাতে লেখা স্বাক্ষর ৷ যে কোনও ডিজিট্যাল ডকুমেন্ট সুরক্ষিত রাখতে ডিজিট্যাল প্রক্রিয়ায় যে সই করা হয় তাকেই বলা হয় ই-সিগনেচার ৷ তবে এটি শুধুমাত্র একটি ইলেকট্রনিক মার্ক বা চিহ্ন নয় ৷ একটি ডিজিট্যাল সিগনেচারের মধ্যে থাকে ইউনিক, এনক্রিপটেড, ক্রিপটোগ্রাফিক কী (Key) ৷ যা যে কোনও ডিজিট্যাল ডকুমেন্টকে সুরক্ষিত ও ভেরিফাই করার মতো অডিট ট্রায়াল তৈরি করে ৷ ফলে যে সব ডিজিট্যাল ডকুমেন্টে ই-সিগনেচার করা থাকে তা তুলনামূলক অনেক বেশি সুরক্ষিত এবং হ্যাকাররা সহজে ওই ডকুমেন্টে থাকা তথ্য ডি-বাঙ্ক করতে পারে না ৷

এই বিষয়ে প্রবীণ চাটার্ড অ্যাকাউন্টটেন্ট রাকেশ ছত্তার বলেন, "বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অফিশিয়াল ডিজিটাল সিগনেচার বা ইলেকট্রনিক স্বাক্ষর যুক্ত করার পর রেকর্ডগুলি সাধারণত পিডিএফ-এর (PDF) মতো ফরম্যাটে লক করে দেওয়া হয়। স্বাক্ষর করার পর যদি মূল তথ্যে কোনো পরিবর্তন করা হয়, তবে আগের ডিজিটাল সিগনেচারটি সাধারণত অবৈধ হয়ে যায় এবং ডকুমেন্টটিতে আবারও স্বাক্ষর করার প্রয়োজন পড়ে।"

ডিজিট্যাল সিগনেচার করার জন্য Digital Signature Certificate (DSC) নিতে হয় ৷ যা তথ্যপ্রযুক্তি আইন 2000 এর অন্তর্গত ৷ ইমুদ্রা সহ প্রায় 6টি ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ই-সিগনেচার সার্টিফিকেট গ্রহণ করা সম্ভব ৷ প্রতিটি ই-সিগনেচার গ্রহণ করার এক থেকে তিন বছর পর্যন্ত ভ্যলিড থাকে ৷ এবং সেক্ষেত্রে 1000 থেকে 3 হাজার টাকা পর্যন্ত খরচ হয় ৷ একাধিক ওয়েবসাইট সার্টিফিকেট প্রদানের কাজ করলেও সার্টিফিকেট ভেরিফাই করার ক্ষমতা রয়েছে একমাত্র Controller of Certifying Authorities (CCA) এর উপরেই ৷

কীভাবে ই-সিগনেচার সার্টিফিকেট গ্রহণ করবেন ?
সার্টিফাইং অথোরিটি নির্বাচন করুন:

প্রথমে ভারতের কন্ট্রোলার অফ সার্টিফাইং অথরিটি (CCA) দ্বারা লাইসেন্সপ্রাপ্ত যেকোনো একটি সংস্থার ওয়েবসাইট (যেমন: eMudhra, VSign, বা CSC eSign) বেছে নিন।

সার্টিফিকেটের ধরন বেছে নিন:

আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী Class 3 (সবচেয়ে সাধারণ ও নিরাপদ) সার্টিফিকেট নির্বাচন করুন। এটি ব্যক্তি বা সংস্থার জন্য আলাদা হতে পারে।

অনলাইন আবেদন ফর্ম পূরণ করুন:

নির্বাচিত পোর্টালে গিয়ে আবেদনকারীর নাম, ইমেল আইডি, মোবাইল নম্বর এবং আধারের মতো প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে ফর্মটি পূরণ করুন।

প্রয়োজনীয় নথি আপলোড করুন:

আধার কার্ড, প্যান কার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্স পাসপোর্ট আপলোড করতে হবে ৷ নিজের ছবিও আপলোড করতে হবে ৷

পেমেন্ট সম্পন্ন করুন:

সার্টিফিকেটের ধরন এবং মেয়াদের ওপর ভিত্তি করে নির্দিষ্ট ফি অনলাইনে (নেট ব্যাঙ্কিং বা কার্ডের মাধ্যমে) জমা দিন।

যাচাইকরণ প্রক্রিয়া (Verification):

মোবাইল ও ইমেল ভেরিফিকেশন: আপনার নম্বরে আসা ওটিপি (OTP) দিয়ে যাচাই করুন।

ভিডিও ভেরিফিকেশন: পোর্টালে ভিডিও রেকর্ডিংয়ের মাধ্যমে আপনাকে নিজের পরিচয় নিশ্চিত করতে হবে।

সার্টিফিকেট ডাউনলোড করুন:

সব যাচাইকরণ সফল হলে, আপনার ইমেলে একটি অনুমোদন বার্তা আসবে। এরপর আপনি সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইট থেকে আপনার ডিজিটাল সিগনেচারটি ডাউনলোড করতে পারবেন বা একটি USB টোকেনে সংগ্রহ করতে পারবেন।

