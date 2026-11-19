Honda Rebel 500 লঞ্চ হল ভারতে, প্রায় 5 লাখের এই গাড়িতে কী কী ফিচার্স রয়েছে ?
5,000 টাকা অগ্রিম দিয়ে বাইকটি বুক করা যাবে। তবে মোটরসাইকেলটি শুধুমাত্র Honda BigWing ডিলারশিপের মাধ্যমে বিক্রি করা হবে।
Published : November 19, 2026 at 8:32 PM IST
হায়দরাবাদ : ভারতের বাজারে নতুন Rebel 500 লঞ্চ করল Honda Motorcycle India। সংস্থার এই ক্রুজার মোটরসাইকেলটি Standard এবং E-Clutch—এই দুটি ভ্যারিয়েন্টে পাওয়া যাবে। Standard মডেলটির এক্স-শোরুম দাম 4.50 লাখ টাকা। অন্যদিকে, E-Clutch সংস্করণটির দাম 4.90 লাখ টাকা।
5,000 টাকা অগ্রিম দিয়ে বাইকটি বুক করা যাবে। তবে মোটরসাইকেলটি শুধুমাত্র Honda BigWing ডিলারশিপের মাধ্যমে বিক্রি করা হবে।
|Model
|Price (ex-showroom)
|Availablity
|Standard
|Rs 4.50 lakh
|Honda BigWing dealerships
|E-Clutch
|Rs 4.90 lakh
ইঞ্জিন ও গিয়ারবক্স
Honda Rebel 500-এ রয়েছে 471cc, liquid-cooled, parallel-twin ইঞ্জিন। এই ইঞ্জিন থেকে 8,500rpm-এ সর্বোচ্চ 45.5bhp পাওয়ার এবং 6000rpm-এ 43.3Nm টর্ক পাওয়া যায়। ইঞ্জিনের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে 6-স্পিড গিয়ারবক্স।
বাইকটির E-Clutch সংস্করণে ক্লাচ লিভার ব্যবহার না করেই মোটরসাইকেল স্টার্ট করা, থামানো এবং গিয়ার পরিবর্তন করা যাবে। তবে চালক চাইলে নিজের হাতে ক্লাচ লিভার ব্যবহার করেও গিয়ার পরিবর্তন করতে পারবেন।
ফিচার ও প্রযুক্তি
নতুন Rebel 500-এ রয়েছে LED প্রজেক্টর হেডল্যাম্প এবং নতুন 3.5 ইঞ্চির রাউন্ড TFT ডিসপ্লে। এই ডিসপ্লে Honda RoadSync-এর সঙ্গে কাজ করবে। ফলে পাওয়া যাবে Turn-by-turn navigation-এর সুবিধা।
এছাড়া মোটরসাইকেলটিতে রয়েছে Honda Selectable Torque Control (HSTC)। এটি বাইকের ট্র্যাকশন কন্ট্রোল সিস্টেম, যা পিছনের চাকার গ্রিপ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।
For the rebels, the originals and the misfits. Introducing a global icon with the soul of a tourer. Bringing 471cc of twin-cylinder muscle, Dual-Channel ABS, Honda E-Clutch, Honda RoadSync and a lot more of torque about. The Honda Rebel 500. Built to express yourself. Bookings now open. #ExcitesTheWorld #HondaRebel500 #HondaBigWing #BigWingIndia #BigBikes— Honda BigWing India (@BigWingIndia) November 19, 2026
কম উচ্চতার সিট, ওজনও নিয়ন্ত্রণে
Honda Rebel 500-র সিটের উচ্চতা মাত্র 690mm। ফলে তুলনামূলক কম উচ্চতার চালক, নতুন বাইক চালানো শেখা ব্যক্তিদের পাশাপাশি শহরের রাস্তায় যাতায়াতকারীদের জন্যও বাইকটি সুবিধাজনক হতে পারে।
মোটরসাইকেলটির ওজন 191 কেজি। এই সেগমেন্টের ক্রুজার হিসেবে ওজন যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়েছে বলে দাবি করা হচ্ছে। বাইকটিতে রয়েছে 16 ইঞ্চির চাকা।
আগের তুলনায় সস্তা হল Rebel 500
এর আগে ভারতে অল্প সময়ের জন্য Completely Built Unit (CBU) হিসেবে Honda Rebel 500 বিক্রি হয়েছিল। তখন বাইকটির এক্স-শোরুম দাম ছিল 5.12 লাখ টাকা। এবার বাইকটির বেশিরভাগ অংশ স্থানীয়ভাবে তৈরি করা হচ্ছে। ফলে নতুন সংস্করণের প্রাথমিক দাম আগের তুলনায় প্রায় 62,000 টাকা কমেছে।
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