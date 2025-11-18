ধূসর - হলুদের ডিজাইনে লঞ্চ হবে Hero Xtreme 160R 4V Combat Edition, চোখ ধাঁধানো রোড প্রজেন্স
Published : November 18, 2025 at 10:44 AM IST
হায়দরাবাদ: Hero MotoCorp রিলিজ করল Xtreme 160R Combat Edition এর একটি টিজার ৷ যা তাদের সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্য়াটফর্মে আপলোড করেছে সংস্থাটি ৷ এছাড়াও এই টিজারটি সংস্থার ওয়েবসাইটেও আপলোড করা হয়েছে ৷ এটাই প্রথম Combat এডিশন না ৷ এর আগেও Xoom 110 এবং Karizma XMR 210 মডেলের জন্যও Combat এডিশন লঞ্চ করেছিল সংস্থাটি ৷ নতুন Xtreme 160R Combat Edition এ কী কী পরিবর্তন আনা হয়েছে ? জানুন এই প্রতিবেদনে
Hero Xtreme 160R 4V Combat Edition: Cosmetic changes
বাইকটিকে আরও স্টাইলিশ লুক দেওয়ার জন্য ধূসর এবং হলুদ রঙের একটি টাচ দেওয়া হয়েছে ৷ এর ফলে গাড়িটির রোড প্রজেন্স অনেকটাই বেড়ে গিয়েছে ৷ সবথেকে বড় বিষয়, রিফ্লেক্টর বেসড LED হেডল্যাম্প ছিল অন্য মডেলগুলিতে ৷ কিন্তু এবার সেই হেডল্যাম্প চেঞ্জ করে H আকৃতির LED ডেটাইম রানিং ল্যাম্প দেওয়া হয়েছে ৷
Hero Xtreme 160R 4V Combat Edition: Feature additions
ডিজাইন যেমন চেঞ্জ করা হয়েছে তেমনই বেশ কিছু নতুন ফিচার অ্য়াড করা হয়েছে ৷ মোট তিনটি রাইডিং মোড দেওয়া হয়েছে এই মডেলটিতে ৷ মোট চেঞ্জের জন্য একটি সুইচ দেওয়া হয়েছে ৷ এছাড়াও একটি কালার LCD ইনস্ট্রুমেন্ট ক্লাস্টার দেওয়া হয়েছে ৷ যা ইতিমধ্যে Xtreme 250R মডেলে রয়েছে ৷
আসন্ন এই গাড়িটিতে দেওয়া হয়েছে Ride-By-Wire সিস্টেম ৷ যার ফলে কেবেলর পরিবর্তে সেন্সরের মাধ্যমে থ্রোটোল ইনপুট হবে ৷ এছাড়াও এই সিস্টেমে ক্রুজন কন্ট্রোলও দেওয়া হয়েছে ৷
Hero Xtreme 160R 4V Combat Edition: Acceleration time
Hero Xtreme 160R Combat Edition-এর 0 থেকে 60 কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টার স্পিড তুলতে সময় লাগবে মাত্র 4.5 সেকেন্ড ৷ সংস্থার দাবি, ভারতের 160 cc বাইকের মধ্যে এই গাড়িটি হবে দ্রুততম ৷
Hero Xtreme 160R 4V Combat Edition: Price
এখনও পর্যন্ত Xtreme 160R 4V গাড়িটি একটি এডিশনেই রয়েছে ৷ যার দাম 1 লাখ 29 হাজার 615 টাকা ৷ তবে কমব্যাট এডিশনের দাম কত রাখা হবে সেই বিষয়ে এখনও পর্যন্ত নির্দিষ্ট করে কিছু জানানো হয়নি ৷ নতুন এই ভ্যরিয়েন্টটি টপ এন্ড ভ্যারিয়েন্ট হিসেবেই লঞ্চ করা হবে ৷ সুতরাং এর দাম যে তুলনামূলক বেশি হবে সেটাই স্বাভাবিক ৷ মনে করা হচ্ছে 1 লাখ 35 হাজার থেকে 1 লাখ 40 হাজারের মধ্যে এই গাড়িটির দাম হতে পারে ৷