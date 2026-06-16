লাদাখে হঠাৎ দেখা Xpulse 421-এর, শীঘ্রই লঞ্চ হবে এই অ্যাডভেঞ্চার বাইক ?
Xpulse 421-এ Hero-এর নতুন উচ্চ-ক্ষমতার ইঞ্জিন দেওয়া হতে পারে। যদিও সংস্থা এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে স্পেসিফিকেশন প্রকাশ করেনি ৷
Published : June 16, 2026 at 5:01 PM IST
হায়দরাবাদ : ভারতের অ্যাডভেঞ্চার মোটরসাইকেল বাজারে বড় চমক আনতে পারে Hero MotoCorp। সংস্থার বহুল প্রতীক্ষিত Hero Xpulse 421-কে সম্প্রতি লাদাখের বিখ্যাত খারদুং লা পাসে পরীক্ষামূলকভাবে চালাতে দেখা গেছে। মজার বিষয় হল, পরীক্ষার সময় বাইকটির সঙ্গে ছিল Xpulse 210 Rally-ও। ফলে Hero যে নতুন প্রজন্মের অ্যাডভেঞ্চার প্ল্যাটফর্ম নিয়ে কাজ করছে, তা নিয়ে জল্পনা আরও জোরালো হয়েছে।
সামনে আসা ছবি ও ভিডিয়ো অনুযায়ী, পরীক্ষামূলক বাইকটি এখনও সম্পূর্ণ ক্যামোফ্লাজে ঢাকা ছিল। তবে এর আকার এবং গেচ-আপ দেখে মনে করা হচ্ছে, এটি বর্তমান Xpulse সিরিজের তুলনায় অনেক বেশি বড় এবং লং রাইডের জন্য তৈরি করা হয়েছে। উচ্চতর গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স, লম্বা সাসপেনশন ট্রাভেল এবং অফ-রোড ফোকাসড ডিজাইনের ইঙ্গিতও দেখা গেছে।
রিপোর্ট অনুযায়ী, Xpulse 421-এ Hero-এর নতুন উচ্চ-ক্ষমতার ইঞ্জিন দেওয়া হতে পারে। যদিও সংস্থা এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে স্পেসিফিকেশন প্রকাশ করেনি, বাজারে জল্পনা রয়েছে যে বাইকটি লং ডিস্টেন্স ট্যুর এবং অ্যাডভেঞ্চার রাইডিংকে মাথায় রেখে তৈরি হচ্ছে। অন্যদিকে, Xpulse 210 প্ল্যাটফর্ম থেকেও কিছু প্রযুক্তিগত অভিজ্ঞতা নতুন মডেলে ব্যবহার হতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে।
যে বাইকটি পরীক্ষামূলক ভাবে লঞ্চ করা হয়েছে তার নকসায় গোলাকার LED হেডলাইট, উঁচু উইন্ডস্ক্রিন, স্পোক হুইল এবং অফ-রোড টায়ারের উপস্থিতি নজরে এসেছে। এছাড়া ভবিষ্যতের মডেলে ডিজিটাল কনসোল, স্মার্টফোন কানেক্টিভিটি, টার্ন-বাই-টার্ন নেভিগেশন এবং উন্নত সেফটি ফিচার যুক্ত হতে পারে বলেও আলোচনা চলছে।
Hero ইতিমধ্যেই Xpulse সিরিজের মাধ্যমে ভারতের অফ-রোড এবং এন্ট্রি-লেভেল অ্যাডভেঞ্চার বাইক সেগমেন্টে শক্ত অবস্থান তৈরি করেছে। নতুন Xpulse 421 বাজারে এলে এটি তুলনামূলক বেশি শক্তিশালী অ্যাডভেঞ্চার মোটরসাইকেলের সেগমেন্টে প্রবেশ করতে পারে।
যদিও এখনও পর্যন্ত Hero MotoCorp আনুষ্ঠানিক লঞ্চের তারিখ জানায়নি, তবে সাম্প্রতিক টেস্টিং দেখে অনেকের ধারণা— আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই বাইকটি নিয়ে আরও তথ্য সামনে আসতে পারে। ভারতীয় অ্যাডভেঞ্চার বাইকপ্রেমীদের কাছে এই মডেল এখন অন্যতম আলোচিত নাম হয়ে উঠেছে।