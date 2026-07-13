ভারতে লঞ্চ 8.8kWh-এর Hero Vida VX2 Plus, সিঙ্গেল চার্জেই পছন্দের জায়গায় বাইক ট্রিপ সম্ভব ?

ভারতে লঞ্চ 8.8kWh-এর Hero Vida VX2 Plus, সিঙ্গেল চার্জেই পছন্দের জায়গায় বাইক ট্রিপ সম্ভব ?
ব্যাটারির সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছে 6kW Permanent Magnet Synchronous Motor ৷ যে কারণে প্রতি ঘণ্টায় সর্বোচ্চ 90 কিলোমিটার স্পিড ওঠা সম্ভব ৷
Published : July 13, 2026 at 3:16 PM IST
হায়দরাবাদ : Hero MotoCorp ভারতে লঞ্চ করল তাদের Vida VX2 Plus এর 4.4kWh ব্যাটারি ভ্যারিয়েন্ট ৷ এই মডেলটিতে দেওয়া হয়েছে 4.4kWh ব্যাটারি ভ্যারিয়েন্ট ৷ গাড়িটির এক্স শো-রুম দাম রাখা হয়েছে 1.44 লাখ টাকা ৷ নতুন এই মডেলটি সিঙ্গেল চার্জে 187 কিলোমিটার যেতে পারবে ৷ অন্যদিকে এই মডেলটিরই রয়েছে 3.4kWh ভ্য়ারিয়েন্ট ৷ যেখানে সিঙ্গেল চার্জে 146 কিলোমিটার ৷ নতুন এই ভ্যারিয়েন্টটি একাধিক কালার অপশনে লঞ্চ করা হয়েছে ৷ সেগুলি হল, Nexus Blue, Metallic Grey, Matte White, Autumn Orange, Matte Lime, Pearl Black, এবং Pearl Red ৷ চলতি মাসের শেষের দিকে অর্থাৎ 2026 সালের জুলাইয়ের শেষ দিক থেকে এই স্কুটারটি বিক্রি করা হবে ৷
|Model
|Price (ex-showroom)
|Vida VX2 Plus 4.4 kWh
|Rs 1,43,990
Hero Vida VX2 Plus 4.4 kWh: Battery, range, performance
Hero Vida VX2 Plus 4.4 kWh-এই স্কুটারে 2.2 kWh ব্যাটারিতে IP67 রেটিং দেওয়া হয়েছে ৷ ফলে গাড়িটি জল ও ধুলো থেকে সুরক্ষিত ৷ ফাস্ট চার্জিং সাপোর্ট দেওয়া হয়েছে ৷ সংস্থার দাবি 0 থেকে 80 শতাংশ চার্জ হতে 65 মিনিট সময লাগবে ৷ যেখানে একটি সাধারণ AC অ্য়াডপ্টার 20 শতাংশ থেকে 80 শতাংশ চার্জ করতে 2 ঘণ্টা 28 মিনিট সময় লাগে ৷
ব্যাটারির সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছে 6kW Permanent Magnet Synchronous Motor ৷ যে কারণে প্রতি ঘণ্টায় সর্বোচ্চ 90 কিলোমিটার স্পিড ওঠা সম্ভব ৷ 0 থেকে 40 স্পিড তুলতে 3.1 সেকেন্ড সময় লাগে ৷ সংস্থার দাবি IDC ক্লেইম রেঞ্জ সিঙ্গল চার্জে 187 কিলোমিটার ৷ কিন্তু রিয়েল ওয়ার্ল্ড স্পিড 140 কিলোমিটার ৷
Hero Vida VX2 Plus: Features
এই স্কুটারে দেওয়া হয়েছে Eco, Ride এবং Sport ফিচার ৷ 4.3 ইঞ্চি TFT ডিসপ্লে রয়েছে ৷ ফোন চার্জিং সকেটস ব্লুটুথ কানেক্টিভিটি, Over the Air ক্যাপাবিলিটি, টার্ন বাই টার্ন নেভিগেশন এবং সব LED লাইট দেওয়া হয়েছে ৷
Hero Vida VX2 Plus: Design and Dimensions
ডিজাইনের ক্ষেত্রে কোনও পরিবর্তন আনা হয়নি ৷ অর্থাৎ 3.4kWh মডেলে যে ডিজাইন রয়েছে এই মডেলেও একই ডিজাইন দেওয়া হয়েছে ৷ Combined Braking System-এর ডিস্ক ব্রেক রয়েছে ৷ সিটের হাইট 777mm, সিটের লেন্থ 851mm এবং 120 লিটারের সিটের তলায় স্টোরেজ ক্যাপাসিটি দেওয়া হয়েছে ৷