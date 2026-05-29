পেট্রলের প্রয়োজন নেই, ইথানলেই চলবে Hero-র এই মোটরসাইকেল

পেট্রলের প্রয়োজন নেই, ইথানলেই চলবে Hero-র এই মোটরসাইকেল
পেট্রল ও ডিজেলের ঘাটতি মেটাতে একাধিক সংস্থা ইথানল পরিচালিত গাড়ি চালানোর দিকে নজর দিচ্ছে ৷
Published : May 29, 2026 at 1:09 PM IST
হায়দরাবাদ : মারুতি সুজুকির পর ফ্লেক্স ফুয়েলের তালিকায় যোগ হল Hero MotoCorp ৷ তারা জানিয়েছে এবার থেকে তাদের একটি মডেল পুরোপুরিভাবে ইথানল জ্বালানির মাধ্যমে চালানো সম্ভব হবে ৷ 2026 সালের 3 জুন নতুন ওই বাইকটি লঞ্চ করা হবে ৷
পেট্রল ও ডিজেলের ঘাটতি মেটাতে একাধিক সংস্থা ইথানল পরিচালিত গাড়ি চালানোর দিকে নজর দিচ্ছে ৷ এমনকি পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধের আবহে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ইথানল মিশ্রিত পেট্রল ও ডিজেল ব্যবহারে জোর দিয়েছেন ৷ সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, বর্তমানে পেট্রল ডিজেলে 30 শতাংশ পর্যন্ত ইথানল মেশাতে পারবে পেট্রল পাম্প ও বিভিন্ন তেল বিক্রয়কারী সংস্থাগুলি ৷
বর্তমানে Suzuki Gixxer SF 250 এবং Honda CB 300F এই মডেলদুটি ইথানল মিশ্রিত ফ্লেক্স ফুয়েল জ্বালানীর মাধ্যমে পরিচালিত হয় ৷ কিন্তু এগুলি পুরোপুরি ইথানলে চলে না ৷ 85 শতাংশ ইথানল মিশ্রিত জ্বালানী থাকে ৷ কিন্তু Hero যে মোটর সাইকেলটি লঞ্চ করবে তার পুরোটাই ফ্লেক্স ফুয়েল ৷ অর্থাৎ পুরোপুরিভাবে চলবে ইথানলে ৷
2025 সালের Bharat Mobility Expo-তে ফ্লেক্স ফুয়েলের একটি গাড়ি প্রদর্শিত করেছিল Hero ৷ ওই মডেলটি ছিল HF Deluxe ৷ যা জয়পুরের সেন্টার ফর ইনোভেশন টেকনলজি-তে তৈরি করা হয়েছিল ৷
ওই গাড়িতে ব্যবহার করা হয়েছিল, 100cc-র BS6 ইঞ্জিন ৷ যা 20 শতাংশ থেকে 85 পর্যন্ত ইথানল মিশ্রিত জ্বালানী ব্যবহার করে পরিচারিত হবে ৷ বায়ুদূষণ কমাতে ও আমদানীকৃত তেলের ব্যবহার কমাতে বর্তমানে সরকারের তরফে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে বিকল্প কোনও জ্বালানী ব্যবহার করুক গাড়ি চালকরা ৷ সরকারের সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই নতুন এই বাইক লঞ্চ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে Hero MotoCorp ৷
পরিবেশের উপর প্রভাব-
ইথানল মিশ্রিত পেট্রল ব্যবহারের ফলে দুই ধরনের প্রভাব পড়তে পারে, যেগুলি পরিবেশের জন্য কিছুটা হলেও ইতিবাচক ৷ বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, ইথানল মিশ্রিত থাকার ফলে তুলনামূলক কম পরিমাণে গ্রিন হাউজ গ্যাস নির্গমন হবে ৷ দ্বিতীয়ত, ইঞ্জিনের ভিতর যে দহন প্রক্রিয়া চলে সেখান থেকে নির্গত অন্য পদার্থগুলি পরিবেশের উপর কম প্রভাব ফেলবে ৷ কারণ ইথানলের মধ্যে অক্সিজেন পরিমাণ তুলনায় বেশি থাকে ৷