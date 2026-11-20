Hero Splendor Plus-র দাম বাড়ল কয়েক হাজার টাকা, নাগালের বাইরে জনপ্রিয় এই বাইক ?
Splendor Plus, Splendor Plus Flex, Splendor Plus XTEC এবং Splendor Plus XTEC 2.0 এর দাম বৃদ্ধি করা হয়েছে ৷
Published : November 20, 2026 at 4:40 PM IST
হায়দরাবাদ : ভারতের জনপ্রিয় বাইকের তালিকায় রয়েছে Hero Splendor Plus ৷ এবার এই বাইকেরও দাম বাড়াল Hero MotoCorp। বাইকটির বিভিন্ন ভ্যারিয়েন্টের দাম বৃদ্ধি করা হয়েছে। সবচেয়ে বেশি দাম বেড়েছে Special Editions ভ্যারিয়েন্টের ৷ এই ভ্যারিয়েন্টের দাম এক ধাক্কায় 3086 টাকা বাড়ানো হয়েছে ৷ পাশাপাশি এই ভ্যারিয়েন্টের নাম পরিবর্তন এবং নতুন রংও যুক্ত করা হয়েছে। তবে বাইকের ইঞ্জিন বা যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যে কোনও পরিবর্তন করা হয়নি।
কোন ভ্যারিয়েন্টের দাম কত বাড়ল?
বর্তমানে Hero Splendor Plus-এর মোট চারটি ভ্যারিয়েন্ট রয়েছে ৷ সেগুলি হল Splendor Plus, Splendor Plus Flex, Splendor Plus XTEC এবং Splendor Plus XTEC 2.0।
বেস Drum ভ্যারিয়েন্টের দাম 1135 টাকা টাকা বাড়ানো হয়েছে ৷ ফলে এই ভ্যারিয়েন্টের এক্স শোরুম দাম 77,777 টাকা থেকে বেড়ে 78,912 টাকা হয়েছে। একই পরিমাণ দাম বেড়েছে i3S ভ্যারিয়েন্টেরও। আগে যার এক্স শোরুম দাম ছিল 78,910 টাকা, এখন তা বেড়ে 80,045 টাকা হয়েছে।
Special Editions ভ্যারিয়েন্টটি আগে Black and Accent নামে বিক্রি হত। এবার সেই নাম পরিবর্তন করে Special Editions করা হয়েছে। এই ভ্যারিয়েন্টের এক্স শো-রুম দাম 78,580 টাকা থেকে বেড়ে 81,666 টাকা হয়েছে। অর্থাৎ, দাম বেড়েছে 3,086 টাকা । অন্যদিকে 125 Million Edition-এর দাম 1,135 টাকা বেড়েছে ৷ ফলে এক্স শো-রুম প্রাইস 80,53 টাকা থেকে 81,666 টাকা হয়েছে।
Special Editions-এ নতুন তিনটি রং
দাম বৃদ্ধির পাশাপাশি Special Editions ভ্যারিয়েন্টে তিনটি নতুন রং যুক্ত হয়েছে—Matt Grey, Matt Vernier Gray এবং Candy Blazing Red। অন্য ভ্যারিয়েন্টগুলিতে আগের রঙের অপশনগুলিই থাকছে।
ব্রেকিং সিস্টেমের ক্ষেত্রেও ভ্যারিয়েন্ট অনুযায়ী পার্থক্য রয়েছে। XTEC ছাড়া বাকি ভ্যারিয়েন্টগুলিতে সামনের দিকে Drum Brake রয়েছে। সামনের Disc Brake পেতে হলে Splendor Plus XTEC ভ্যারিয়েন্টটি বেছে নিতে হবে।
XTEC ও XTEC 2.0-এর দাম
Splendor Plus XTEC-এর Drum Brake এডিশনের এক্স শোরুম দাম এখন 82,418 টাকা। Front Disc Brake সংস্করণটির দাম 85,461 টাকা। এই ভ্যারিয়েন্টে রয়েছে অ্যানালগ-ডিজিটাল ইন্সট্রুমেন্ট ক্লাস্টার, Bluetooth-এর মাধ্যমে Call ও SMS Alert এবং Real-time Mileage Display।
Splendor Plus XTEC 2.0 আরও উচ্চতর ভ্যারিয়েন্ট হলেও এটি শুধুমাত্র Drum Brake-এর সঙ্গে পাওয়া যায়। দাম 84,549 টাকা। এতে Halogen Headlamp-এর পরিবর্তে LED Headlamp দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি Indicator-এর সঙ্গে Hazard Light Function-ও যুক্ত হয়েছে।
দাম বাড়ল Flex ভ্যারিয়েন্টেরও
Splendor Plus Flex-এর দামও বাড়ানো হয়েছে। লঞ্চের সময় এই ভ্যারিয়েন্টের এক্স শোরুম দাম ছিল 82,710 টাকা। বর্তমানে তা বেড়ে 84,042 টাকা ৷ অর্থাৎ, দাম বৃদ্ধি হয়েছে 1332 টাকা ৷ তবে HF Deluxe Flex-এর দাম এখনও অপরিবর্তিত রয়েছে। লঞ্চের সময় এর দাম ছিল 72,792 টাকা ৷
Flex ভ্যারিয়েন্টগুলি E20 থেকে E85 পর্যন্ত Ethanol Blend-এ চলতে পারে। E85 জ্বালানিতে Splendor Plus Flex 8.6hp শক্তি এবং 8.3Nm টর্ক উৎপন্ন করে। E20-তে এই এই গাড়িটি যথাক্রমে 8.02hp এবং 8.05Nm টর্ক জেনারেট করতে পারবে।
প্রতিদ্বন্দ্বীদের তুলনায় কতটা দামি?
দাম বৃদ্ধির পরও 100cc কমিউটার বাইক সেগমেন্টে Splendor Plus একটি জনপ্রিয় বিকল্প। বাইকটির দাম এখন শুরু হচ্ছে 78.912 টাকা থেকে। অন্যদিকে Honda Shine 100-এর দাম শুরু 65,642 টাকা, Bajaj Platina-এর দাম 70,511 টাকা এবং Hero-র নিজস্ব HF Deluxe-এর দাম 59, 477 টাকা থেকে শুরু।
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