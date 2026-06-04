Splendor+ এবং HF Deluxe-এর ফ্লেক্স ফুয়েল ভার্সন লঞ্চ, কী কী লাভ হবে আপনার ?

Splendor+ এবং HF Deluxe-এর ফ্লেক্স ফুয়েল ভার্সন লঞ্চ, কী কী লাভ হবে আপনার ?
Hero MotoCorp এর সবথেকে বেশি বিক্রিত গাড়িগুলির মধ্যে রয়েছে Splendor + এবং HF Deluxe ৷ এই দুটি গাড়িই ফ্লেক্স ফুয়েল ভার্সনে লঞ্চ করা হয়েছে ৷
Published : June 4, 2026 at 10:49 AM IST
হায়দরাবাদ : সংস্থার সর্বপ্রথম ফ্লেক্স ফুয়েল বাইক লঞ্চ করল Hero MotoCorp ৷ সংস্থার দুটি জনপ্রিয় গাড়ি Splendor+ এবং HF Deluxe-ই ফ্লেক্স ফুয়েল ভার্সনে লঞ্চ করা হয়েছে ৷ এই দুটি গাড়ি 20 শতাংশ থেকে 85 শতাংশ পর্যন্ত ইথানল মিশ্রিত পেট্রল জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করা সম্ভব ৷ 2026 সালের জুলাই মাস থেকে এই বাইক দুটি ডেলিভারি শুরু হবে ৷ সর্বপ্রথম মহারাষ্ট্র এবং দিল্লি-তে এই গাড়িদুটি বিক্রি হবে ৷ তারপর ধীরে ধীরে দেশের বাকি শহরগুলিতে ফ্লেক্স ফুয়েল বাইক বিক্রি শুরু করবে Hero ৷
Hero MotoCorp এর সবথেকে বেশি বিক্রিত গাড়িগুলির মধ্যে রয়েছে Splender + এবং HF Deluxe ৷ সেই কারণে সর্বপ্রথম এই দুটি গাড়িই ফ্লেক্স ফুয়েল ভার্সনে লঞ্চ করা হয়েছে ৷
Hero Splendor+ and HF Deluxe Flex Fuel Variants: Price
ফ্লেক্স ফুয়েল Splender+ এর এক্স-শোরুম দাম 82,810 এবং HF Deluxe এর এক্স শো-রুম দাম 72,792 টাকা ৷
|Models
|Price (ex-showroom)
|Delivery starts from
|Splendor+ (Flex Fuel)
|Rs 82,810
|July 2026
|HF Deluxe (Flex Fuel)
|Rs 72,792
কী কী পরিবর্তন করা হয়েছে ?
দুটি বাইকের ডিজাইনের কোনও পরিবর্তন আনা হয়নি ৷ তবে যেহেতু ফ্লেক্স ফুয়েল-এ এই গাড়িটি চলবে সেই কারণে গাড়িগুলির প্রযুক্তিগত বেশ কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে ৷ ফুয়েল পাম্প, সেকেন্ডারি ফুয়েল ফিল্টার, এবং একটি ECU ম্যাপ দেওয়া হয়েছে ৷ এছাড়াও মোট 36টি যন্ত্রাংশ পরিবর্তন হয়েছে ৷ এই মডিফিকেশনের ফলে E20 থেকে E85 মিশ্রিত জ্বালানী ব্যবহার করা যাবে এই বাইকগুলিতে ৷ বিশেষজ্ঞদের ধারণা যেহেতু ইথানলের দাম কিছুটা কম সেই কারণে ফ্লেক্স ফুয়েল ব্যবহারে একদিকে যেমন দূষণ কম হবে তেমন গাড়ি চালানোর খরচ কমবে ৷
📍𝑵𝒆𝒘 𝑫𝒆𝒍𝒉𝒊 | Launching Hero MotoCorp's First Flex Fuel Motorcycle https://t.co/f18pF8XSH8— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) June 3, 2026
এবিষয়ে হিরো মটোকর্পের চিফ বিজনেস অফিসার আশুতোষ ভার্মা জানিয়েছেন, BS-VI এর মডেলগুলির তুলনায় ফ্লেক্স ফুয়েলের মডেলগুলি থেকে 77 শতাংশ কম কার্বন মনোক্সাইড, 14 শতাংশ কম হাইড্রো কার্বন এবং 40 শতাংশ কম মিথেন হাইড্রো কার্বন গ্যাস নির্গত হবে ৷ পাশাপাশি তিনি জানিয়েছেন, সংস্থার তরফে প্রায় 33 শতাংশ মোটরসাইকেল ফ্লেক্স ফুয়েলের জন্য তৈরি করবে ৷
ফ্লেক্স ফুয়েল গাড়ি (Flex Fuel Vehicles) কী ?
যে সব গাড়ির ইঞ্জিন এমনভাবেই প্রস্তুত করা হয় যেখানে পেট্রল, ইথানল বা এই দুটির মিশ্রণ জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করা হয় সেই সব গাড়িকে বলা হয় FFV ৷ এই গাড়িগুলিতে 10 শতাংশ ইথানল থেকে 100 শতাংশ ইথানল ব্যবহার করা যেতে পারে ৷ পাশাপাশি পেট্রলও জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করা হতে পারে এই গাড়িগুলিতে ৷ যেহেতু ইথানল পেট্রলের থেকে বেশি দাহ্য সেই কারণে গাড়ির ফুয়েল লাইন, ইনজেক্টর, সিলস এবং ইঞ্জিন ক্যালিবারেশনে বেশ কিছু পরিবর্তন আনা হয় ৷