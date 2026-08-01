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Hero লঞ্চ করল Vida VX2 Go FB ভ্যরিয়েন্ট, 65 মিনিটেই ফুল চার্জ ?

অগাস্টের প্রথম দিক থেকেই দেশের অনুমোদিত Hero Vida ডিলারশিপে নতুন VX2 GO FB বিক্রি শুরু হবে।

Hero Launches Vida VX2 Go FB Variant launched in india
Hero Vida VX2 Go FB (ছবি- Vida World)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 1, 2026 at 9:05 PM IST

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হায়দরাবাদ : Hero MotoCorp-এর বৈদ্যুতিক যানবাহন বিভাগ Vida তাদের VX2 স্কুটার সিরিজে নতুন VX2 GO FB ভ্যারিয়েন্ট লঞ্চ করল। নতুন এই ইলেকট্রিক স্কুটারের এক্স-শোরুম দাম 1.13 লক্ষ টাকা। এই ভ্যারিয়েন্টে রয়েছে 3.1kWh ক্ষমতার ফিক্সড ব্যাটারি, যা মূলত সেই গ্রাহকদের কথা মাথায় রেখে আনা হয়েছে, যাঁরা ব্যাটারি খুলে বাড়িতে নিয়ে চার্জ দেওয়ার বদলে পার্কিংয়ে থাকা ওয়াল সকেট থেকেই সরাসরি স্কুটার চার্জ করতে চান।

সংস্থাটি জানিয়েছে, অগাস্টের প্রথম দিক থেকেই দেশের অনুমোদিত Hero Vida ডিলারশিপ থেকে নতুন VX2 GO FB বিক্রি শুরু হবে।

নতুন ভ্যারিয়েন্ট যুক্ত হওয়ার ফলে Vida VX2 সিরিজে এখন মোট চারটি ভ্যারিয়েন্ট উপলব্ধ রয়েছে। এগুলি হল VX2 Go 2.2, VX2 Go 2.2 RQ, VX2 Go 3.4 এবং নতুন VX2 Go FB 3.1। সংস্থার দাবি, এই চারটি ভ্যারিয়েন্টের মাধ্যমে গ্রাহকরা নিজেদের বাজেট এবং চার্জিংয়ের সুবিধা অনুযায়ী ফিক্সড অথবা রিমুভেবল ব্যাটারি-র বিকল্প বেছে নিতে পারবেন।

Variants of Vida VX2Battery OptionsIDC-certified range
VX2 Go2.2kWh93 km
VX2 Go FB3.1kWh (fixed battery)128 km
VX2 Go3.4kWh146 km
VX2 Plus3.4kWh146 km
VX2 Plus4.4kWh187 km

এক চার্জে চলবে 128 কিলোমিটার

Hero Vida VX2 GO FB-এ রয়েছে IDC-সার্টিফায়েড 128 কিলোমিটার রেঞ্জ। অর্থাৎ, সম্পূর্ণ চার্জে স্কুটারটি সর্বোচ্চ 128 কিলোমিটার পর্যন্ত চলতে পারবে বলে সংস্থার দাবি।

স্কুটারটিতে 6 কিলোওয়াটের সুইংআর্ম-মাউন্টেড ইলেকট্রিক মোটর ব্যবহার করা হয়েছে। এর সাহায্যে স্কুটারটি ঘণ্টায় সর্বোচ্চ 70 কিলোমিটার গতিতে চলতে পারে।

দ্রুত চার্জিংয়ের সুবিধা

নতুন VX2 GO FB-এ থাকা 3.1kWh ব্যাটারি প্যাক DC ফাস্ট চার্জিং সাপোর্ট করে। Hero Vida-র দাবি, এই প্রযুক্তির সাহায্যে 0 থেকে 80 শতাংশ চার্জ হতে মাত্র 65 মিনিট সময় লাগে। ফলে দিনের মধ্যে দ্রুত স্কুটার চার্জ করার প্রয়োজন হলে এই সুবিধা কাজে লাগবে।

স্মার্ট ফিচারে ভরপুর

ফিচারের দিক থেকেও নতুন ইলেকট্রিক স্কুটারটিতে একাধিক আধুনিক সুবিধা দেওয়া হয়েছে। এতে রয়েছে 4.3 ইঞ্চির LCD ইনস্ট্রুমেন্ট ক্লাস্টার, যেখানে স্মার্টফোন সংযোগের সুবিধা মিলবে। পাশাপাশি টার্ন-বাই-টার্ন নেভিগেশন থাকায় চলার পথে রুট নির্দেশনা এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ নোটিফিকেশন সরাসরি ডিসপ্লেতেই দেখা যাবে।

এছাড়া স্কুটারটিতে 27.2 লিটার আন্ডার-সিট স্টোরেজ দেওয়া হয়েছে। সংস্থার মতে, এই স্টোরেজে সহজেই একটি হেলমেট এবং দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় অন্যান্য সামগ্রী রাখা যাবে, যা স্কুটারটিকে আরও ব্যবহারিক করে তুলবে।

নতুন Vida VX2 GO FB-এর মাধ্যমে গ্রাহকদের জন্য চার্জিংয়ের আরও একটি বিকল্প যুক্ত করল Hero Vida। বিশেষ করে যাঁদের বাড়ি বা অফিসের পার্কিং এলাকায় সরাসরি চার্জিংয়ের ব্যবস্থা রয়েছে এবং ব্যাটারি খুলে বহন করতে চান না, তাঁদের জন্য এই নতুন ফিক্সড-ব্যাটারি ভ্যারিয়েন্ট একটি নতুন বিকল্প হিসেবে বাজারে এল।

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