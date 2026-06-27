Hero Passion + এর ডিস্ক ভার্সন লঞ্চ, নতুন কী কী ফিচার্স যুক্ত হল ?
Passion + Disk ভ্যারিয়েন্টে গাড়ির সামনের চাকায় দেওয়া হয়েছে 240mm ডিস্ক ব্রেক ৷ অন্য ভ্যারিয়েন্টের ক্ষেত্রে সামনের চাকায় দেওয়া হয়েছে 130mm ড্রাম ব্রেক ৷
Published : June 27, 2026 at 4:55 PM IST
হায়দরাবাদ : Passion+ এর ডিস্ক ভ্যারিয়েন্ট লঞ্চ করল জনপ্রিয় বাইক প্রস্তুতকারী সংস্থা Hero MotoCorp ৷ এই বাইকটির মডেল নেম দেওয়া হয়েছে Passion+ Disk ৷ দিল্লিতে এই বাইকটির এক্স শো-রুম দাম রয়েছে 84 হাজার 128 টাকা ৷
Passion + মডেলটি 97.2cc-র ৷ যেখানে দেওয়া হয়েছে সিঙ্গল সিলিন্ডার এয়ার কুলড স্লোপার ইঞ্জিন ৷ 8000 rpm -এ 8hp এবং 6000rpm এ 8.05Nm টর্ক রয়েছে ৷ 4 স্পিড গিয়ারবক্স থাকছে ৷ সাধারণ টিউবলার স্টিলের ফ্রেম দেওয়া হয়েছে ৷ এবং একটি স্লিম টেলিস্কোপিক ফোর্ক এবং টুইন শোক অ্যাবজর্ভার রয়েছে ৷ ইঞ্জিনে ফুয়েল সেভিং i3S স্টার্ট/স্টপ প্রযুক্তি দেওয়া হয়েছে ৷ সংস্থার তরফে দাবি করা হয়েছে সার্টিফায়েড ফুয়েল ইকোনমি লেভেল লিটার প্রতি 71 কিলোমিটার ৷ তবে বিশেষজ্ঞদের একাংশের বক্তব্য, হিরো যেভাবে তাদের ইঞ্জিন ডিজাইন করে তাতে সঠিকভাবে গাড়ি চালালে এই মাইলেজ পাওয়া যেতেই পারে ৷
Passion + Disk ভ্যারিয়েন্টে গাড়ির সামনের চাকায় দেওয়া হয়েছে 240mm ডিস্ক ব্রেক ৷ অন্য ভ্যারিয়েন্টের ক্ষেত্রে সামনের চাকায় দেওয়া হয়েছে 130mm ড্রাম ব্রেক ৷ ব্রেকের পরিবর্তনের ফলে আরও নিরাপদে ড্রাইভ করা সম্ভব ৷ চালকরা আরও নিরাপত্তা পাওয়া সম্ভব ৷
শুধু ব্রেকের বদল নয়, নতুন ডিস্ক ভ্যারিয়েন্টে ডিজিট্যাল ডিসপ্লে দেওয়া হয়েছে ৷ ফলে গাড়ি চালানোর সময় যাবতীয় তথ্য ডিজিট্যাল মিটারে দেখা সম্ভব ৷ অন্যদিকে এই ডিসপ্লেতে ব্লুটুথ কানেক্ট করা সম্ভব ৷ ফলে ফোন কল, SMS, সবকিছুই সেখানে দেখা সম্ভব ৷
পাশাপাশি নিরাপত্তার জন্য ইঞ্জিন অফ ফিচার দেওয়া হয়েছে ৷ এই ফিচারের ফলে, যদি ওই বাইকটি রাস্তায় চলমান অবস্থায় কোনও কারণে সাইড স্ট্যান্ড নেমে যায় তাহলে সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে যাবে ৷ নিরাপত্তার জন্য এই ফিচারটি অতি জরুতি বলে মনে করেন গাড়ি চালকরা ৷ কারণ অনেক সময় বাইক চলমান অবস্থায় হঠাৎ করেই সাইড স্ট্যান্ড নেমে যায় ৷ ফলে সাংঘাতিক বড় দুর্ঘটনার সম্ভাবনা থাকে ৷ অনেক যুবতি যুবতি আবার গাড়ির স্ট্যান্ট শো করার জন্য সাইড স্ট্যান্ড নামিয়ে রাখেন ৷ ফলে অনেকসময় তাঁরা বিপদের সম্মুখীন হন ৷ সেই কারণে নতুন এই ফিচারটি অ্যাড করা হয়েছে ৷
লাল, নীল, ব্ল্যাক ও গ্রে-কালার ভ্যারিয়েন্টে নতুন এই ডিস্ক ভ্যারিয়েন্টটি লঞ্চ করা হয়েছে ৷