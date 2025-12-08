সুপার বাইক কিনবেন ভাবছেন ? ভারতে লঞ্চ হল Harley Davidson X440T, দাম কত ?
Harley Davidson X440T : Harley-Davidson X440 T মডেলটিতে ব্র্য়ান্ডিং করা হয়েছে ট্য়াঙ্কের উপর
Published : December 8, 2025 at 4:31 PM IST
হায়দরাবাদ : ভারতে আরও একটি নতুন বাইক মডেল লঞ্চ করল Harley Davidson ৷ মডেলটির নাম দেওয়া হয়েছে X440T ৷ এটি Harley Davidson এর ছোটো মডেলগুলির মধ্যে দ্বিতীয় সংস্করণ ৷ প্রথম মডেলটির তুলনায় দ্বিতীয় মডেলটিতে বেশ কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে ৷
Harley Davidson X440 মডেলটির ডিজাইনের তুলনায় X440T মডেলটির ডিজাইনে বেশ কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে ৷ রিয়ার এন্ড শেপ দেওয়া হয়েছে ৷ পাশাপাশি চালকের সুবিধার জন্য সিটের আকারও কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে ৷ প্যাসেঞ্জারের ধরে বসার জন্য X440T তে দেওয়া হয়েছে লার্জ গ্র্য়াব হ্য়ান্ডেল ৷ কালার অপশনের ক্ষেত্রের পরিবর্তন আনা হয়েছে ৷ মোট চারটি কালার অপশনে লঞ্চ করা হয়েছে নতুন এই মডেলটি ৷ তারমধ্যে রয়েছে পার্পেল ব্লু, পার্পেল রেড, ভিভিড ব্ল্য়াক এবং পার্ল হোয়াইট ৷
Harley-Davidson X440 T মডেলটিতে ব্র্য়ান্ডিং করা হয়েছে ট্য়াঙ্কের উপর ৷ ফ্রন্ট প্রোফাইলের ক্ষেত্রে X440 এবং X440T মডেলটির ফ্রন্ট প্রোফাইলের ক্ষেত্রে বেশ কিছু ফিচার একই রাখা হয়েছে ৷ T ভার্সনে রয়েছে বার এন্ড মিরর, সামনের চাকার জন্য ব্ল্য়াক ফেন্ডার ৷ অন্যদিকে শুধুমাত্র X440 মডেলে যে ফেন্ডার রয়েছে তা বডি কালারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই তৈরি করা হয়েছে ৷
মেকানিক্যাল এলিমেন্টের দিকেও বেশ কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে ৷ তার মধ্যে নতুন ইঞ্জিনে দেওয়া হয়েছে নতুন ইলেকট্রনিক থ্রটেল বডি, যেখানে রয়েছে রাইড বাই ওয়ার কন্ট্রোল ৷ এছাড়াও ট্রাকশন কন্ট্রোল, ABS এর সুইচবার দেওয়া হয়েছে ৷ রোড অ্য়ান্ড রেন মোড ড্রাইভ অপশন দেওয়া হয়েছে এই বাইকে ৷
Harley Davidson X440T এ দেওয়া হয়েছে 440CC-র সিঙ্গল সিলিন্ডার, Air Oil Cooled 27bhp ইউনিট উৎপাদনকারী ৷ সংস্থার তরফে দাবি করা হয়েছে, এক লিটারে সর্বাধিক 35 কিলোমিটার পর্যন্ত যেতে পারবে ৷
Harley Davidson X440T বাইকটির ওজন 192 কেজি, ফ্রন্ট হুইল 18 ইঞ্চির এবং রিয়ার হুইল 17 ইঞ্চির 1418mm হুইলবেস এবং 170mm গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স দেওয়া হয়েছে ৷ নতুন এই বাইকটির এক্স শো রুম দাম রাখা হয়েছে 2 লাখ 79 হাজার টাকা ৷